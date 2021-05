Avis aux médias - La Commission des pertes massives annoncera sa décision sur la participation





TRURO et HALIFAX, NS, le 12 mai 2021 La Commission des pertes massives invite les médias et le public à assister à une annonce virtuelle concernant la décision sur la participation (qualité d'agir) des personnes et groupes. Cette décision permet aux personnes ou groupes ayant un intérêt direct et réel envers l'objet de l'enquête d'y participer formellement.

Les personnes présentes entendront les remarques de:

Commissaire L'honorable J. Michael MacDonald , Président, Commission des pertes massives

(Chef de police à la retraite, M.O.M.), Commission des pertes massives

Commissaire Dr. Kim Stanton , Commission des pertes massives

Les commissaires ne seront pas disponibles pour les questions-réponses, mais les questions peuvent être envoyées après la conférence à l'adresse suivante: media@commissiondespertesmassives.ca.

La décision sur la participation sera en webdiffusée ici: La décision sur la participation | Commission des pertes massives

