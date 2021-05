Le gouvernement du Canada aide les infirmiers formés à l'étranger à faire reconnaître leurs titres de compétences et à trouver des emplois de qualité





GATINEAU, QC, le 12 mai 2021 /CNW/ - Les infirmiers sont les héros du système de santé; ils ont fait preuve d'une extraordinaire résilience dans la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19. Ils travaillent avec acharnement tous les jours pour prendre soin de leurs patients. Leur courage et leur dévouement gardent les collectivités saines et sauves.

Pour leur part, les infirmiers formés à l'étranger peinent trop souvent à faire reconnaître au Canada les titres de compétences qui leur permettraient d'accéder à des emplois de qualité dans le domaine des soins de santé. La pandémie fait ressortir l'importance de réduire le délai d'obtention de leur certification ou de leur permis d'exercer au Canada, de manière à répondre aux besoins urgents de personnel infirmier de notre système de santé.



C'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des infirmiers, et pendant la Semaine nationale des soins infirmiers, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a annoncé l'octroi de plus de 2,3 millions de dollars à trois projets qui aideront les infirmiers à mettre à profit leurs études et leurs compétences plus rapidement.

Le Progress Career Planning Institute a reçu 795?098 $ pour combler l'écart entre les exigences imposées aux professionnels autorisés et les compétences des infirmiers nouvellement arrivés, afin de les aider à réussir leur transition vers le marché du travail. Les infirmiers en apprendront aussi sur les exigences de certification et acquerront les compétences particulières nécessaires à l'obtention de leur permis, en vue de trouver un emploi.





a reçu 795?098 $ pour combler l'écart entre les exigences imposées aux professionnels autorisés et les compétences des infirmiers nouvellement arrivés, afin de les aider à réussir leur transition vers le marché du travail. Les infirmiers en apprendront aussi sur les exigences de certification et acquerront les compétences particulières nécessaires à l'obtention de leur permis, en vue de trouver un emploi. Le Touchstone Institute a reçu 799?014 $ pour soutenir les infirmiers formés à l'étranger à l'aide d'un outil d'autoévaluation en ligne. Ce dernier recours à des technologies de reconnaissance vocale et d'aide à la rédaction basées sur l'intelligence artificielle aux fins de diagnostic et de rétroaction. Le personnel infirmier pourra utiliser cet outil et des modules en ligne pour satisfaire aux exigences de la certification officielle.





a reçu 799?014 $ pour soutenir les infirmiers formés à l'étranger à l'aide d'un outil d'autoévaluation en ligne. Ce dernier recours à des technologies de reconnaissance vocale et d'aide à la rédaction basées sur l'intelligence artificielle aux fins de diagnostic et de rétroaction. Le personnel infirmier pourra utiliser cet outil et des modules en ligne pour satisfaire aux exigences de la certification officielle. L'Université McMaster a reçu 799?989 $ pour soutenir les infirmiers formés à l'étranger par le perfectionnement de leurs compétences et des soutiens à l'emploi individuels, y compris l'accès à des offres et l'aiguillage vers des employeurs offrant des postes. Les employeurs profiteront également de ce projet, car ils recevront des outils pour les aider à embaucher davantage d'infirmiers formés à l'étranger.

Ces mesures de soutien aideront les nouveaux arrivants à décrocher des emplois de qualité plus vite, à faire progresser leur carrière, à subvenir aux besoins de leur famille et à redonner à la collectivité, tandis que nous travaillons à reconstruire en mieux après la pandémie de COVID-19.

Citation

« Aider les infirmiers qualifiés à trouver et à conserver des emplois sûrs et bien rémunérés s'inscrit dans notre plan pour assurer la relance du Canada après la pandémie. Notre financement aujourd'hui aidera les infirmiers formés à l'étranger à faire reconnaître leurs titres de compétences et à décrocher un emploi, et palliera la pénurie de personnel infirmier que nous vivons pendant la pandémie. Leur expérience et leur expertise gardera les Canadiens sains et saufs. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

Les faits en bref

Le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers verse des fonds aux provinces, aux territoires et aux organismes de réglementation afin d'améliorer les processus de reconnaissance (p. ex. pour en réduire le nombre d'étapes). Le Programme finance aussi des organismes qui offrent des prêts et du soutien aux nouveaux arrivants qualifiés afin de les aider à assumer le coût des processus et à les comprendre. Ces organismes leur fournissent aussi du soutien à l'emploi (p. ex. mentorat, placements professionnels) et aident les nouveaux arrivants à acquérir au Canada une expérience de travail en lien avec leurs antécédents professionnels ou leur domaine d'études.

une expérience de travail en lien avec leurs antécédents professionnels ou leur domaine d'études. Le gouvernement du Canada a annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020 qu'il investirait 15 millions de dollars dans le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers en 2021-2022. L'objectif consiste à accroître les mesures de soutien existantes, en mettant l'accent sur les secteurs à forte demande (santé, technologie de l'information, métiers spécialisés). Jusqu'à 7?000 nouveaux arrivants qualifiés devraient en bénéficier.

a annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020 qu'il investirait 15 millions de dollars dans le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers en 2021-2022. L'objectif consiste à accroître les mesures de soutien existantes, en mettant l'accent sur les secteurs à forte demande (santé, technologie de l'information, métiers spécialisés). Jusqu'à 7?000 nouveaux arrivants qualifiés devraient en bénéficier. Les infirmiers formés à l'étranger représentent 8,9 % du personnel infirmier réglementé au Canada .

. Au cours des 10 dernières années, plus de 25?000 infirmiers ont immigré au Canada .

. La moitié des nouveaux arrivants au Canada détiennent au moins un baccalauréat. En dépit de leurs études et de leurs qualifications, ils sont confrontés à un taux de chômage plus élevé que les gens nés au Canada et sont moins enclins à travailler dans les professions réglementées pour lesquelles ils ont étudié.

détiennent au moins un baccalauréat. En dépit de leurs études et de leurs qualifications, ils sont confrontés à un taux de chômage plus élevé que les gens nés au et sont moins enclins à travailler dans les professions réglementées pour lesquelles ils ont étudié. Selon le recensement de 2016, le taux d'emploi des nouveaux immigrants (68,5 %) est inférieur à celui des non-immigrants (82 %).

Les nouvelles arrivantes appartenant à une minorité visible courent davantage le risque d'être sans emploi. Selon le recensement de 2016, le taux de chômage de celles-ci (8,6 %) est plus élevé que celui des hommes dans la même situation (6,7 %) et des hommes immigrants n'appartenant pas à une minorité visible (5,5 %).

Liens connexes

Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers

Évaluation des titres de compétences au Canada

Énoncé économique de l'automne de 2020

Le budget de 2021

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 13:00 et diffusé par :