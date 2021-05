Emmes annonce l'acquisition de l'entreprise britannique Orphan Reach





La deuxième acquisition majeure de l'entreprise élargira la base de recherche sur les maladies orphelines et rares et les possibilités de croissance

ROCKVILLE, Maryland, 12 mai 2021 /PRNewswire/ -- Emmes, une organisation mondiale de recherche clinique (CRO) à service complet qui se consacre à l'avancement de l'innovation en santé publique et en biopharmaceutique, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Orphan Reach, une entreprise dont le siège social se trouve au Royaume-Uni et qui a des bureaux en Irlande, en Allemagne, en Inde, au Canada et aux États-Unis. Créée il y a près de 20 ans, Orphan Reach est une CRO consacrée à la recherche clinique sur les maladies rares.

Il s'agit de la deuxième acquisition d'Emmes au cours des quatre derniers mois, après l'acquisition de Neox s.r.o., une CRO basée dans l'UE, en décembre 2020. Neox et Orphan Reach étendent la portée mondiale d'Emmes grâce à leurs empreintes internationales et ajoutent un ensemble plus vaste et plus diversifié de clients biopharmaceutiques.

Selon le Dr Christine Dingivan, Directrice générale d'Emmes, « L'acquisition d'Orphan Reach accélérera notre croissance, ce qui fera de nous un leader de l'industrie dans la recherche clinique sur les maladies orphelines et rares. Orphan Reach jouit d'une réputation exceptionnelle, avec une expérience de 60 essais cliniques sur des maladies rares et de plus de 50 biopharmaceutiques dans le monde entier. »

Elle poursuit en disant : « Nous pensons qu'Orphan Reach et Emmes seront hautement synergiques ; nous combinerons le développement stratégique et les capacités statistiques avancées d'Emmes avec l'expérience exceptionnelle des opérations mondiales centrées sur le patient de l'équipe Orphan Reach. Avec plus de 7 000 maladies rares recensées et seulement 400 traitements disponibles, cela représente une importante occasion de recherche et démontre notre engagement à faire progresser la santé publique et à répondre aux besoins médicaux non comblés pour toutes les populations. »

Thomas Ogorka, fondateur et PDG d'Orphan Reach, déclare : « Orphan Reach et Emmes partagent une passion pour la recherche que nous menons, un dévouement envers les patients dans nos essais et des collaborations réussies et à long terme avec nos clients. Je me réjouis à la perspective de ce nouveau chapitre de notre histoire et de poursuivre notre leadership dans la recherche sur les maladies rares et orphelines qui mène à de nouvelles options de traitement pour ces patients. »

Ogorka et les dirigeants de l'entreprise continueront à assumer leurs fonctions actuelles.

« Je me réjouis à la perspective de travailler avec Thomas et l'équipe d'Orphan Reach, en particulier lorsque nous élargirons leurs possibilités de recherche aux États-Unis », a ajouté M. Dingivan. « Je suis également très optimiste quant à la collaboration entre Orphan Reach et Neox et au potentiel d'exploitation de notre empreinte mondiale croissante et de nos relations avec les clients. »

Le mois dernier, l'entreprise a annoncé que Rhonda Henry, une vétérane de 30 ans de l'industrie, avait été recrutée en qualité de présidente d'Emmes BioPharma, renforçant ainsi l'engagement d'Emmes à se développer plus agressivement sur ce marché.

À propos d'Orphan Reach

Orphelin Reach, dont le siège est au Royaume-Uni, s'est forgé une réputation de recherche clinique exceptionnelle sur les maladies rares. Créée en 2002, l'entreprise compte des équipes de gestion en Europe, en Asie et aux États-Unis, et soutient des patients atteints de maladies rares dans plus de 70 pays. L'objectif de l'équipe est d'accélérer l'accès à de nouveaux traitements dans un large éventail de domaines thérapeutiques orphelins.

À propos d'Emmes

Fondée en 1977, Emmes est une organisation mondiale de recherche clinique à service complet qui se consacre à l'excellence en soutenant l'avancement de la santé publique et de l'innovation biopharmaceutique. La société compte parmi ses clients de nombreux organismes et instituts du gouvernement fédéral américain ainsi qu'un large éventail d'entreprises de biotechnologie, de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux dans le monde entier. Pour en savoir plus sur l'impact positif de nos recherches sur la santé humaine, consultez le site web d'Emmes à l'adresse www.emmes.com.

