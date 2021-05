Table citoyenne de l'Assemblée nationale - Dernière semaine de l'appel de candidatures





QUÉBEC, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les citoyennes et citoyens ont jusqu'au 19 mai pour soumettre leur candidature en ligne à la Table citoyenne de l'Assemblée nationale à www.assnat.qc.ca/tablecitoyenne.

L'Assemblée nationale veut entendre la population sur les moyens à mettre en place pour faciliter la participation citoyenne aux travaux et aux activités parlementaires. La Table citoyenne, prévue en juin prochain, se déroulera au moyen de groupes de discussion virtuels. Les participantes et participants s'exprimeront sur différents sujets, échangeront sur les mécanismes de consultation existants et pourront en proposer de nouveaux.

Depuis le lancement de l'appel de candidatures, le 19 avril dernier, plusieurs personnes ont déjà soumis leur formulaire d'inscription. L'Assemblée nationale souhaite susciter un maximum de candidatures afin que la Table citoyenne reflète le plus possible la diversité du Québec actuel. Un tirage au sort sera effectué parmi les candidatures admissibles, en tenant compte de cibles de représentativité sociodémographique de la population québécoise. Au minimum, 48 participantes et participants seront sélectionnés. Aucune connaissance ni expérience préalable n'est requise pour participer à la Table citoyenne.

Pour toute question concernant cet appel de candidatures et le projet de Table citoyenne ou pour soumettre votre candidature, rendez-vous au www.assnat.qc.ca/tablecitoyenne, ou communiquez avec l'équipe de l'Assemblée nationale à table.citoyenne@assnat.qc.ca.

