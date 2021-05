Avis aux médias - Le ministre Mendicino annoncera un soutien aux familles des victimes des récentes catastrophes aériennes





OTTAWA, ON, le 12 mai 2021 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, annoncera des mesures importantes pour soutenir les familles au Canada des victimes du vol 302 d'Ethiopian Airlines et du vol 752 d'Ukraine International Airlines qui étaient des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des étrangers qui ont été reconnus admissibles à la résidence permanente au moment des catastrophes aériennes.

Date : Le jeudi 13 mai 2021 Heure : 09 h (HE)

Notes à l'intention des médias

L'annonce sera effectuée par téléconférence et sera ouverte aux représentants des médias seulement.

Tous les médias qui souhaitent poser des questions doivent également composer le numéro de la téléconférence suivant.

Le point de presse sera par téléconférence.

Numéro sans frais (à partir du Canada et des États-Unis) : 1-866-206-0153

Numéro local : 613-954-9003



Code d'accès : 2032293#

