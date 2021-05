Les Rendez-vous Audace 2021 : 320 000 dollars amassés pour soutenir les efforts de recherche de l'IRIC en cancérologie





MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Exceptionnellement cette année, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal a présenté une formule virtuelle de son traditionnel événement-bénéfice Audace : Les Rendez-vous Audace. Pour l'occasion, environ 615 personnes en provenance de 8 pays ont assisté aux trois conférences présentées gratuitement, et près d'une vingtaine de commanditaires ont soutenu l'événement. Grâce à la générosité de nos partenaires et donateurs, un montant de 320 000 $ a été amassé pour accélérer la découverte de meilleures thérapies au bénéfice des patients.

Le temps d'une découverte

Depuis près de 20 ans, les scientifiques de l'Institut travaillent de manière créative à trouver de nouvelles solutions pour court-circuiter le cancer. Ils veillent à sortir des sentiers battus pour tenter de faire une différence tant au niveau de la formation des chercheurs et chercheuses de la relève, que de la genèse de nouvelles connaissances, et de la découverte de thérapies innovantes. La pandémie actuelle nous aura rappelé une importante leçon qui s'applique également aux activités de recherche de l'IRIC : tout est une question de vision, de détermination, de temps et de financement pour générer des innovations susceptibles de changer le cours des choses.

C'est donc sous le thème Le temps d'une découverte que ce sont déroulées les trois conférences des Rendez-vous Audace, animées par Catherine Cardinal, directrice des communications de l'IRIC, et mettant en vedette des scientifiques chevronnés et visionnaires :

L'IRIC : d'une vision vers une révolution (un entretien avec Daniel Jutras , recteur de l'Université de Montréal, et Dr Guy Sauvageau , chercheur principal à l'IRIC, également hématologue à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) et professeur titulaire de la Faculté de médecine de l'UdeM).

(un entretien avec , recteur de l'Université de Montréal, et Dr , chercheur principal à l'IRIC, également hématologue à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) et professeur titulaire de la Faculté de médecine de l'UdeM). L'IA : un moteur d'accélération de la recherche (un entretien avec Sébastien Lemieux , chercheur principal à l'IRIC, et Yoshua Bengio , directeur scientifique de l'Institut québécois d'intelligence artificielle (Mila)).

(un entretien avec Sébastien , chercheur principal à l'IRIC, et , directeur scientifique de l'Institut québécois d'intelligence artificielle (Mila)). Du labo au patient : les étapes cruciales de la recherche (un entretien avec Anne Marinier , chercheuse principale et directrice de l'Unité de découverte de médicaments de l'IRIC, et le Dr Guy Sauvageau ).

Ces conférences auront donné lieu à des échanges porteurs qui laissent présager beaucoup d'espoir en cancérologie.

« J'ai pris part aux Rendez-vous Audace avec un grand plaisir. L'IRIC est l'une des fiertés de l'Université de Montréal. Son modèle axé sur la recherche inclusive et collaborative s'inscrit parfaitement dans la vision de l'Université et ses scientifiques ont démontré qu'ils ont la capacité de mener leurs découvertes jusqu'à l'étape des essais cliniques, ce qui est en soi assez unique dans le monde de la recherche universitaire », a indiqué le recteur de l'Université de Montréal, Daniel Jutras.

« Je salue et remercie les conférenciers, commanditaires, donateurs, partenaires, bénévoles et participants d'avoir été au rendez-vous pour cette édition particulière. Malgré le contexte actuel qui apporte son lot de défis, je suis fier de constater que nous avons su repenser la formule pour nous réunir le temps d'un instant, laquelle a donné lieu à des résultats impressionnants. En espérant que les Rendez-vous Audace 2021 vous auront permis de découvrir l'IRIC, d'en apprendre davantage sur nos réalisations, sur le travail de femmes et d'hommes qui ont la force de rêver grand, et de défier le temps pour accélérer la découverte de meilleures thérapies pour aider les patients atteints de cancer », a ajouté Michel Bouvier, Directeur général et chercheur principal à l'IRIC.

À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal

Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal a été créé en 2003 pour élucider les mécanismes impliqués dans le cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre cette maladie. L'IRIC fonctionne selon un modèle unique au Canada. Sa façon innovante d'envisager la recherche a déjà permis de réaliser des découvertes qui auront, au cours des prochaines années, un impact significatif dans la lutte contre le cancer.

Pour information: iric.ca

