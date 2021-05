Plastic Omnium signe un partenariat avec Hopium pour développer le système de stockage d'hydrogène de la M?china





LEVALLOIS, France, 12 mai 2021 /PRNewswire/ -- Plastic Omnium annonce la signature d'un partenariat avec Hopium, constructeur français de voitures haut de gamme à hydrogène, visant à développer le système de stockage d'hydrogène de la future Hopium M?china. Annoncée en octobre 2020, cette voiture haut de gamme a pour ambition d'être la première berline française à hydrogène commercialisée à l'horizon 2026. Le prototype de la M?china, qui sera dévoilé à la presse en juin 2021, sera équipé d'un réservoir 700 bar de type IV* produit par Plastic Omnium dans son usine d'Herentals, entrée en service à l'automne 2020.

Dans la continuité de cette première collaboration, Hopium et Plastic Omnium ont établi un partenariat afin de développer le système de stockage d'hydrogène du modèle de série de l'Hopium M?china. S'appuyant sur près de 40 brevets et une gamme de réservoirs développés en interne et certifiés, Plastic Omnium produira un prototype de réservoir de stockage haute pression de type IV* qui sera ensuite mis à disposition d'Hopium pour la réalisation de tests. Intégrée de manière optimale au châssis du véhicule, cette nouvelle génération de réservoirs permettra à Hopium de maximiser la quantité d'hydrogène embarquée pour atteindre son objectif ambitieux de 1000 kilomètres d'autonomie.

Laurent Favre, Directeur Général de Plastic Omnium, commente : « Nous partageons avec Hopium la conviction du rôle majeur de l'hydrogène dans la mobilité du futur. Plastic Omnium est fier d'apporter son expertise des technologies hydrogène et de participer au développement du système de stockage de l'Hopium M?china un projet novateur au service d'une mobilité décarbonée.»

Olivier Lombard, Président-Directeur Général d'Hopium, ajoute : « En tant que premier constructeur automobile 100% hydrogène, Hopium se positionne comme précurseur des technologies vertes. Ce partenariat avec Plastic Omnium témoigne de notre volonté de collaborer avec un acteur clé de la mobilité hydrogène pour développer la M?china, une nouvelle génération de véhicule zéro émission.»

* : réservoir haute pression composite sur base thermoplastique, renforcé par enroulement de fibres de carbone





Partout dans le monde, Plastic Omnium apporte aux constructeurs automobiles des solutions innovantes, pour une mobilité connectée et durable. Leader mondial dans ses trois domaines d'activité, le Groupe développe et produit des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmes d'énergie et des modules personnalisés complexes. Avec 135 usines, 25 centres de recherche et développement, Plastic Omnium s'appuie sur ses 31 000 employés pour relever les enjeux de la mobilité propre et connectée. Animé depuis sa création par l'innovation, Plastic Omnium a l'ambition de devenir un leader mondial de l'hydrogène. Le Groupe ouvre à présent la voie à la mobilité « zéro carbone » à travers ses investissements dans les solutions à hydrogène, pour lesquelles il ambitionne de devenir leader mondial sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Plastic Omnium est coté sur Euronext Paris, compartiment A, fait partie du SRD et des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).

www.plasticomnium.com

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est un constructeur de véhicules haut de gamme à hydrogène qui concrétise l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile.



Olivier Lombard, qui porte la culture automobile en héritage, a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui le coureur le plus expérimenté au monde dans le domaine.



Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur du changement climatique.



Hopium réunit une équipe d'experts, des partenaires de premier plan, à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène, de la technologie et de l'ingénierie automobile.



Hopium (code ISIN : FR0014000U63 ? Mnémonique : MLHPI) est cotée sur Euronext Access+ et est éligible au PEA-PME.



www.hopium.com

