SmartStream développe son expertise en gestion de trésorerie en recrutant Peter Dehaan





SmartStream Technologies, le fournisseur de solutions de gestion du cycle de vie des transactions financières (Transaction Lifecycle Management ou TLM®) annonce aujourd'hui la nomination de Peter Dehaan au poste de nouveau directeur de gestion de la trésorerie et des liquidités. Celui-ci soutiendra les institutions financières et leur trésorerie, ainsi que les principaux intervenants, en leur fournissant des solutions de gestion de trésorerie et de liquidités en temps réel qui permettent aux clients de mieux gérer les exigences réglementaires en constante évolution et de tester les obligations sous contrainte.

Peter peut se targuer de plus de vingt ans d'expérience dans le secteur bancaire. Avant d'intégrer SmartStream, il a travaillé pendant plus de sept ans chez Lloyds, dans la gestion des services de trésorerie et de liquidités pour divers secteurs de la banque commerciale, dans le cadre des transactions bancaires internationales. Auparavant et pendant près de seize ans, il avait occupé divers postes chez Citibank, notamment dans le domaine de la gestion de produits et de la correspondance bancaire, également dans le cadre des transactions bancaires internationales.

Peter Dehaan, nouveau directeur de gestion de la trésorerie et des liquidités de SmartStream, déclare : « C'est le moment idéal pour rejoindre SmartStream puisqu'ils continuent à se développer en termes de trésorerie. J'admire l'attention stratégique qu'ils portent aux innovations technologiques les plus récentes, qui se sont avérées être de grande valeur pour le secteur. Alors que les systèmes de gestion de trésorerie et de liquidités deviennent de plus en plus sophistiqués et que les sociétés donnent la priorité aux projets visant à satisfaire aux exigences réglementaires, mon objectif sera d'aider les institutions financières à optimiser leur efficacité opérationnelle à l'échelle mondiale. »

Peter Dehaan agira sous la responsabilité de Nadeem Shamim, responsable de la gestion de la trésorerie et des liquidités de SmartStream, qui affirme : « L'expérience de Peter dans le domaine de la trésorerie vient parfaitement compléter l'équipe, et nous sommes ravis de l'accueillir. En collaboration avec les clients, les banques acquièrent du savoir-faire en matière de suivi des liquidités en temps réel, mais il est à noter que l'on accorde une importance considérable à la transparence des différents calculs qui sous-tendent les montants utilisés à des fins de rapports réglementaires. Toute notre équipe, qui compte désormais Peter dans ses rangs, est plus convaincue que jamais d'être à même d'aider les banques à gérer les pressions opérationnelles et exercées par le secteur. »

