Le Syndicat des Métallos pleure la perte de deux de ses membres





Le Syndicat des Métallos pleure la mort de deux de ses membres suite à des accidents de travail chez National Steel Car. Fraser Cowan est décédé le 2 septembre 2020 et Collin Grayley est décédé le 23 avril 2021.

« Nous offrons nos condoléances et notre soutien aux familles de Fraser et de Collin », a déclaré Marty Warren, directeur du Syndicat des Métallos pour l'Ontario. « Je suis profondément inquiet. Deux décès en l'espace de huit mois, c'est une situation très grave. Je demande au ministère du Travail de procéder à un examen immédiat et approfondi de l'application du programme de santé et de sécurité sur ce lieu de travail ».

« Bien que les deux décès fassent l'objet d'enquêtes du ministère du Travail, le Syndicat des Métallos mènera sa propre enquête, formulera des recommandations et poursuivra son objectif visant à garantir que chaque travailleuse et travailleur retourne à la maison en toute sécurité à la fin de sa rotation de travail », a ajouté Marty Warren.

« Notre syndicat lutte pour la justice en cas de décès sur le lieu de travail depuis près de trente ans », a fait valoir Ken Neumann, directeur national des Métallos. « Nous nous sommes battus sur le terrain politique pour apporter des modifications au Code criminel afin que les employeurs, directeurs et cadres, soient tenus responsables des décès des travailleurs sur le lieu de travail. Et pendant la plus grande partie de ces dix dernières années, nous avons revendiqué une meilleure application de ces dispositions ».

« Nous croyons qu'un tort fait à un est un tort fait à tous », a affirmé Marty Warren. « Le procureur général de la province doit ordonner aux forces de l'ordre et aux procureurs de la Couronne de s'engager davantage pour que justice soit faite. Les familles de Fraser Cowan et de Collin Grayley ne méritent pas moins ».

