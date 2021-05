Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

RésuméProduits : Divers détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone pour la maison.Problème : Les détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone non certifiés peuvent ne pas répondre aux normes de rendement canadiennes et ne pas fonctionner...

L'année 2020 a apporté l'une des épreuves les plus difficiles de l'histoire moderne en ce qu'une pandémie mortelle a fait des ravages dans le monde entier, bouleversant la vie des gens. La Chine, le pays le plus peuplé du monde, a rapidement lancé...