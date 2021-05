Des investissements dans la foresterie autochtone sur le territoire non cédé de Wiikwemkoong





TERRITOIRE NON CÉDÉ DE WIIKWEMKOONG, ON, le 12 mai 2021 /CNW/ - Le secteur forestier canadien est une importante source d'emplois pour bien des communautés autochtones. Le gouvernement du Canada investit dans des projets pour doter ces collectivités des outils dont elles ont besoin pour créer des entreprises plus vertes et développer des possibilités économiques dans le secteur forestier et au sein de leurs communautés.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 155 280 $ à la Réserve indienne non cédée de Wiikwemkoong pour qu'elle développe son entreprise d'inventaires forestiers et soit mieux outillée afin de soumissionner à des marchés publics et des contrats de foresterie. Ce projet créera aussi davantage d'occasions d'emploi au sein de la communauté.

Les fonds accordés par Ressources naturelles Canada proviennent de l'Initiative de foresterie autochtone, qui soutient des projets de développement économique dirigés par des Autochtones dans le secteur forestier canadien. En investissant dans la participation des Autochtones à l'activité économique dans le secteur forestier, nous faisons avancer l'autodétermination des peuples autochtones, réduisons les écarts socio-économiques et offrons des solutions plus vertes qui combattront les changements climatiques et opéreront la transition vers une économie sobre en carbone.

Ce projet créera des emplois en plus d'améliorer les connaissances et les débouchés économiques pour favoriser la participation des Autochtones aux activités forestières sur leurs terres ancestrales. Nous sommes conscients de la valeur à la fois économique et spirituelle que le secteur forestier revêt pour ces communautés, et nous nous efforçons d'édifier un secteur forestier autochtone plus vigoureux.

Citations

« Les peuples autochtones prennent en main leur développement économique et leurs démarches sont couronnées de succès. L'Initiative de foresterie autochtone soutient les travailleurs et les entreprises autochtones du secteur forestier en leur offrant de nouvelles possibilités de progresser et de développer leurs activités tout en générant des retombées positives pour leurs communautés. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Grâce au soutien de l'Initiative de foresterie autochtone de RNCan, le programme d'inventaires forestiers du Service des terres et des ressources naturelles de Wiikwemkoong pourra améliorer son plan d'entreprise et cerner des possibilités d'intégration des nouvelles technologies LiDAR et d'utilisation de drones. Le programme pourra ainsi demeurer concurrentiel dans le secteur des inventaires forestiers tout en fournissant des données précises et exactes qui permettront aux clients de gérer leur récolte annuelle et de futures applications sylvicoles. »

John Manitowabi

Directeur, Terres et ressources naturelles

Service des terres et des ressources naturelles de Wiikwemkoong

Quelques faits

Ressources naturelles Canada affecte 13 millions de dollars sur trois ans (2020-2023) à des projets de foresterie autochtone un peu partout au pays. Jusqu'à présent, l'IFA a octroyé environ 6,8 millions de dollars à différents projets; il reste donc une enveloppe d'environ 6,2 millions de dollars pour la période de 2021 à 2023.

Liens pertinents

