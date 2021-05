Annonce des finalistes de la 6e édition annuelle des Prix d'excellence en publication numérique





TORONTO, le 12 mai 2021 /CNW/ - La Fondation des prix pour les médias canadiens félicite les 165 finalistes de la 6e édition annuelle des Prix d'excellence en publication numérique. 163 publications à travers le Canada étaient en compétition cette année, et les candidatures ont été évaluées par plus de 70 juges bénévoles dévoués.

La Fondation tiendra une célébration virtuelle le 11 juin à 16h HE, et dévoilera les lauréats en direct sur Facebook et sur son site web . Les gagnants de la médaille d'or dans les catégories de créateurs recevront une récompense de 500 $, en plus de leur prix.

Finalistes principaux

The Globe and Mail est finaliste dans 17 catégories variées, qui vont du prix du Meilleur essai personnel à celui de l'Innovation de l'année.

est finaliste dans 17 catégories variées, qui vont du prix du Meilleur essai personnel à celui de l'Innovation de l'année. CBC News a obtenu un total impressionnant de 8 nominations dans des catégories diverses.

a obtenu un total impressionnant de 8 nominations dans des catégories diverses. CBC Podcasts a dominé la catégorie Meilleur balado : actualités et politique, recevant quatre nominations dans cette catégorie ainsi qu'une cinquième nomination pour le prix de la Meilleure vidéo en ligne : mini-documentaire.

a dominé la catégorie Meilleur balado : actualités et politique, recevant quatre nominations dans cette catégorie ainsi qu'une cinquième nomination pour le prix de la Meilleure vidéo en ligne : mini-documentaire. Radio- Canada a obtenu 11 nominations, incluant une nomination dans chacune des trois catégories de Meilleure vidéo en ligne.

a obtenu 11 nominations, incluant une nomination dans chacune des trois catégories de Meilleure vidéo en ligne. The Narwhal a dominé la catégorie du Meilleur récit photo avec trois nominations. Au total, la publication a reçu 10 nominations.

a dominé la catégorie du Meilleur récit photo avec trois nominations. Au total, la publication a reçu 10 nominations. The Walrus a obtenu 7 nominations, notamment pour la catégorie Excellence générale en publication numérique.

a obtenu 7 nominations, notamment pour la catégorie Excellence générale en publication numérique. L'Office national du film du Canada est finaliste pour les prix de la Meilleure conception numérique et de la Meilleure vidéo en ligne - format court, et deux fois finaliste pour les prix de la Meilleure vidéo en ligne - format long et de l'Innovation de l'année.

est finaliste pour les prix de la Meilleure conception numérique et de la Meilleure vidéo en ligne - format court, et deux fois finaliste pour les prix de la Meilleure vidéo en ligne - format long et de l'Innovation de l'année. Le Devoir, The Local, The Tyee, URBANIA, et Xtra Magazine ont obtenu chacun cinq nominations.

Points saillants des nominations

« 60 Years of Indigenous Music Game Changers » de CBC Music , est finaliste dans les catégories Meilleur reportage : arts et culture, et Meilleur dossier thématique.

, est finaliste dans les catégories Meilleur reportage : arts et culture, et Meilleur dossier thématique. « Can I be a Black mother in a world so dangerous to Black children? » de Hadiya Roderique , publié dans The Globe and Mail , a reçu deux nominations dans les catégories du Meilleur article de fond - long et du Meilleur essai personnel.

, publié dans , a reçu deux nominations dans les catégories du Meilleur article de fond - long et du Meilleur essai personnel. CANADALAND est finaliste pour le prix du Meilleur balado : actualités et politique et pour le prestigieux prix d'Excellence générale en publication numérique.

est finaliste pour le prix du Meilleur balado : actualités et politique et pour le prestigieux prix d'Excellence générale en publication numérique. « Far Away from Far Away », une histoire interactive produite par l' Office national du film du Canada , a reçu des nominations dans les catégories de la Meilleure conception numérique et de l'Innovation de l'année.

, a reçu des nominations dans les catégories de la Meilleure conception numérique et de l'Innovation de l'année. « Gone » de The Globe and Mail est finaliste pour les prix de la Meilleure conception numérique et de l'Innovation de l'année.

est finaliste pour les prix de la Meilleure conception numérique et de l'Innovation de l'année. « Pollinisation extrême », publié dans BESIDE , est finaliste à la fois dans la catégorie du Meilleur article de fond - long et celle du Meilleur récit photo.

, est finaliste à la fois dans la catégorie du Meilleur article de fond - long et celle du Meilleur récit photo. Les lauréats des prix d'Excellence générale en publication numérique de l'année passée ont tous reçu une nomination dans la compétition de cette année. The Tyee (lauréat de la division petite publication de ce prix) a reçu cinq nominations cette année, dans des catégories variées. Hakai Magazine (lauréat de la division moyenne publication de ce prix), a obtenu deux nominations cette année, toutes deux dans la catégorie du Meilleur reportage : science et technologie. Le Devoir (lauréat de la division grande publication de ce prix) est cinq fois finaliste, avec deux nominations pour les prix de la Meilleure infolettre éditoriale et de la Meilleure vidéo en ligne - format court.

PRIX D'EXCELLENCE : TALENT EMERGENT

Prix commandité par la Fondation Reader's Digest

Ce prix vise à honorer un individu dont les premières oeuvres dans le secteur de la publication numérique démontrent un talent et un potentiel remarquables. Voici les trois talentueux finalistes de cette année :

Justine de l'Église

Radio-Canada

Christopher Cheung

The Tyee

Anya Zoledziowski

VICE Canada

EXCELLENCE GÉNÉRALE EN PUBLICATION NUMÉRIQUE : PETITE, MOYENNE ET GRANDE PUBLICATIONS

Ce prix vise à honorer les publications qui parviennent à remplir leur mission éditoriale de la façon la plus exemplaire, en adoptant les plus hautes normes journalistiques, et en satisfaisant le mieux les attentes de leur auditoire -- nous sommes fiers de vous présenter les finalistes exceptionnels de cette année.

Canadaland

CBC News

Radio-Canada

The Globe and Mail

The Local

The Narwhal

The Walrus

URBANIA

Pour la liste complète des finalistes, veuillez visiter le site digitalpublishingawards.ca.

PRIX D'EXCELLENCE POUR LE LEADERSHIP

Après mûre réflexion, notre conseil d'administration a décidé de reporter la remise de ce prix prestigieux. Soyez assurés que les candidatures de 2020 seront automatiquement conservées et examinées pour la saison des prix 2021. Le lauréat sera alors présenté sur scène, lors d'une soirée tenue au printemps 2022. Cette décision a été difficile à prendre, mais nous nous réjouissons de remettre le Prix d'excellence pour le leadership lorsque l'industrie pourra se réunir et célébrer sans danger.

MODIFICATIONS ET AJOUTS AUX CONTRIBUTIONS

Si vous désirez apporter des modifications ou des ajouts aux différentes contributions, veuillez en envoyer les détails à info@digitalpublishingawards.ca avec comme sujet « DPA - Modification aux contributions. » La date limite de modification ou d'ajout aux contributions est le lundi 17 mai 2021 à minuit HE.

REMERCIEMENTS

La Fondation des prix pour les médias canadiens est extrêmement reconnaissante envers le Gouvernement du Canada , le Conseil des arts de l'Ontario et Ontario Créatif pour leur soutien. Nous remercions également CCR Solutions , Cision et Magazines Canada .

Nous tenons à remercier tout particulièrement la talentueuse Natalie Vineberg, qui a créé les graphismes de cette année.

Merci à Vesselin Stroumsky pour avoir développé les plateformes numériques de soumission de candidature et d'évaluation.

Nous sommes également reconnaissants envers notre panel de juges bénévoles, qui nous ont prêté leur expertise et leur diligence dans l'évaluation des candidatures de cette année -- Merci ! Pour voir la liste complète des juges, veuillez visiter notre site web .

SOURCE Fondation des prix pour les médias canadiens

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 11:00 et diffusé par :