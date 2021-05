Covid de longue durée - Devant l'inaction du gouvernement, le PLQ propose une stratégie





QUÉBEC, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Des milliers de Québécois pourraient présenter des symptômes de la Covid-19 depuis des mois. Le gouvernement de la CAQ n'a cependant aucune idée du nombre de gens affectés. La porte-parole de l'opposition officielle en santé, la députée libérale Marie Montpetit, demande au gouvernement de sortir de sa torpeur face à cette crise qui s'annonce.

«?On ne sait pas combien de gens sont malades, on ne sait pas s'ils ont un accès aux soins, on ne sait pas non plus si les soignants sont équipés pour recevoir ces malades. La Covid "longue" n'est même pas mentionnée sur le site web du ministère de la Santé?!?», fait valoir Marie Montpetit.

La passivité du gouvernement de la CAQ face à la Covid de longue durée est en effet étonnante, compte tenu de ce qu'on voit ailleurs. Au Royaume-Uni, par exemple, on estimait, début mars, qu'environ 14 % de tous les patients testés positifs à la Covid-19 présentaient des symptômes depuis plus de trois mois, ou un patient sur sept. En tenant compte du nombre de cas positifs chez nous (plus de 350?000), c'est entre 40?000 et 50?000 Québécois qui pourraient être touchés.

«?Si on regarde ce qui s'est produit ailleurs, plusieurs de ces gens peineront à reprendre le travail. Cela aura des impacts sur eux, sur leur famille, sur leurs finances personnelles?», fait valoir Mme Montpetit. «?Les travailleurs de la santé risquent d'être proportionnellement plus affectés, ce qui pourrait nous priver de soignants alors qu'on aura encore plus besoin d'eux?».

Mi-mars, 41?000 travailleurs de la santé avaient contracté la Covid-19 au Québec. L'effet sur notre système de santé fragilisé pourrait être considérable, alors que près de 150?000 de Québécois attendent déjà pour une chirurgie et que plus de 740?000 d'entre nous attendent pour un médecin de famille, un nombre qui augmente sans cesse.

À ce jour, seulement deux cliniques de Covid de longue durée ont été mises en place. «?C'est nettement insuffisant pour ce qui pourrait être la prochaine crise à frapper notre système de santé. Le gouvernement doit mettre en place une réelle stratégie face à la Covid de longue durée, et ce sans délai?», soutient Marie Montpetit.

Dans une perspective constructive, la porte-parole libérale en santé propose au gouvernement de la CAQ de mettre en place une réelle stratégie face à la Covid longue, comprenant onze propositions regroupées autour de trois axes : apprendre, reconnaître et prendre en charge.

Mise en place d'une réelle stratégie face à la Covid de longue durée :

apprendre , reconnaître et prendre en charge les patients

Apprendre

Réaliser des études cliniques pour confirmer la prévalence des symptômes?;

Obtenir une définition clinique systématique de la Covid de longue durée pour en faciliter la reconnaissance par les soignants?;

les besoins de soins et la réhabilitation des patients?;

Consentir des investissements significatifs dans la recherche afin de réaliser ces objectifs.

Reconnaître

Mesurer et documenter le phénomène : combien de Québécois sont affectés par la Covid de longue durée??

Inclure ces Québécois dans les statistiques officielles de la covid-19?;

Dans quelle proportion les travailleurs de la santé sont-ils affectés?? Aura-t-on moins de soignants sur la ligne de front alors que le système de santé déjà est en mode rattrapage??

Quel sera l'impact à long terme de la Covid de longue durée sur le système de santé??

Quelles seront les conséquences socio-économiques, compte tenu de l'incapacité ou la difficulté de plusieurs d'entre nous à reprendre leurs activités professionnelles??

Prendre en charge

Campagne d'information auprès du grand public à propos des symptômes de la Covid «?longue?»?;

Assurer la prise en charge des patients à travers tout le Québec, incluant le déploiement de cliniques dédiées dans toutes les régions.

