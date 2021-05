Le SASB a publié la traduction française de ses 77 normes industrielles





SAN FRANCISCO, 12 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Sustainability Accounting Standards Board (Conseil des normes comptables de développement durable) (SASB) annonce aujourd'hui que la traduction en langue française des 77 normes industrielles est désormais disponible. La traduction française fait suite à la traduction espagnole des normes SASB publiée en mars, tandis que les traductions allemande et japonaise seront publiées dans les prochains mois.



« Alors que l'élan mondial en faveur de la normalisation de la divulgation en matière de durabilité s'intensifie, l'utilisation des normes SASB par les entreprises et les investisseurs du monde entier s'accélère à un rythme phénoménal. Pour répondre à cette demande, nous sommes ravis de publier la traduction des normes industrielles, notamment la publication, aujourd'hui, de la traduction française », déclare Janine Guillot, directrice générale du SASB.

Les entreprises faisant des rapports SASB établies en France comprennent Accor, Air Liquide, BNP Paribas, Groupe Renault, Schneider Electric, TOTAL et VINCI. Aujourd'hui, le SASB publie une interview avec TOTAL détaillant pourquoi et comment ils ont commencé à utiliser les normes SASB pour communiquer avec les investisseurs.

Les entreprises faisant des rapports SASB établies au Canada comprennent Alimentation Couche-Tard, Barrick Gold Corporation, BCE, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Finning, la Banque Royale du Canada et Suncor Energy. « Alors que l'ESG et l'investissement durable prennent de l'ampleur au Canada, nous sommes heureux de constater que les normes industrielles de la SASB seront désormais disponibles en français. Les nouvelles traductions aideront les entreprises de nos marchés boursiers, qui exercent leurs activités en français, à mieux communiquer l'information sur la durabilité à leurs investisseurs », a déclaré Andrew Hall, directeur de la finance durable au Groupe TMX.

L'utilisation des normes SASB par les entreprises internationales est en hausse. Sur les 928 entreprises qui ont déclaré des métriques du SASB, 48 % sont domiciliées en dehors des États-Unis. L'utilisation croissante des normes SASB par les entreprises est stimulée par la demande croissante des investisseurs du monde entier. 226 investisseurs institutionnels, représentant 72 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 23 pays, soutiennent le SASB ou utilisent les normes SASB pour éclairer leurs décisions d'investissement.

« L'accès à des données ESG significatives et comparables au niveau des émetteurs est essentiel au développement de l'investissement durable, qui est une priorité pour AXA Investment Managers. Nous apprécions grandement la commodité et la facilité d'utilisation du cadre SASB pour les investisseurs et, en tant que membre du SASB Investor Advisory Group, nous nous réjouissons que son accessibilité soit encore améliorée par la disponibilité d'une traduction en français. Nous soutenons également les efforts visant à assurer autant de cohérence et de convergence que possible dans le développement des normes d'information ESG entre les régions, comme ceux menés par la Fondation IFRS et par la Commission européenne, auquel SASB contribue également », déclare Clémence Humeau, responsable de la coordination et de la gouvernance de l'IR chez AXA Investment Managers.

Alors que les normes SASB sont de plus en plus utilisées à l'échelle internationale, le SASB a constaté que l'applicabilité de certains sujets de divulgation ou de mesures comptables peut être limitée en raison de différences régionales ou juridictionnelles. Le Guide d'application des normes SASB et le Guide pratique de mise en oeuvre (également disponibles en français) fournissent des conseils sur la façon d'adapter les sujets ou les mesures pour améliorer leur applicabilité à une entreprise en particulier. De plus, le SASB s'efforce d'améliorer l'applicabilité internationale de ses normes par le biais de son projet de Promotion de l'internationalisation des normes, et le SASB invite à faire part de ses commentaires par le biais de ce projet.

La traduction française des normes a été révisée par des experts de KPMG France. Le glossaire de traduction qui en découle a été révisé par des experts de KPMG France et de 1Planet Advisory. Le SASB remercie KPMG France et 1Planet Advisory pour leur soutien.

Pour télécharger la traduction des normes, cliquez ici.

À propos du SASB

Le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) relie les entreprises et les investisseurs aux incidences financières du développement durable. Le SASB permet aux entreprises du monde entier d'identifier, de gérer et de communiquer aux investisseurs des informations financières importantes en matière de durabilité. Les normes SASB sont adaptées à chaque secteur d'activité et sont conçues pour être utiles à la prise de décision des investisseurs et rentables pour les entreprises. Elles sont élaborées à l'aide d'un processus qui repose sur des données probantes et qui est adapté au marché. Pour télécharger l'une des normes propres aux 77 secteurs d'activité ou pour en savoir plus sur le SASB, veuillez consulter le site suivant : SASB.org.

