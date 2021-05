Accenture reçoit le prix Partenaire canadien AWS de l'année pour l'innovation et les services dans le secteur public





TORONTO, le 12 mai 2021 /CNW/ - Accenture (NYSE: ACN) a reçu le prix Partenaire AWS du secteur public de l'année d'Amazon Web Services, Inc. (AWS), en reconnaissance de son rôle dans l'aide apportée aux organisations du secteur public canadien afin de stimuler l'innovation et de créer des solutions dans le nuage AWS.

Accenture a été reconnue par AWS pour son engagement ferme à fournir des services de consultation et des offres de fournisseurs de logiciels indépendants dans le secteur public. Accenture et AWS collaborent depuis plus de 15 ans, y compris à travers le groupe d'affaires Accenture AWS, fondé en 2015. Au cours de cette période, ils ont mis en oeuvre des milliers de programmes avec AWS qui ont permis de transformer rapidement les innovations en valeur commerciale.

« Nous sommes honorés de recevoir ce prix du partenaire de l'année, qui témoigne de la solidité de notre relation commerciale avec AWS et de notre collaboration continue visant à soutenir les organismes du secteur public à innover pour fournir aux citoyens des services qui tirent parti des promesses de la technologie et de l'ingéniosité humaine », se réjouit Jennifer Jackson, responsable Technologie Cloud First pour Accenture au Canada.

Christian Playford, directeur général et responsable de la pratique AWS pour Accenture au Canada, ajoute : « De concert avec AWS, nous avons pu montrer à nos clients du secteur public de la santé et des gouvernements fédéral et provinciaux comment nous pouvons opérer avec rapidité, agilité et à grande échelle pour résoudre les défis posés par la pandémie de COVID-19 avec des solutions qui soutiennent les Canadiens. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat et notre collaboration par le biais de notre groupe commercial Accenture AWS. »

Par exemple, en avril 2020, Accenture a aidé le gouvernement canadien à lancer un nouveau programme visant à fournir une aide financière aux Canadiens touchés par le COVID-19. En quatre jours seulement, Accenture a mis en place un centre de contact sur AWS, élaboré une formation permettant à une équipe de 2 600 téléconseillers basés au Canada de travailler à distance, et produit plus de 25 documents de processus de soutien en deux langues. Pendant tout le mois d'avril 2020, les agents ont traité plus de 40 000 appels par jour alors que des millions de Canadiens demandaient une aide financière.

« Cette année, Accenture a participé à un bon nombre de projets qui témoignent d'une connaissance approfondie d'AWS et de la technologie du nuage dans son ensemble », affirme Réjean Bourgault, directeur national pour le secteur public chez AWS Canada. « Nous nous réjouissons de continuer à collaborer avec Accenture dans le cadre de notre relation unique afin d'apporter des solutions plus innovantes aux organisations du secteur public canadien. »

Les prix des partenaires AWS 2021 pour le Canada ont été annoncés lors du sommet annuel des partenaires AWS. Les prix récompensent un large éventail de partenaires en conseil et en technologie AWS, natifs du nuage et traditionnels, dont les modèles d'affaires ont adopté la spécialisation et la collaboration au cours de l'année écoulée. Les AWS Partner Awards récompensent également les partenaires AWS dont les modèles d'affaires continuent d'évoluer et de prospérer sur le nuage AWS alors qu'ils travaillent avec les clients. Cela leur permet de profiter des avantages de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle, d'améliorer leur niveau de sécurité ou de développer des solutions essentielles pour faire face aux défis liés à la pandémie de COVID-19.

