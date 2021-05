NTT : création d'une filiale israélienne





NTT Corporation (NTT) (TOKYO : 9432) a le plaisir d'annoncer la création d'une filiale en Israël, afin de tirer parti des technologies israéliennes de pointe dans le cadre de NTT Group, pour contribuer à créer de nouvelles opportunités d'affaires.

1. Contexte

Israël est un pays dans lequel certaines des technologies les plus avancées au monde sont développées, dans lequel se créent de nombreuses startups technologiques à succès et qui accueille les opérations de R&D de nombreuses sociétés mondiales. NTT a décidé d'investir en Israël, en y établissant une nouvelle société qui permettra d'accéder à ces startups et technologies de pointe, dans le cadre des futurs produits et services NTT.

2. Vue d'ensemble

En juillet 2021, NTT établira une nouvelle filiale israélienne (nom de la société : NTT Innovation Laboratory Israel Ltd. [provisoire], président-directeur général : Noa Asher) sous l'ombrelle de NTT. Cette société créera un écosystème et soutiendra la création de nouvelles entreprises via des synergies entre les sociétés israéliennes et NTT Group. Plus précisément, nous développerons de nouvelles entreprises en renforçant les relations avec les startups, les sociétés de capital-risque et les sociétés internationales en Israël.

3. Profil de la société (Plan)

(1) Nom de la société : NTT Innovation Laboratory Israel Ltd.

(2) Lieu : Tel Aviv, Israël

(3) Représentant : Noa Asher

(4) Activités : Renseignement, études, recherches, services d'information, conseil lié aux tendances technologiques mondiales

(5) Capital : 500 000 USD

(6) Ratio d'actionnariat et de propriété : NTT, 100 %

(7) Nombre d'employés : 5 (au jour de sa création)

(8) Création : juillet 2021

4. Biographie de Noa Asher

2014-2020 Ministre de l'Économie de l'ambassade d'Israël au Japon

2002-2014 Ministre de l'Économie, du commerce et de l'industrie d'Israël

2010-2011 Diplômé de la Harvard Kennedy School (MPA)

2000-2002 Université de Tel Aviv (MBA)

1993-1997 Université de Jérusalem (LLB)

À propos de NTT

NTT croit en la résolution des problèmes sociaux à travers ses opérations commerciales en appliquant la technologie pour le bien. Nous aidons nos clients à accélérer leur croissance et à lancer les nouveaux modèles d'entreprise actuels innovants. Nos services incluent des conseils, une technologie et des services gérés d'entreprise numérique pour la cyber-sécurité, les applications, l'environnement de travail, le nuage, les centres de données et les réseaux, le tout soutenu par notre expertise approfondie du secteur et notre innovation. En tant que l'un des 5 principaux prestataires mondiaux de solutions technologiques et commerciales, nos équipes diverses exercent leurs activités dans plus de 80 pays et régions et fournissent leurs services à plus de 190 d'entre eux. Nous servons 80 % des sociétés du classement Fortune Global 100, ainsi que des milliers d'autres clients et communautés à travers le monde. Pour en savoir plus sur NTT, visitez www.global.ntt/.

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 10:15 et diffusé par :