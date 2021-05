Bilan routier 2020 - Une année marquée par la pandémie





QUÉBEC, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) rend public aujourd'hui le bilan routier du Québec pour l'année 2020, une année atypique, marquée par la pandémie. Le nombre total de personnes accidentées a diminué de 30,3 %, comparativement à 2019, ce qui correspond à 10 617 personnes accidentées de moins sur les routes. Le nombre de personnes blessées légèrement a chuté de 31,3 % alors que le nombre de personnes blessées gravement a diminué de 12,4 %. Bien que le nombre d'accidents soit en baisse, ils ont toutefois été plus mortels avec 9 décès de plus qu'en 2019, pour un total de 340.

Sans surprise, les baisses les plus importantes ont été observées pendant les mois de mars, d'avril et de mai, en période de confinement général, alors que la circulation routière était considérablement réduite.

Deux causes attirent particulièrement l'attention cette année, soit la surreprésentation de la vitesse dans les accidents graves et mortels et le non-port de la ceinture dans les accidents mortels. De mars à septembre, la proportion d'accidents mortels ou graves pour lesquels la vitesse a été ciblée comme facteur contributif est passée de 27,1 % au cours des 5 dernières années à près de 32 % en 2020. La proportion de conducteurs ou passagers décédés qui ne portaient pas la ceinture de sécurité a quant à elle été largement supérieure en 2020, soit 34,6 % comparativement à 20,9 % en 2019.

« La baisse de 30 % du nombre de personnes accidentées sur nos routes est en soi une bonne nouvelle. Cependant, il est primordial de rester vigilant, et surtout de se rappeler que la pandémie a amené des circonstances particulières qui ont contribué à cette baisse importante. C'est pourquoi on doit continuer nos efforts et adopter des comportements sécuritaires. Ce sont ces bons comportements qui améliorent réellement la situation sur les routes du Québec. »

François Bonnardel, ministre des Transports

« En 2020, il y a eu moins de drames humains sur les routes, mais je reste préoccupée des effets qu'aura eus la pandémie sur les comportements des usagers, puisque 80 % des accidents sont liés aux comportements. Ce sera tout un défi pour les prochains mois, puisque la sécurité routière est l'affaire de tous, à commencer par les usagers de la route, qu'ils soient automobilistes, piétons, cyclistes ou motocyclistes. Toutefois, avec le soutien et le travail de nos différents partenaires, notamment les municipalités, les services de police de partout au Québec et différentes associations et organismes qui ont à coeur la sécurité routière, je suis persuadée que nous pourrons relever ce défi. »

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants du bilan routier 2020 :

Les constats de la pandémie :

Diminution marquée du nombre d'accidents pour la période de pointe du matin, de 7 h à 9 h, du lundi au vendredi.

La proportion d'accidents est plus élevée que d'habitude pour les facteurs suivants :

facultés affaiblies par l'alcool, les drogues ou les médicaments;



accidents n'impliquant qu'un seul véhicule;



accidents survenus en milieu rural.

Les 15 à 24 ans et les 75 ans ou plus : meilleur bilan des 5 dernières années

Chez les 15 à 24 ans, le nombre de décès en 2020 est de 40, soit 3 de moins que l'an dernier; il s'agit d'une amélioration de 25,7 % comparativement à la moyenne de 2015 à 2019.

Le nombre total de personnes accidentées a baissé de 2 176, soit une amélioration de 35,8 % par rapport à la moyenne de 2015 à 2019.

Le nombre total de personnes accidentées âgées de 75 ans ou plus a diminué, soit 604 personnes de moins qu'en 2019; une amélioration de 32,2 % comparativement à la moyenne de 2015 à 2019.

Le nombre de décès a également baissé de 12 % par rapport à 2019.

Les piétons : baisse importante du nombre de décès

Le nombre de décès a diminué de 18, passant de 69 à 51 en 2020. C'est une diminution de 19,8 % par rapport à la moyenne des décès de 2015 à 2019.

On observe une amélioration du bilan chez les personnes blessées légèrement et gravement, soit des diminutions respectives de 33,3 % et 21,4 % par rapport à 2019.

Les motocyclistes et les cyclistes : baisse du nombre de personnes blessées mais hausse importante du nombre de décès

Chez les motocyclistes, le nombre de décès a augmenté de 22 en 2020, passant de 45 en 2019 à 67 pour la dernière année.

On note des diminutions de 11,3 % chez les personnes blessées gravement et de 10,9 % chez les personnes blessées légèrement comparativement à 2019.

On rapporte chez les cyclistes 6 décès de plus comparativement à 2019, pour un total de 14.

Le nombre total de personnes accidentées à vélo a diminué, soit 128 personnes accidentées de moins qu'en 2019; il s'agit d'une amélioration de 24,4 % par rapport à la moyenne de 2015 à 2019.

Nombre de personnes accidentées selon la nature des blessures et la région,

de 2015 à 2020 Région de l'accident Nature des

blessures Année de l'accident

Variation 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2020/

2019 2020/

2015 à

2019

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre

% %

Bas-Saint-Laurent (01) Mortelles 25 14 15 22 20 26

30,0 % 35,4 %

Graves 51 52 78 58 43 61

41,9 % 8,2 %

Légères 1 004 1 024 1 031 895 927 715

-22,9 % -26,8 %

Total 1 080 1 090 1 124 975 990 802

-19,0 % -23,7 %

Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) Mortelles 18 20 17 22 15 15

0,0 % -18,5 %

Graves 66 82 61 57 64 54

-15,6 % -18,2 %

Légères 1 211 1 222 1 078 1 234 1 229 996

-19,0 % -16,6 %

Total 1 295 1 324 1 156 1 313 1 308 1 065

-18,6 % -16,7 %

Capitale-Nationale (03) Mortelles 27 16 33 21 26 12

-53,8 % -51,2 %

Graves 150 144 105 102 135 98

-27,4 % -23,0 %

Légères 2 891 2 852 2 536 2 588 2 622 1 655

-36,9 % -38,7 %

Total 3 068 3 012 2 674 2 711 2 783 1 765

-36,6 % -38,1 %

Mauricie (04) Mortelles 21 18 13 20 11 21

90,9 % 26,5 %

Graves 62 76 57 67 56 47

-16,1 % -26,1 %

Légères 1 581 1 607 1 563 1 486 1 443 1 065

-26,2 % -30,7 %

Total 1 664 1 701 1 633 1 573 1 510 1 133

-25,0 % -29,9 %

Estrie (05) Mortelles 16 12 16 6 12 20

66,7 % 61,3 %

Graves 67 72 70 56 59 72

22,0 % 11,1 %

Légères 1 421 1 349 1 275 1 252 1 316 976

-25,8 % -26,2 %

Total 1 504 1 433 1 361 1 314 1 387 1 068

-23,0 % -23,7 %

Montréal (06) Mortelles 30 31 27 27 32 31

-3,1 % 5,4 %

Graves 270 226 218 215 162 167

3,1 % -23,5 %

Légères 7 190 7 202 7 083 6 815 6 377 4 244

-33,4 % -38,8 %

Total 7 490 7 459 7 328 7 057 6 571 4 442

-32,4 % -38,1 %

Outaouais (07) Mortelles 15 14 17 24 20 16

-20,0 % -11,1 %

Graves 72 54 59 63 69 49

-29,0 % -22,7 %

Légères 1 412 1 406 1 379 1 091 1 209 927

-23,3 % -28,7 %

Total 1 499 1 474 1 455 1 178 1 298 992

-23,6 % -28,2 %

Abitibi-Témiscamingue (08) Mortelles 13 9 14 21 15 13

-13,3 % -9,7 %

Graves 49 34 39 42 42 33

-21,4 % -19,9 %

Légères 702 680 675 687 681 528

-22,5 % -22,9 %

Total 764 723 728 750 738 574

-22,2 % -22,5 %

Côte-Nord (09) Mortelles 6 12 9 5 4 5

25,0 % -30,6 %

Graves 13 31 25 19 20 22

10,0 % 1,9 %

Légères 368 331 388 305 285 235

-17,5 % -29,9 %

Total 387 374 422 329 309 262

-15,2 % -28,1 %

Nord-du-Québec (10) Mortelles 3 2 13 2 3 2

-33,3 % -56,5 %

Graves 11 9 30 13 16 16

0,0 % 1,3 %

Légères 75 99 128 112 128 108

-15,6 % -0,4 %

Total 89 110 171 127 147 126

-14,3 % -2,2 %



Nombre de personnes accidentées selon la nature des blessures et la région,

de 2015 à 2020 (suite) Région de l'accident Nature des

blessures Année de l'accident

Variation 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2020/

2019 2020/

2015 à

2019 Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre

% % Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) Mortelles 10 8 11 10 10 8

-20,0 % -18,4 % Graves 38 21 16 38 29 24

-17,2 % -15,5 % Légères 543 447 532 493 447 354

-20,8 % -28,1 % Total 591 476 559 541 486 386

-20,6 % -27,3 % Chaudière-Appalaches (12) Mortelles 26 35 30 29 22 29

31,8 % 2,1 % Graves 104 98 121 94 88 63

-28,4 % -37,6 % Légères 1 790 1 909 1 863 1 925 1 862 1 343

-27,9 % -28,2 % Total 1 920 2 042 2 014 2 048 1 972 1 435

-27,2 % -28,2 % Laval (13) Mortelles 9 4 9 7 9 2

-77,8 % -73,7 % Graves 39 30 44 52 40 33

-17,5 % -19,5 % Légères 1 945 1 928 1 896 1 838 1 709 953

-44,2 % -48,9 % Total 1 993 1 962 1 949 1 897 1 758 988

-43,8 % -48,3 % Lanaudière (14) Mortelles 32 20 18 29 18 32

77,8 % 36,8 % Graves 106 95 111 90 96 68

-29,2 % -31,7 % Légères 2 287 2 330 2 457 2 235 2 358 1 556

-34,0 % -33,3 % Total 2 425 2 445 2 586 2 354 2 472 1 656

-33,0 % -32,6 % Laurentides (15) Mortelles 18 36 37 29 37 26

-29,7 % -17,2 % Graves 125 100 125 142 109 109

0,0 % -9,3 % Légères 2 704 2 954 2 905 2 610 2 729 1 870

-31,5 % -32,7 % Total 2 847 3 090 3 067 2 781 2 875 2 005

-30,3 % -31,6 % Montérégie (16) Mortelles 64 63 61 62 57 58

1,8 % -5,5 % Graves 256 283 284 256 254 202

-20,5 % -24,2 % Légères 7 074 7 140 7 156 6 911 6 795 4 557

-32,9 % -35,0 % Total 7 394 7 486 7 501 7 229 7 106 4 817

-32,2 % -34,4 % Centre-du-Québec (17) Mortelles 22 24 22 16 20 24

20,0 % 15,4 % Graves 92 64 59 72 48 47

-2,1 % -29,9 % Légères 1 232 1 366 1 422 1 262 1 310 884

-32,5 % -32,9 % Total 1 346 1 454 1 503 1 350 1 378 955

-30,7 % -32,1 % Ensemble du Québec Mortelles 355 338 362 352 331 340

2,7 % -2,2 % Graves 1 571 1 471 1 502 1 436 1 330 1 165

-12,4 % -20,3 % Légères 35 430 35 846 35 367 33 739 33 427 22 966

-31,3 % -33,9 % Total 37 356 37 655 37 231 35 527 35 088 24 471

-30,3 % -33,1 %

