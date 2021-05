La Ville de Montréal dévoile la Charte montréalaise des chantiers - Un pas de plus d'amélioration constante





MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a présenté ce matin la nouvelle Charte montréalaise des chantiers, qui se veut un outil, mais aussi une série d'engagements pour améliorer la gestion des chantiers se déroulant sur son territoire, en collaboration avec ses partenaires. Elle vise ainsi à ce que chaque chantier soit planifié et réalisé en priorisant l'accessibilité, la sécurité et la mobilité, particulièrement des piétons et des personnes à mobilité réduite, une utilisation appropriée de la signalisation, une communication citoyenne efficace et un souci environnemental.

« Avec la Charte montréalaise des chantiers, nous nous engageons et nous invitons nos partenaires et les entrepreneurs à faire un effort supplémentaire pour que les chantiers soient moins difficiles à vivre pour les résidents et les usagers de la route. Évidemment, il ne s'agit pas d'une recette miracle, mais d'un processus d'amélioration continue, d'autant plus que seuls 25 % des chantiers relèvent de la Ville de Montréal. C'est pourquoi je remercie chaleureusement nos partenaires pour leur engagement », a mentionné Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif et responsable de l'eau, des infrastructures et de la Commission des services électriques de Montréal.

« Aujourd'hui, la Ville fait un pas de plus pour améliorer la gestion des travaux sur ses rues. Après le succès de l'Escouade mobilité, créée en 2018, et la révision de la programmation des travaux en 2021, nous ne cessons d'améliorer notre coffre à outils pour mieux gérer les chantiers et favoriser la mobilité et ce, pour tous les usagers, qu'ils soient à pied, à deux ou à quatre roues. Cet effort s'ajoute notamment au report de 20 des 64 chantiers majeurs prévus en 2021 que notre administration a annoncé l'automne dernier », a complété Jocelyn Pauzé, conseiller associé aux services aux citoyens, à la gestion des chantiers, du sport et des loisirs.

Les principaux partenaires qui réalisent des travaux sur les rues ont tous accepté de s'engager aux côtés de la Ville : la Société de transport de Montréal, la Commission des services électriques de Montréal, Bell, Énergir et Hydro-Québec.

La Charte montréalaise des chantiers a pour objectifs de limiter les impacts des chantiers, de favoriser l'harmonisation des pratiques de gestion des chantiers entre la Ville, ses partenaires et les entreprises privées, dans un esprit de responsabilité collective, et d'inscrire la gestion des chantiers dans sa démarche globale de transition écologique. Elle énonce une vision et des attentes pour la réalisation de chantiers respectueux de la collectivité, de l'environnement et de l'économie locale.

Une Charte, quatre leviers

L'accessibilité, la sécurité et la mobilité :

? Planification et coordination des chantiers;

? Accessibilité pour tous;

? Signalisation claire et efficace.

Gestion des impacts et mesures d'atténuation :

? Retrait des cônes oranges et de la signalisation superflus;

? Gestion des entraves;

? Poussière, bruit, vibrations, etc;

? Propreté et apparence du chantier.

Communication avec les publics concernés :

? Diffusion numérique de l'information;

? Harmonisation des outils de communications;

? Collaboration avec les partenaires.

Environnement:

? Méthodes de travail et matériaux innovants et respectueux de l'environnement;

? Réutilisation des sols d'excavation;

? Utilisation de sites d'entreposage temporaire.

La Charte s'ajoute à plusieurs initiatives mises en place depuis trois ans pour améliorer la gestion des travaux,la mobilité à Montréal et la qualité de l'aménagement aux abords des chantiers :

Déploiement et bonification de l'Escouade mobilité qui agit pour prévenir et régler les entraves non autorisées ou non conformes. En 2020, elle a réalisé 22 400 interventions, émis plus de 6000 constats d'infraction, et réglé 90 % des situations le jour même;

Révision de la programmation des travaux prévus en 2021 pour donner un répit à la population et aux usagers de la route. Vingt chantiers majeurs ont ainsi été reportés sur un total de 64 initialement prévus;

Définition d'axes de mobilité pour limiter les entraves causées par les travaux sur des artères routières achalandées. Seuls les travaux déjà planifiés, urgents ou reliés à des chantiers privés pourront être autorisés sur ces axes;

Conception et développement de nouveaux outils permettant à la Ville de mieux informer la population, de mieux délimiter la zone du chantier et de mieux diriger les usagères et usagers.

Pour consulter la Charte montréalaise des chantiers, visitez le site web de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 09:36 et diffusé par :