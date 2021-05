OUVERTURE PROCHAINE DE L'EXPO-SCIENCES PANCANADIENNE 2021 EN MODE VIRTUEL





Du 19 au 21 mai, des milliers de Canadiens qui se consacrent à l'éducation et à l'avenir du Canada se réuniront pour ce qui sera probablement le plus grand rassemblement virtuel dédié aux STIM de l'histoire de notre pays. Organisée 59 fois depuis 1962, l'Expo-sciences pancanadienne «?Ottawa 2021?» se déroulera entièrement en ligne et permettra à tous les Canadiens de participer à cette aventure au coeur de l'exploration scientifique et de l'enseignement des STIM. À une semaine de l'ouverture de l'événement au grand public, les inscriptions sont terminées et 374 jeunes étudiants de la 7e à la 12e année/CÉGEP de tous les territoires et provinces du pays sont maintenant en mode de préparation finale pour la présentation de leurs projets de STIM.

«?Nous ne pourrions être plus enthousiastes pour nos participants, déclare Reni Barlow, directeur général de Sciences jeunesse Canada, l'organisme à l'origine de l'événement depuis 1962. Un tel événement pancanadien est normalement associé à un long voyage et à une intense semaine sur le plan physique. L'édition 2021 est unique en ce sens que nos finalistes ont la possibilité de rejoindre beaucoup plus de gens que jamais auparavant. Lors de cette année bien singulière, nous sommes particulièrement fiers d'orchestrer ce mouvement.?»

La mission de Sciences jeunesse Canada et, par extension, celle de l'Expo-sciences pancanadienne, a toujours été d'alimenter la curiosité des jeunes Canadiens grâce à des projets consacrés aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie et aux mathématiques ? une mission encore plus pertinente aujourd'hui avec l'impact prolongé de la COVID-19.

Les organisateurs estiment qu'environ 30?000 visiteurs fréquenteront l'ESPC virtuelle dont l'accès est gratuit. Il suffit d'avoir une connexion internet ? au Canada, cela représente quelque 36 millions de visiteurs potentiels, soit 94 % de la population nationale*.

Une fois sur le site de l'Expo-sciences, les visiteurs pourront explorer la Zone Projets, qui réunit les travaux des finalistes, c'est-à-dire les élèves qui ont remporté les premières places aux expo-sciences régionales également organisées virtuellement en 2021. D'autre part, l'Expo STIM est un espace permettant aux visiteurs et participants d'explorer virtuellement plus de 60 kiosques présentés par des acteurs de premier plan dans le domaine des STIM et axés sur les jeunes, notamment des établissements d'enseignement postsecondaire, agences, entreprises, musées et autres organismes connexes.

Tout au long de leur parcours en ligne, les visiteurs pourront également découvrir ESPC-TV, une chaîne de télévision spécialisée sur demande et en direct, qui propose chaque jour trois heures de contenu original consacré aux STIM, notamment des entrevues avec l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Robert Thirsk, la Dre Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada, et de courtes vidéos de partenaires du domaine des STIM de partout au pays, comme Ingenium, le Musée canadien de la nature, Telus World of Science à Edmonton et l'Association canadienne des physiciens.

Les visiteurs qui choisissent de s'inscrire au site www.projectboard.world.ysc/ auront accès à la Salle Évasion pour prendre part à des jeux divertissants et éducatifs ainsi qu'à une chasse au trésor, qui aura lieu deux fois par jour pendant les trois jours de l'événement grand public. Ces activités sont offertes à deux tranches d'âge, de la 5e à la 8e année et de la 9e à la 11e année. Les élèves parcourront les stands de l'Expo STIM et les projets des finalistes pour trouver les réponses à des questions liées aux STIM. Un tirage au sort aura lieu au quotidien pour gagner plusieurs prix.

Accueillis virtuellement par l'Université Carleton, les finalistes seront invités à vivre différentes expériences d'apprentissage durant la semaine, notamment des séances de laboratoire ainsi que des visites virtuelles de la capitale nationale et des musées locaux.

Chaque année, environ un demi-million d'élèves canadiens du primaire et du secondaire montent un projet relevant des STIM. Au cours des mois de mars et d'avril, plus de 20?000 élèves présentent leurs projets dans plus de 100 expo-sciences régionales dans chaque province et territoire. L'Expo-sciences pancanadienne est le plus grand événement annuel consacré aux STIM et destiné aux jeunes. Elle récompense les meilleurs projets de chaque expo-sciences régionale.

À votre tour maintenant de visiter l'Expo-sciences pancanadienne «?Ottawa 2021?». Rendez-vous à https://projectboard.world.ysc/ et partez à l'aventure!

*Statistique Canada

À propos de Sciences jeunesse Canada

Sciences jeunesse Canada a pour but d'alimenter la curiosité des jeunes Canadiens dans le cadre de la réalisation de projets de STIM. Créé en 1962, cet organisme de bienfaisance enregistré accomplit sa mission grâce à de nombreux programmes nationaux, dont monEspaceSTIM, le réseau national d'Expo-sciences, l'Expo-sciences pancanadienne, l'Expo STIM, la participation de l'Équipe Canada aux événements internationaux et le perfectionnement professionnel des enseignants à l'aide du programme Éduca sciences. Ces ressources permettent à SJC d'apporter un soutien direct à plus de 500?000 élèves qui réalisent des projets de STIM chaque année. Pour en savoir plus, visitez youthscience.ca.

