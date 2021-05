Raven Industries lance la marque OMNi





Raven Industries, Inc. (la Société ; NASDAQ : RAVN), leader en technologies pour l'agriculture, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle marque de produits et plateforme de culture autonome, OMNi. Cette nouvelle marque de produits souligne les avancées de Raven en matière de solutions autonomes pour l'agriculture, à travers une offre stratégique incluant deux produits intégrés : OMNiDRIVEtm et OMNiPOWERtm.

Le nom OMNi (qui signifie « tout ») occupera le devant de la scène chez Raven. « La valorisation de 'tout' constitue précisément ce qu'OMNiPOWERtm et OMNiDRIVEtm apportent à l'industrie agricole. OMNi permet une précision complète en mains libres, en conférant à l'agriculteur un contrôle total sur son temps, ainsi qu'en maximisant la productivité et l'efficience opérationnelles », a déclaré Nick Langerock, directeur du marketing stratégique, chez Raven. « À l'heure où nous lançons OMNi sur le marché, nous souhaitons que les agriculteurs comprennent que certaines de leurs difficultés sont aujourd'hui mieux gérables grâce aux solutions autonomes. Les solutions OMNi permettent à l'agriculteur de confier les tâches routinières à l'automatisation, et de se concentrer ainsi sur les fonctions agricoles importantes. »

À compter d'aujourd'hui, OMNiDRIVEtm remplace le nom AutoCart lié à l'acquisition précédente de Smart Ag. L'ancien nom DOT est désormais remplacé par OMNiPOWERtm. Toutes les solutions autonomes intelligentes de Raven pour le secteur agricole porteront le préfixe de marque OMNi, et s'inscrivent dans le cadre d'un écosystème connecté. Cet écosystème exploite la gamme technologique innovante et en constante évolution, de Raven, qui rend les produits intelligents plus intelligents encore. Les solutions OMNi offrent plusieurs voies vers l'autonomie, et permettent au professionnel de l'agriculture d'obtenir plus, de faire plus, et de donner plus à partir de son activité.

« Nous comprenons l'importance d'une adoption et d'une évolution rapides vers de nouvelles plateformes d'énergie, de nouvelles applications agricoles, et de nouveaux équipements, dans des machines agricoles autonomes conçues sur mesure », a indiqué Dominic Walkes, directeur des initiatives stratégiques, chez Raven. « OMNiDRIVEtm est une importante plateforme de culture, et nous travaillons activement avec les partenaires FEO pour permettre une compatibilité avec d'autres tracteurs et machines. Nous sommes ravis des opportunités qui se déploient sous le préfixe OMNi où se rassemble l'ensemble de la gamme, et qui contribue à fournir une solution complète de A à Z pour l'agriculteur. »

OMNiDRIVEtm est le kit technologique de pièces détachées, de Raven, qui transforme les tracteurs existants en machines sans conducteur. C'est la première application agricole à permettre à l'agriculteur de suivre et contrôler un tracteur sans conducteur depuis la cabine de la moissonneuse, afin que la moissonneuse puisse décharger en cours de récolte, puis retourner vers le tracteur et le transbordeur dans une zone de déchargement prédéterminée, le tout sans besoin de deuxième conducteur.

Cette technologie connecte, gère et contrôle en toute sécurité les machines agricoles autonomes. Elle est compatible avec :

Case IH Magnum CVT (modèles 2014-2020) : M250 / 280 / 310 / 340 / 380 (disponibilité en octobre 2021)

New Holland CVT (modèles 2014-2020) : T8.320 / 350 / 380 / 410 / 435 (disponibilité en octobre 2021)

John Deere 8Rs Powershift et IVT (modèles 2010-actuels)

Plus d'une trentaine de précommandes ont déjà été effectuées concernant OMNiDRIVEtm. Les commandes officielles débutent aujourd'hui, 12 mai 2021. Pour en savoir plus sur le prix de lancement OMNiDRIVE, rendez-vous sur www.ravenprecision.com/omnidrive-offer.

OMNiPOWERtm est une plateforme automotrice facilement interchangeable avec différentes machines agricoles. Ceci permet au professionnel de l'agriculture d'effectuer de multiples tâches agricoles lors de toutes les saisons de culture. L'agriculteur lance des missions en mode autonome, ou peut également les contrôler directement depuis la tablette. Dans les deux cas, nul besoin de conducteur. OMNiPOWERtm dispose à l'heure actuelle de machines interchangeables pour l'épandage et la pulvérisation, sachant que d'autres applications seront bientôt disponibles.

D'autres machines OMNiPOWERtm seront lancées rapidement et de manière régulière, Raven travaillant avec des partenaires FEO pour amplifier la gamme des possibilités. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ravenprecision.com/driverless-ag/partner-with-us.

OMNiPOWERtm sera disponible à la commande à partir du 1er juin 2021, pour une livraison à l'automne 2021.

« L'avenir de l'agriculture, c'est ici et maintenant », a commenté Nick Langerock. « OMNi constitue un moment charnière. Vous pourrez constater combien notre nouvelle campagne et identité de marque reflèteront et communiqueront nos avancées sur le marché. »

OMNiPOWERtm et OMNiDRIVEtm sont des marques commerciales de Raven Industries, Inc.

À propos de Raven Industries, Inc.

Raven Industries (NASDAQ : RAVN) fournit des produits et des systèmes innovants, à forte valeur, aptes à résoudre des défis importants à travers le monde. Raven est un leader de l'agriculture de précision, des films spécialisés haute performance et des solutions aérospatiales et de défense ; le travail révolutionnaire de la société dans le domaine des systèmes autonomes ouvre de nouvelles possibilités dans des secteurs tels que l'agriculture, la défense nationale et la recherche scientifique. Depuis 1956, Raven conçoit, produit et fournit des solutions exceptionnelles auxquelles l'entreprise doit sa réputation en matière d'innovation, de qualité des produits, et de service inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://ravenind.com.

À propos de Raven Applied Technology

Depuis des décennies, Raven Applied Technology s'engage à maximiser l'efficacité opérationnelle grâce à sa technologie agricole innovante. La gamme de produits autonomes de la société est une extension de cet engagement. Des ordinateurs de terrain aux commandes de pulvérisateurs et de semoirs, en passant par les systèmes de guidage GPS, la technologie logistique et les solutions autonomes, Raven fournit des produits d'agriculture de précision, conçus pour permettre aux détaillants et aux producteurs agricoles de rester compétitifs et rentables dans l'avenir. Pour en savoir plus, consulter https://ravenprecision.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

