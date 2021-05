Recrutement et recherche d'emploi - Le ministre Jean Boulet lance « Québec emploi », un service d'offres d'emploi gratuit disponible partout au Québec





QUÉBEC, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, lance Québec emploi, un nouveau service d'offres d'emploi basé sur l'intelligence artificielle. Pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre du Québec, employeurs et chercheurs d'emploi de partout au Québec sont invités à s'inscrire gratuitement à ce nouvel outil performant, actuel et convivial.

Grâce aux plus récentes innovations, ce nouveau service permet un maillage optimal entre les organisations qui recrutent, quels que soient les secteurs d'activité, et les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Les fonctionnalités de Québec emploi, comme le jumelage ou la géolocalisation, maximisent les recherches des employeurs et des candidats.

Les multiples fonctions du service permettent aux chercheurs d'emploi de se démarquer auprès des employeurs, qui se verront présenter les meilleures candidatures affichées en fonction des critères et des profils recherchés. Québec emploi est un outil à la fine pointe de la technologie. Ainsi, il permettra à chacun de gagner du temps et d'être plus efficace face aux défis que pose la recherche de travailleurs ou de postes à pourvoir. Québec emploi remplace l'ancien Placement en ligne, qui a été opérationnel au cours des vingt dernières années.

« Attendu depuis longtemps, le nouveau service Québec emploi arrive à point. Les besoins de main-d'oeuvre et les difficultés de recrutement se font sentir dans plusieurs secteurs d'activité. Je suis fier de présenter un outil au goût du jour, performant et gratuit pour faciliter les démarches des employeurs et des chercheurs d'emploi. C'est une solution simple, efficace et innovante, qui contribuera à combler les besoins de main-d'oeuvre toujours bien présents partout au Québec. L'invitation est lancée?! Inscrivez-vous en grand nombre. Il est primordial pour nous de tout mettre en oeuvre pour répondre aux exigences du marché du travail dans le contexte de rareté de main-d'oeuvre actuel. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Québec emploi est accessible par ce lien : Québec.ca/quebecemploi.

est accessible par ce lien : Québec.ca/quebecemploi. Le Québec est la seule province qui propose un outil permettant un affichage des offres d'emploi à la fois au Québec et au Canada .

. Pour optimiser la sécurité de ce nouveau service et pour assurer la protection des renseignements personnels, l'accès à Québec emploi s'effectue avec ClicSÉQUR.

s'effectue avec ClicSÉQUR. Le nouveau service met aussi fin à Jetravaille?!, plateforme temporaire mise en place en juin dernier pour répondre aux employeurs ayant des besoins urgents de main-d'oeuvre en raison de la crise sanitaire.

Cette initiative répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de développer des approches innovantes.

