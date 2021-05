L'Association chiropratique canadienne se penche sur les attitudes de ses membres à l'égard de la diversité, de l'équité et de l'inclusion





Une enquête novatrice permettra d'améliorer l'accès aux soins de santé pour tous les Canadiens

TORONTO, le 12 mai 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association chiropratique canadienne (ACC) a lancé une étude visant à recueillir des données et à comprendre les attitudes, les connaissances et la sensibilisation des membres en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI), ainsi que leurs points de vue sur la DEI dans leur profession et leurs propres pratiques.

« Notre objectif, indique Alison Dantas, directrice générale de l'ACC, est d'améliorer l'accès à des traitements sûrs et non invasifs qui peuvent aider les Canadiens à mener une vie saine et active, surtout dans les collectivités mal desservies. Nous utiliserons les informations recueillies pour élaborer des stratégies fondées sur des données probantes afin de lutter contre les inégalités et la discrimination. »

L'ACC reconnaît que les personnes noires, autochtones et de couleur, les membres de la communauté LGBTQ2S+, les personnes de diverses religions, les personnes handicapées et les femmes sont victimes de racisme et de discrimination systémiques.

« Nous croyons, poursuit Alison Dantas, que le meilleur moyen de remédier à ces inégalités est de promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion. Nous voulons créer un environnement inclusif et équitable où les patients, les chiropraticiens, les membres du conseil d'administration, le personnel de l'ACC, ainsi que le grand public, sont appréciés pour leurs différences. »

Ce projet de recherche s'inscrit dans le cadre de la stratégie sur la diversité, l'équité et l'inclusion de l'ACC, lancée en octobre 2020, qui prévoit un groupe de travail national sur la DEI et une formation gratuite sur le sujet à l'intention des membres.

« La résolution des inégalités dans le domaine des soins de santé commence par la sensibilisation », indique Rima Dib, spécialiste de la DEI et directrice du programme d'études et de la formation chez Harmony@Work. Rima a dirigé la formation sur la DEI de l'ACC destinée aux membres, aux administrateurs et au personnel. « Comprendre ce que pensent les praticiens de la DEI est une étape importante vers une société plus inclusive. »

La réalisation de l'enquête et l'analyse des données sont assurées par des chercheurs du Centre for Disability Prevention and Rehabilitation du Canadian Memorial Chiropractic College, de l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario et de l'Université McMaster.

Dans le cadre de sa stratégie sur la DEI, l'ACC s'est engagée à atteindre les objectifs suivants :

améliorer l'accès aux soins chiropratiques en s'assurant que les groupes sous-représentés considèrent la chiropratique comme un moyen de mener une vie saine et active et y ont accès;

donner au personnel, au conseil d'administration et aux membres de l'ACC les moyens de dénoncer et de démanteler le racisme et la discrimination systémiques;

favoriser l'innovation, l'excellence et l'intégrité dans notre travail en améliorant la diversité, l'équité et l'inclusion dans les postes de direction de la profession;

promouvoir des milieux ouverts et bienveillants, propices au dialogue sur la diversité, l'équité et l'inclusion;

accorder de la valeur aux compétences liées à l'agilité culturelle à tous les niveaux de l'ACC et les promouvoir auprès des parties prenantes et de la profession.

L'Association chiropratique canadienne

L'Association chiropratique canadienne représente les docteurs en chiropratique du Canada qui traitent et gèrent les affections musculosquelettiques ayant un impact sur la santé de millions de Canadiens. Chaque année, au moins 4,7 millions de Canadiens comptent sur les chiropraticiens pour les aider à gérer le lourd fardeau que représentent les douleurs et les troubles musculosquelettiques. Les chiropraticiens, qui pratiquent l'une des professions de soins de santé primaires les plus importantes au Canada, offrent des thérapies manuelles non invasives, exemptes de médicaments et fondées sur des données probantes.

SOURCE Association chiropratique canadienne

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 09:00 et diffusé par :