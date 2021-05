Le Canada soutient l'acquisition de connaissances sur le domaine minier durant la Semaine minière nationale





OTTAWA, ON, le 12 mai 2021 /CNW/ - L'industrie canadienne des minéraux et des métaux fournira les éléments essentiels à la transition mondiale vers une économie numérique propre. Le gouvernement du Canada s'emploie à créer les conditions nécessaires à une croissance inclusive qui place les travailleurs et les communautés au coeur de notre avenir, fondé sur les énergies peu émettrices.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'investissement de 130 000 $ dans cinq projets qui visent à promouvoir l'acquisition de connaissances sur les minéraux et à créer une industrie minière plus inclusive. Cette annonce coïncide avec le début de la Semaine minière nationale, laquelle met en lumière le rôle important que joue le secteur minier dans l'économie canadienne. L'investissement a été divisé comme suit :

L'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs a reçu 50 000 $ pour deux projets qui ont permis de remettre des trousses documentaires sur la géologie, le génie, l'exploitation minière et le développement durable à 400 étudiants, dont des jeunes Autochtones, de soutenir des mesures de sensibilisation aux sciences de la Terre et d'accroître les connaissances sur les minéraux dans les communautés éloignées et nordiques.

Le Conseil pour l'avancement des agents de développement autochtones a obtenu 30 000 $ pour l'organisation de webinaires sur la séquence minière et sur les possibilités de marchés à l'intention des communautés autochtones de l'Ouest canadien. Les webinaires accroissent les connaissances sur l'exploration minérale et les activités minières et renforcent les capacités des communautés à prendre part aux possibilités de développement économique et à en tirer parti.

Le Conseil des ressources humaines de l'industrie minière a bénéficié de 50 000 $ afin d'élaborer une stratégie nationale de promotion des carrières dans l'industrie minière et d'organiser un atelier national d'intervenants qui suscitera l'intérêt des jeunes pour le secteur minier. Ces deux projets permettent de mieux faire connaître les possibilités de carrière dans le secteur minier, d'attirer les étudiants vers les programmes de niveau collégial et universitaire dans le domaine minier et de combler les besoins de l'industrie en travailleurs hautement qualifiés.

Tous ces investissements soulignent la détermination du gouvernement à soutenir l'activité minière et le Plan canadien pour les minéraux et les métaux en favorisant la participation des peuples autochtones et en promouvant les activités de développement durable des minéraux dans les collectivités éloignées au pays.

Citation



« Nous avons besoin des minéraux et des métaux pour réduire les émissions et bâtir un avenir carboneutre. Investir dans l'acquisition de connaissances sur les minéraux, c'est investir dans notre jeunesse et dans les travailleurs talentueux qui composeront l'avenir du secteur minier. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles



Renseignements pertinents

Plan canadien pour les minéraux et les métaux

Plan d'action 2020 : Présentation des initiatives pancanadiennes de mars 2020

Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (en anglais seulement)

Conseil pour l'avancement des agents de développement autochtones (en anglais seulement)

Conseil des ressources humaines de l'industrie minière

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 09:00 et diffusé par :