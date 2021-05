Le Comité du prix Sunhak pour la paix accepte les candidatures pour le 5e prix Sunhak pour la paix





- Les candidatures peuvent être soumises jusqu'au 31 juillet 2021

SÉOUL, Corée du Sud, 12 mai 2021 /CNW/ - Le prix Sunhak pour la paix rend hommage à des personnes ou organisations distinguées qui ont contribué de façon significative à la paix et au bien-être des générations futures. Plus précisément, le Comité examine trois principaux domaines de réalisations lors de l'évaluation des candidats : le développement humain durable, la résolution des conflits et la conservation écologique. Les lauréats du prix Sunhak, qui sont sélectionnés tous les deux ans par un comité international, reçoivent un montant de 1 000 000 $.

Hak Ja Han Moon a créé le prix Sunhak pour la paix afin de perpétuer l'héritage et la vision de son défunt mari, le révérend Sun Myung Moon, qui a fondé la Fédération pour la paix universelle et consacré sa vie à la promotion de la paix. La 5e cérémonie de remise des prix aura lieu en 2022.

Critères d'évaluation des candidats :

- Contributions à des domaines comme le développement humain durable, la résolution de conflits ou la conservation écologique

- Amélioration de la qualité de vie des gens de différentes nations, races, religions et cultures au nom de la paix

Le Comité du prix Sunhak pour la paix décidera du ou des lauréats du prix Sunhak pour la paix en décembre 2021. L'annonce officielle sera faite peu de temps après. La cérémonie de remise des prix aura lieu en avril 2022, en Corée du Sud. Vous pouvez télécharger le formulaire de candidature à partir du site Web officiel (http://sunhakpeaceprize.org/).

En 2015, le premier prix Sunhak pour la paix a été décerné à Anote Tong, ancien président de Kiribati, pour ses efforts de sensibilisation au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer, et au Dr Modadugu Vijay Gupta, qui a accru la productivité des pêches grâce à l'élaboration de méthodes d'aquaculture.

En 2017, le deuxième prix qui portait sur la crise mondiale des réfugiés a été attribué au chirurgien italien Gino Strada et à l'éducatrice Sakena Yacoobi.

Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement et Waris Dirie, fondatrice de la Desert Flower Foundation ont été les lauréats du troisième prix en 2019, axé sur la paix et le développement en Afrique.

En 2020, le prix a été remis au président de la République du Sénégal, Macky Sall, et à l'évêque Munib A. Younan, président d'honneur international de Religions pour la Paix. Pour marquer le centenaire du révérend Sun Myung Moon, un prix spécial du centenaire des fondateurs a été remis à Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies.

Personne-ressource

sunhakpeaceprize@gmail.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1507419/Sunhak_Peace_Prize_image.jpg

SOURCE The Sunhak Peace Prize Committee

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 09:00 et diffusé par :