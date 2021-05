Céline Dion, Carrie Underwood, Katy Perry et Luke Bryan, grandes vedettes de la musique de renommée mondiale, annoncent les premières dates de leurs spectacles à titre de têtes d'affiche au Resorts World Las Vegas





Les spectacles comprendront le spectacle-bénéfice d'ouverture de soirée de Céline Dion pour répondre à la pandémie de COVID-19, de même que les toutes premières prestations comme têtes d'affiche à Las Vegas de Carrie Underwood, de Katy Perry et de Luke Bryan

Billets en vente pour 30 spectacles le 24 mai à 10 h (HNP)

LAS VEGAS, 12 mai 2021 /CNW/ - Dans une annonce sans précédent, Concerts West/AEG Presents et Resorts World Las Vegas annoncent que les vedettes mondiales de la musique Céline Dion, Carrie Underwood, Katy Perry et Luke Bryan deviendront les toutes premières têtes d'affiche de la destination prestigieuse très attendue de la « Strip », qui compte 3 500 chambres et dont l'ouverture est prévue le 24 juin. Le théâtre du Resorts World Las Vegas deviendra leur salle de résidence. Le théâtre d'une capacité de 5 000 places, de classe mondiale, ouvrira ses portes en novembre 2021 et sera exclusivement programmé et exploité par Concerts West/AEG Presents.

Pour les éléments approuvés, cliquez ici.

Les prestations des vedettes débuteront par le retour de Céline Dion à Las Vegas, qui présentera un tout nouveau spectacle, en plus d'une prestation spéciale d'ouverture au profit de la lutte contre la COVID-19, le vendredi 5 novembre. Carrie Underwood suivra en décembre avec une série de six spectacles d'une toute nouvelle production à compter du mercredi 1er décembre. Katy Perry montera sur scène le mercredi 29 décembre pour lancer une série incroyable de huit spectacles, y compris des spectacles exclusifs de la veille du jour de l'An et du jour de l'An. Luke Bryan poursuivra la fête en 2022, au lancement de son engagement de six spectacles à compter du vendredi 11 février.

Des billets, en plus de forfaits de billets et offres spéciales pour l'ensemble des 30 spectacles, seront mis en vente dès le lundi 24 mai à 10 h (HNP) sur le site AXS.com.

Les dates des prestations de chacun des artistes sont les suivantes :

Céline Dion (dix spectacles) : 5-6, 9-10, 12-13, 16-17, 19-20 novembre 2021

5-6, 9-10, 12-13, 16-17, 19-20 novembre 2021 Carrie Underwood (six spectacles) : 1 er , 3-4, 8, 10-11 décembre 2021

1 , 3-4, 8, 10-11 décembre 2021 Katy Perry (huit spectacles) : 29 et 31 décembre 2021 et 1 er , 7-8, 12, 14-15 janvier 2022

29 et 31 décembre 2021 et 1 , 7-8, 12, 14-15 janvier 2022 Luke Bryan : (six spectacles) : 11-12, 16, 18, 19, 20 février 2022

La carte CitiMD est la carte de crédit officielle des spectacles des têtes d'affiche du théâtre du Resorts World Las Vegas. Les membres de la carte CitiMD pourront acheter des billets en prévente du mardi 18 mai à 10 h (HNP) au dimanche 23 mai à 22 h (HNP), par l'entremise du programme Citi EntertainmentMD. Pour tous les détails sur la prévente, rendez-vous à l'adresse citientertainment.com.

Le théâtre du Resorts World Las Vegas est un projet conjoint entre Resorts World Las Vegas et AEG Presents. Le tout nouvel immeuble de plusieurs étages, conçu par Scéno Plus, entreprise internationale de conception primée, accueillera la plus grande et la plus haute scène de Las Vegas, dont le siège le plus loin sera à seulement 46 mètres (150 pieds). La salle intime offrira un confort inégalé, des lignes de visibilité dégagées et une expérience auditive immersive inégalée grâce à plus de 265 haut-parleurs L-Acoustics propulsés par la technologie hyperréaliste L-ISA.

« Resorts World Las Vegas redéfinit l'expérience d'hébergement de Las Vegas grâce à nos services de divertissement, de restauration et boissons et de service de calibre mondial, a déclaré Scott Sibella, président de Resorts World Las Vegas. Nous sommes extrêmement fiers d'accueillir cette équipe incroyable de partenaires de divertissement associés à de grandes vedettes dans leur nouvelle salle de résidence, au théâtre du Resorts World Las Vegas. Nous attendons avec impatience les spectacles sensationnels à venir. »

« Nous sommes vraiment heureux que Céline ait décidé de retourner à Las Vegas dans ce magnifique nouveau théâtre du Resorts World Las Vegas, a affirmé John Meglen, président et codirecteur général de Concerts West, et encore plus du fait que certains des meilleurs artistes de la scène de l'heure se joindront à la rotation : Carrie Underwood, Luke Bryan et Katy Perry! Voilà un groupe légendaire d'artistes à l'affiche. »

Les quatre artistes se joignent aux têtes d'affiche de la vie nocturne Zedd et Tiësto déjà annoncées par Resorts World Las Vegas, créant une distribution sans pareil d'artistes de variété renommés mondialement prêts à monter sur scène au centre de villégiature très attendu qui ouvrira le 24 juin. Les six vedettes sont apparues récemment dans la superbe publicité sur le centre de villégiature en prévision de l'ouverture du Resorts World Las Vegas, prévue le 24 juin. Le message publicitaire a été présenté en première le 25 avril, lors de la soirée des Oscars.

Pour voir le message publicitaire du Resorts World Las Vegas en entier, cliquez ici.

D'autres renseignements sur le spectacle et la programmation seront annoncés au cours des prochains mois. Pour en savoir plus sur le Resorts World Las Vegas, rendez-vous à l'adresse rwlasvegas.com ou suivez-nous sur Twitter ou Instagram.

À PROPOS DE CÉLINE DION

Avec plus de 250 millions d'albums vendus dans le monde, Céline est l'un des artistes les plus reconnus, les plus respectés et les plus réputés de l'histoire de la musique pop. Elle a remporté 5 prix Grammy, 2 Oscars, 7 prix American Music Awards, 20 prix JUNO et un impressionnant total de 40 prix Félix. Elle demeure l'un des artistes de la chanson les plus prisés. Elle a reçu le prix Diamant lors des World Music Awards de 2004, pour souligner son statut d'artiste féminine ayant vendu le plus d'albums de tous les temps. En 2016, elle a reçu le prix Icon à la soirée des Billboard Music Awards. Reconnue pour avoir revitalisé la résidence des artistes à Las Vegas dans leur version moderne, Céline occupe les première et deuxième places de tous les temps pour la résidence la plus rentable et celle ayant généré le plus de ventes.

À PROPOS DE CARRIE UNDERWOOD

Carrie Underwood est une véritable vedette multimédia et multiformat. Elle est reconnue pour ses réalisations dans les domaines de la musique, de la télévision et du cinéma, en plus d'être reconnue comme une autrice à succès et une entrepreneure prospère par le New York Times. Elle a vendu plus de 64 millions d'albums dans le monde entier, et 27 de ses chansons (dont 14 ont été coécrites par l'artiste) ont trôné au sommet des palmarès. Sept de ses albums ont été certifiés platine ou plusieurs fois platine par la RIAA. Pendant ce temps, elle continue à se produire à guichet fermé dans de grands amphithéâtres en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Les neuf albums studio (dont deux qu'elle a coproduits) qu'elle a lancés depuis le début de sa carrière se sont retrouvés au premier rang du palmarès Billboard Country. Elle est la seule artiste à avoir accompli cet exploit. Elle a remporté plus de 100 prix prestigieux, dont 7 prix GRAMMY®, 15 prix des ACM Awards (dont trois prix d'artiste de l'année, faisant d'elle la première femme de l'histoire à le gagner deux fois et la seule femme à l'avoir remporté trois fois), 22 prix des CMT Music Awards (où elle détient toujours le record du plus grand nombre de victoires), 7 prix des CMA Awards et 15 prix des American Music Awards. Elle a également bâti un portefeuille d'affaires prospère, inspiré par sa passion pour la santé et le bien-être, y compris CALIA by Carrie Underwood, sa marque de conditionnement physique et de style de vie, FIND YOUR PATH, son livre à succès, son application fit52 et un partenariat avec les boissons énergisantes BODYARMOR.

À PROPOS DE KATY PERRY

Katy Perry a accumulé un total de 50 milliards d'écoutes en continu, sans oublier plus de 48 millions d'albums certifiés et 135 millions de titres vendus dans le monde. Son simple de 2019, « Never Really Over », de son dernier album SMILE, est certifié PLATINE et a été le titre le plus écouté en lecture continue de la carrière musicale de Katy. L'album SMILE, lancé en 2020, a été vendu à plus de 1,25 million d'exemplaires, avec près de 2 milliards d'écoutes en continu combinées à ce jour. Les vues de ses vidéos « Roar », en 2013, et « Dark Horse », en 2014, ont récemment dépassé la marque de trois milliards de vues, faisant de Katy la première artiste féminine à atteindre ce cap. La prestation de Katy au Super Bowl de 2015 est celle qui a attiré le plus grand nombre de téléspectateurs de l'histoire de l'événement. Elle est l'un des cinq seuls artistes de l'histoire à avoir dépassé le cap des 100 millions d'unités certifiées de simples numériques, et la toute première artiste de la chanson de Capitol Records à se joindre au club élite des 100 millions de chansons vendues certifiées par la RIAA. En plus d'être l'un des artistes musicaux les plus populaires de tous les temps, Katy défend activement de nombreuses causes philanthropiques. En 2013, Katy a été nommée Ambassadrice itinérante de l'UNICEF et a utilisé sa puissante voix pour garantir le droit de chaque enfant à la santé, à l'éducation, à l'égalité et à la protection. Katy a également été une défenseure de l'égalité de la communauté LGBTQ+ et a reçu de nombreux prix pour son travail, notamment le prix Hero du Trevor Project en 2012, le prix national de l'égalité de la Campagne des droits de la personne en 2017 et le prix du courage de l'amfAR en 2018.

À PROPOS DE LUKE BRYAN

Luke a terminé 2020 en tant que meilleur artiste country des années 2010 du Billboard après avoir dominé ce palmarès au cours de la dernière décennie. Depuis ses débuts, 26 succès de Luke se sont classés au premier rang. Il compte plus de ventes de simples numériques certifiés par la RIAA que tout autre artiste country, dépassant les 54 millions, près de 15 milliards d'écoutes en continu et 13 millions d'albums vendus. Ses tournées de concerts à guichet fermé ont attiré 12 millions de partisans, y compris 36 concerts donnés dans des stades, les spectacles des tournées Farm Tour et Spring Break et sept concerts joués à guichet fermé pour la tournée Crash My Playa. Luke a remporté plus de 50 prix musicaux, dont 5 d'artiste de l'année. Son troisième prix, le plus récent, lui a été décerné par l'Academy of Country Music en avril dernier. Il a également été honoré deux fois comme artiste par la Country Music Association. Les autres prix comprennent six distinctions en tant qu'artiste de l'année de Country Music Television (CMT), artiste et auteur-compositeur de l'année de la Nashville Songwriters Association International, le tout premier lauréat de l'album de la décennie de l'Academy of Country Music pour Crash My Party , sept prix de musique décernés par la CMT, cinq prix de musique Billboard, quatre prix American Music Awards ainsi que le titre d'« Artiste le plus écouté de la décennie » par Country Aircheck et le prix « Artist Humanitarian Recipient » de la Country Radio Broadcasters en février dernier.

À PROPOS DE RESORTS WORLD LAS VEGAS

Resorts World Las Vegas est développé par Genting Berhad, société malaisienne cotée en bourse inscrite à la Nevada Gaming Commission. La société a des activités affiliées dans les Amériques, en Malaisie, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Bahamas. Resorts World Las Vegas est l'un des plus grands chantiers de construction hôteliers aux États-Unis. Plus de 3 000 travailleurs de la construction s'affairent chaque jour sur ce chantier de près de 88 acres. En partenariat avec Hilton Hotels & Resorts, Resorts World Las Vegas intégrera trois des marques haut de gamme de Hilton à son centre de villégiature, dont Las Vegas Hilton, la marque de service complet du centre de villégiature; Conrad Las Vegas, la marque de luxe de Hilton; LXR, le réseau de propriétés de luxe indépendantes de Hilton, qui sera exploité sous le nom Crockfords Las Vegas, la marque ultraluxueuse à la renommée internationale de Genting. Resorts World Las Vegas offrira 3 500 chambres et suites, une surface de jeu novatrice de nouvelle génération, des options de restauration et boissons de calibre mondial, un théâtre de 5 000 places, des lieux de vie nocturne distincts, une galerie de magasins de mode et de détail choisis, et plus encore. Le centre de villégiature intégré alliera les traditions de longue date de la marque internationale Resorts World à la culture de Las Vegas, apportant une nouvelle vision audacieuse et originale de l'hébergement dans la ville avec une conception époustouflante, des technologies progressistes et un service à la clientèle de classe mondiale. Resorts World Las Vegas porte le sceau d'approbation Sharecare Health Security VERIFIEDtm with Forbes Travel Guide, qui garantit que le centre de villégiature a mis en place des procédures de santé et de sécurité appropriées.?Pour en savoir plus, visitez le site rwlasvegas.com ou trouvez-nous sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

À PROPOS DE GENTING GROUP

Genting Group est composée de Genting Berhad (KLSE: GENTING), société de portefeuille, et ses sociétés cotées à la bourse Genting Malaysia Berhad (KLSE: GENM), Genting Plantations Berhad (KLSE: GENP) et Genting Singapore Limited (SGX: G13). Genting Group emploie collectivement environ 56 000 personnes et exerce des activités dans les secteurs des loisirs et de l'hébergement, des plantations d'huile de palme, de la production d'électricité, du pétrole et du gaz, du développement immobilier, des sciences de la vie et des activités biotechnologiques, avec des opérations partout dans le monde, y compris en Malaisie, à Singapour, en Indonésie, en Inde, en Chine, aux États-Unis, aux Bahamas et au Royaume-Uni. Genting Group est un chef de file du secteur mondial du jeu et de l'hébergement. Fondée en 1965, Genting Group compte plus de 50 ans d'expérience dans le développement et l'exploitation de centres de villégiature dans les Amériques, en Malaisie, à Singapour, au Royaume-Uni et aux Bahamas, offrant une expérience de villégiature sans pareil et des attractions de divertissement emblématiques à plus de 50 millions de visiteurs par année. Pour en savoir plus, visitez le site www.genting.com.

À PROPOS D'AEG PRESENTS

Alliant la puissance des événements en direct à un accent mis sur le développement véritable d'artistes, AEG Presents est un chef de file mondial des secteurs de la musique et du divertissement. Présente sur trois continents, la société fait preuve d'un engagement inégalé envers le talent artistique, la créativité et la collectivité. Ses festivals et événements musicaux phares qui s'étendent sur plusieurs jours, dont l'emblématique Coachella Valley Music & Arts Festival et le légendaire Jazz & Heritage Festival de la Nouvelle-Orléans, en plus du British Summer Time à Hyde Park, de Stagecoach, du Hangout Festival, d'Electric Forest et de Firefly, continuent d'établir la norme en matière d'expérience musicale en direct. AEG Presents fait la promotion de tournées mondiales pour des artistes comme The Rolling Stones, Ed Sheeran, Elton John, Taylor Swift, Céline Dion, Justin Bieber, Kenny Chesney, Paul McCartney et Katy Perry, en plus de son réseau de discothèques, de théâtres, d'amphithéâtres, de stades et de marques partenaires de renom comme Goldenvoice, Messina Touring Group, Concerts West, The Bowery Presents, PromoWest Productions, Marshall Arts, Madison House Presents et Zero Mile Presents, en créant et en mettant en oeuvre une infrastructure inégalée pour le développement d'artistes et d'auditoires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.aegpresents.com ou trouvez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

Demande de renseignements des médias :

Emily Kjesbo

Alison Brod Marketing + communications

Emilyk@abmc-us.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1508490/Artist_Composite.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1508491/AEG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1460294/Resorts_World_Las_Vegas_Logo.jpg

SOURCE Resorts World Las Vegas

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 09:00 et diffusé par :