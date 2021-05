Air Canada dit « Aloha » à l'hiver 2022 au départ de Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver





Nouveau service sans escale Montréal - Honolulu dès le 12 décembre 2021

Nouveau service sans escale Toronto - Maui dès le 18 décembre 2021

Service sans escale Toronto - Honolulu reprenant le 17 décembre 2021

Nouveau service sans escale Calgary - Honolulu et reprise du service à destination de Maui dès le 18 décembre 2021

Reprise des services sans escale entre Vancouver et Honolulu , Maui et Kona

MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada offrira davantage d'options sans escale au départ du Canada pour Hawaii cet hiver, dont les premiers services Montréal-Honolulu et Toronto-Maui. Les nouvelles liaisons de la société aérienne s'ajoutent à ses dessertes de longue date des îles Hawaii au départ de Calgary et de Vancouver, et permettront des correspondances pratiques partout au Canada ainsi que de l'Europe.

« Nous constatons une forte demande pour les destinations soleil cet hiver, les Canadiens et les vacanciers du monde entier ayant hâte de voyager, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada. Nous en sommes à finaliser notre horaire qui renforcera le leadership d'Air Canada dans les voyages d'agrément cet hiver et nous avons ajouté de nouveaux vols sans escale à destination d'Hawaii à partir de Montréal et de Toronto en plus de nos vols à partir de Calgary et de Vancouver. Il est donc plus facile que jamais pour tous les Canadiens de découvrir les îles Hawaii. Au départ de l'Europe, les clients pourront prendre un de nos vols de correspondance pratiques pour Hawaii depuis nos villes-portes de Montréal et de Toronto. Nous savons que les gens seront enthousiastes à l'idée de voyager cet hiver, et nous avons hâte d'accueillir nos clients à bord. »

« Nous sommes très heureux qu'Air Canada propose de nouvelles options de vols pour Hawaii, a affirmé Lorenzo Campos, directeur de compte pour Hawaii Tourism Canada. Nous nous réjouissons de bientôt pouvoir accueillir de nouveau nos amis canadiens. Nous voulons également dire un gros mahalo à notre partenaire de confiance Air Canada pour son constant soutien au partage de l'esprit aloha et son adhésion inébranlable aux valeurs hawaiiennes de m?lama. »

Les nouvelles dessertes d'Hawaii qu'Air Canada met à l'horaire au départ de Montréal et de Toronto offrent un choix de trois classes de service, dont la classe Signature Air Canada qui propose des loges distinction dotées de fauteuils entièrement inclinables et une expérience de voyage sans pareille. Les places pour l'hiver prochain sont maintenant offertes à la vente. La nouvelle politique de remboursement d'Air Canada s'applique à tous les billets achetés. Elle consiste à offrir un remboursement, un bon de voyage Air Canada ou la valeur équivalente en points Aéroplan, auxquels points s'ajoute une bonification de 65 % si la société aérienne devait annuler un vol ou en modifier l'horaire de plus de trois heures.

Horaire de la desserte Montréal-Honolulu :

Correspondances à destination et au départ de Bruxelles , de Francfort, du Québec et du Canada atlantique

Vol Ligne Départ Arrivée Appareil Jours d'exploitation Début AC521 Montréal (YUL) -

Honolulu (HNL) 13:30 19:54 787 Dreamliner de

Boeing Mercredi et

dimanche 12 déc. 2021 AC520 Honolulu (HNL) -

Montréal (YUL) 21:30 12:02 (+1 jour) 787 Dreamliner de

Boeing Mercredi et

dimanche 12 déc. 2021

Horaire de la desserte Toronto-Hawaii :

Correspondances à destination et au départ de Londres Heathrow, de Francfort, de Vienne, du Canada atlantique, de l' Ontario même et du Manitoba

Vol Ligne Départ Arrivée Appareil Jours d'exploitation Début AC531 Toronto (YYZ) -

Maui (OGG) 17:10 22:14 787 Dreamliner de

Boeing Samedi 18 déc. 2021 AC530 Maui (OGG) -

Toronto (YYZ) 23:55 13:27 787 Dreamliner de

Boeing Samedi 18 déc. 2021 AC589 Toronto (YYZ) -

Honolulu (HNL) 17:05 21:15 787 Dreamliner de

Boeing Lundi, vendredi et

dimanche 17 déc. 2021 AC590 Honolulu (HNL) -

Toronto (YYZ) 22:55 13:37 (+1 jour) 787 Dreamliner de

Boeing Lundi, vendredi et

dimanche 17 déc. 2021

Horaire de la desserte Calgary-Hawaii :

Correspondances à destination et au départ de l' Alberta , de la Saskatchewan , du Manitoba et d'autres marchés canadiens

Vol Ligne Départ Arrivée Appareil Jours d'exploitation Début AC529 Calgary (YYC) -

Honolulu (HNL) 14:50 19:20 737 de Boeing Mardi, jeudi et samedi 18 déc. 2021 AC528 Honolulu (HNL) -

Calgary (YYC) 22:45 08:20 (+1 jour) 737 de Boeing Mardi, jeudi et samedi 18 déc. 2021 AC587 Calgary (YYC) -

Maui (OGG) 14:50 19:06 737 de Boeing Lundi, mercredi, vendredi

dimanche 17 déc. 2021 AC588 Maui (OGG) -

Calgary (YYC) 21:45 08:17 (+1 jour) 737 de Boeing Lundi, mercredi, vendredi

dimanche 17 déc. 2021

Horaire de la desserte Vancouver-Hawaii

Correspondances sans tracas à destination et au départ de la Colombie-Britannique et d'autres marchés canadiens

Vol Ligne Départ Arrivée Appareil Jours d'exploitation Début AC519 Vancouver (YVR) -

Honolulu (HNL) 14:05 varie en période de

pointe hivernale 17:30 varie en période de

pointe hivernale 787 Dreamliner

de Boeing en période

de pointe hivernale Jusqu'à tous les jours en période

de pointe hivernale 14 sept. 2021 AC518 Honolulu (HNL) -

Vancouver (YVR) 21:55 varie en période de

pointe hivernale 06:55 (+1 jour) varie en

période de pointe hivernale 787 Dreamliner

de Boeing en période

de pointe hivernale Jusqu'à tous les jours en période

de pointe hivernale 14 sept. 2021 AC537 Vancouver (YVR) -

Maui (OGG) 18:00 varie en période de

pointe hivernale 21:03 varie en période de

pointe hivernale 787 Dreamliner

de Boeing en période

de pointe hivernale Jusqu'à tous les jours en période

de pointe hivernale 10 sept. 2021 AC536 Maui (OGG) -

Vancouver (YVR) 22:40 varie en période de

pointe hivernale 07:00 (+1 jour) varie en

période de pointe hivernale 787 Dreamliner

de Boeing en période

de pointe hivernale Jusqu'à tous les jours en période

de pointe hivernale 10 sept. 2021 AC545 Vancouver (YVR) -

Kona (KOA) 16:50 20:18 737 de Boeing Jeudi, vendredi et dimanche 19 déc. 2021 AC544 Kona (KOA) -

Vancouver (YVR) 21:35 06:38 (+1 jour) 737 de Boeing Jeudi, vendredi et dimanche 19 déc. 2021

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2020, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

