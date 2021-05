Comment aborder la diversité sexuelle et de genre dans les médias?





La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais publie un guide à l'intention des journalistes en collaboration avec la Commission canadienne pour l'UNESCO

MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Appartenir aux communautés LGBTQI est souvent synonyme de discrimination, d'ostracisme, de menaces, de harcèlement, de violences physiques ou sexuelles, parfois d'emprisonnement, voire d'assassinat. Compte tenu du rôle primordial joué par les médias à cet égard, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais publie un guide Comment aborder la diversité sexuelle et de genre dans les médias ? à l'intention des journalistes afin de les appuyer dans la façon de rendre compte des réalités des communautés LGBTQI. Ce guide a été développé par la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, en partenariat avec la Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO).

« Les journalistes ont un rôle à jouer dans l'élimination des préjugés. Des reportages sur la situation des personnes immigrantes, des jeunes et des personnes âgées appartenant aux communautés LGBTQI, qui figurent parmi les groupes les plus vulnérables, peuvent contribuer à plus d'empathie et de soutien envers elles », explique Jasmin Roy, président fondateur de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais.

La façon de présenter la réalité des communautés LGBTQI dans les médias est souvent porteuse de mythes et de préjugés. Par exemple, combien de fois avons-nous lu ou entendu qu'une personnalité avait « avoué » être homosexuelle ou lesbienne? Or, les dictionnaires nous enseignent qu'on avoue une faute, un péché ou un crime. Dans les pays où tel n'est plus le cas, il serait plutôt indiqué d'écrire ou de dire qu'une personne a « révélé » ou « dévoilé » son orientation homosexuelle.

La vidéo de présentation du guide est disponible ici.

L'ouvrage est le fruit d'une collaboration entre Michel Dorais, Ph.D, sociologue de la sexualité, professeur titulaire et chercheur à l'Université Laval, Jasmin Roy fondateur de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais qui est également essayiste, documentariste et ancien journaliste, et Guillaume Tardif, étudiant à la maitrise en travail social.

« L'équité des genres est une priorité transversale de la Commission canadienne pour l'UNESCO, ce qui comprend le soutien à des initiatives favorisant l'inclusion des personnes LGBTQI. L'appui au développement de ce guide s'inscrit donc dans nos efforts pour lutter contre la discrimination des communautés LGBTQI. Bien que cet outil ait été développé à l'intention des médias, nous espérons qu'il puisse rayonner dans d'autres sphères de la société », souligne David Schimpky, directeur du Secrétariat.

Outiller et sensibiliser

Le guide propose notamment un petit lexique de la diversité sexuelle et de genre. Il traite aussi des conséquences, des préjudices, des discriminations et des violences homophobes ou transphobes. Une place importante est également accordée à la question de la diversité sexuelle et de genre dans différentes cultures. Le guide aborde aussi cette question du point de vue des personnes immigrantes et réfugiées, des jeunes, des adultes et des personnes aînées.

Les violences sexuelles, les questions de santé, la diversité sexuelle dans les sports, les arts et les médias, le tourisme et la couverture médiatique des manifestations font de plus partie des thématiques abordées dans Comment aborder la diversité sexuelle et de genre dans les médias?

« Le but du guide n'est pas de critiquer le travail des médias, mais plutôt d'outiller les journalistes dans le traitement quotidien qu'ils font des questions touchant les personnes de la communauté LGBTQI. C'est également un guide qui veut sensibiliser les médias aux réalités vécues par cette communauté », ajoute Michel Dorais Ph.D, sociologue de la sexualité, professeur titulaire et chercheur à l'Université Laval.

La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Créée en 2010, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais est à la fois un organisme de bienfaisance et un organisme communautaire dont la mission consiste à créer des milieux positifs et bienveillants, en cohérence avec les objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations Unies. L'équipe de la Fondation a le mandat de sensibiliser, d'éduquer, de soutenir et de contribuer à la recherche de solutions durables aux problèmes de violence, de discrimination et d'intimidation dans tous les milieux de vie, qu'il s'agisse des milieux éducatifs, des milieux de travail ainsi que des environnements dans lesquels évoluent nos aînés. La mise en place de saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles est au coeur de son approche, qui a pour but de favoriser l'inclusion de tous et de prévenir les problèmes de santé mentale, et ce, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. Jasmin Roy et Sophie Desmarais, marraine de la Fondation, sont désormais enregistrés auprès des Nations Unies comme représentants de la société civile ECOSOC. https://fondationjasminroy.com/

