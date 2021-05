C.H. Robinson acquiert Combinex Holding B.V.pour élargir son réseau de transport routier en Europe





C.H. Robinson (NASDAQ : CHRW) étend renforce son activité de transport routier en Europe avec l'annonce de l'acquisition de Combinex Holding B.V. (Combinex). Combinex est l'un des transitaires à la croissance la plus rapide du Benelux, spécialisé dans les services de transport de produits secs, frais et surgelés.

« L'acquisition est une belle opportunité pour C.H. Robinson, car elle va renforcer notre activité actuelle en Europe, en particulier notre présence en Europe occidentale », a déclaré Jeroen Eijsink, Président pour l'Europe de C.H. Robinson. « Combinex nous offrira également des capacités de transport supplémentaires avec une flotte dédiée, élargissant ainsi notre portée sur le marché du court-moyen-courrier. Je suis ravi d'accueillir Arie Troost et son équipe expérimentée au sein de la famille C.H. Robinson ».

« C'est une journée passionnante pour nous chez Combinex, car nous réunissons nos offres solides et notre incroyable talent pour compléter les services, la technologie et la présence de Robinson C.H. en Europe », a déclaré Arie Troost, fondateur et PDG de Combinex. « En combinant notre clientèle diversifiée et fidèle, notre réseau fiable de transporteurs, notre flotte dédiée et nos remorques en propriété avec l'étendue et l'expertise de C.H. Robinson, nous pourrons fournir des services encore meilleurs à nos clients ».

L'activité de transport routier européenne de C.H. Robinson s'étend sur toutes les principales voies commerciales d'Europe. Sa division mondiale de transit de fret offre des services mondiaux aériens, maritimes et douaniers. Cette annonce fait suite à deux récentes acquisitions d'entreprises européennes en 2019, notamment Dema Services, prestataire leader de transport routier basé en Italie, et Space Cargo, groupe de transitaires mondial en Espagne.

À propos de C.H. Robinson

C.H. Robinson résout les problèmes logistiques pour les sociétés du monde entier, dans de multiples secteurs, du plus simple au plus complexe. Comptabilisant 21 milliards USD de fret sous gestion, et 19 millions d'expéditions chaque année, nous comptons parmi les plus grandes plateformes logistiques de la planète. Notre offre mondiale de services accélère les échanges commerciaux, afin que puissent être livrés de manière fluide les produits et marchandises qui animent l'économie mondiale. En combinant notre système de gestion de transport multimodal avec notre expertise, nous utilisons notre avantage en termes d'informations pour offrir des solutions plus intelligentes à nos plus de 105 000 clients et 73 000 transporteurs contractuels.

Notre technologie est conçue par et pour les experts de la chaîne logistique, afin d'apporter des améliorations plus rapides et plus significatives aux activités de nos clients. En tant qu'entreprise citoyenne du monde, nous sommes très fiers de contribuer à hauteur de plusieurs millions de dollars au soutien des causes que notre entreprise, notre Fondation et nos employés considèrent importantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.chrobinson.com

À propos de Combinex Holding B.V.

Combinex Holding B.V. a été fondée en 2006 par Arie Troost et est une société de transport de fret spécialisée dans les services de transport de marchandises sèches et fraîches & produits surgelés dans toute l'Europe, fournissant à la fois un chargement complet et partiel pour les produits secs, et un chargement complet pour les produits frais & produits surgelés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

