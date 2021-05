À la recherche de la prochaine licorne technologique canadienne





On peut maintenant s'inscrire en vue de représenter le Canada au Concours mondial d'innovation technologique de KPMG.

TORONTO, le 12 mai 2021 /CNW/ - KPMG au Canada a lancé aujourd'hui le premier Concours d'innovation technologique de KPMG Entreprise privée afin de trouver la prochaine licorne technologique canadienne. Plus tard cette année, le vainqueur représentera le Canada à la finale mondiale, où il se mesurera aux meilleures entreprises du monde.

Le concours est ouvert aux entrepreneurs pouvant démontrer à un groupe d'experts du secteur qu'ils ont mis au point une technologie novatrice ou créé un modèle d'affaires et qu'ils sont en mesure de prendre de l'expansion à l'échelle mondiale.

« Le Canada est reconnu dans le monde pour ses jeunes entreprises technologiques novatrices, explique Sunil Mistry, associé, Enterprise et Technologie, médias et télécommunications de KPMG au Canada. Nous voulons donner à ces dernières l'occasion de promouvoir leurs innovations et de présenter leurs ambitions aux dirigeants et aux investisseurs du secteur pour courir la chance de devenir l'innovateur technologique mondial de KPMG en 2021. »

Le concours aura lieu en trois étapes : la demi-finale nationale, la finale nationale et la finale mondiale.

Les participants présélectionnés auront la possibilité d'être reconnus parmi les innovateurs technologiques canadiens de premier plan. Les entreprises auront l'occasion de rencontrer des spécialistes et des influenceurs du secteur et de réseauter avec des investisseurs en capital de risque et des investisseurs privés, ainsi qu'avec d'autres entreprises novatrices.

« KPMG entend soutenir la croissance des entreprises technologiques canadiennes et invite les entrepreneurs à s'inscrire, que leur entreprise en soit à l'étape du démarrage ou de la croissance accélérée », précise M. Mistry.

Le vainqueur du Concours canadien d'innovation technologique se mesurera aux vainqueurs des autres pays participants dans la cadre de la finale du Concours mondial d'innovation technologique. À la suite du succès du concours Best British Tech Pioneer de KPMG au Royaume-Uni, lancé en 2013 (qui a couronné des entreprises novatrices comme Echo Health et What3Words), le concours a pris de l'expansion et sera tenu dans 16 pays.

Les pays participants sont les suivants :

Afrique du Sud

Allemagne

Bahreïn

Brésil

Canada

Émirats arabes unis

Espagne

États-Unis

France

Inde

Irlande

Israël

Mexique

Portugal

Royaume-Uni

Scandinavie

Cliquez ici pour soumettre une candidature. Le concours est ouvert aux résidents autorisés du Canada, sauf les résidents du Québec, qui ont atteint l'âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence et qui ne sont pas des associés, des employés ou des sous-traitants de KPMG s.r.l. et qui ne sont aucunement affiliés à ce concours.

