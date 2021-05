Les associations d'aluminium des États-Unis, de l'Europe, du Canada et du Japon exhortent les gouvernements du G7 à prendre des mesures concrètes pour rendre le commerce plus libre, équitable et ouvert





Les associations nationales accueillent favorablement le nouveau rapport de l'OCDE

mettant en évidence l'ampleur du financement à des taux inférieurs au marché

et la mesure de son impact sur les marchés internationaux

WASHINGTON DC, BRUXELLES, Belgique, MONTRÉAL et TOKYO Japon, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les associations d'aluminium des États-Unis, d'Europe, du Canada et du Japon appellent les gouvernements du G7 à faire preuve de leadership pour soutenir d'ambitieuses négociations multilatérales et plurilatérales visant à recadrer le soutien gouvernemental causant des distorsions dans les échanges commerciaux, ainsi que les effets de la propriété de l'État dans les secteurs industriels. Il existe aujourd'hui des preuves claires et convaincantes que les règles existantes en matière de subventions multilatérales sont insuffisantes pour remédier à l'ampleur et à la portée de l'intervention de l'État sur les marchés de l'aluminium.

Le rapport que vient de publier l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), "Measuring distortions in international markets: Below-market finance", OECD Trade Policy Papers, No. 247, OECD Publishing, Paris, fournit de nouvelles informations sur plus de 300 entreprises dans 13 secteurs industriels. L'analyse de l'OCDE portait sur 32 entreprises d'aluminium détenant une part combinée de 70 % du marché mondial. Au cours de la dernière décennie, des gouvernements ont fourni un soutien considérable sous la forme d'emprunts inférieurs au marché, dont la grande majorité est allée aux entreprises chinoises. Le rapport estime que la valeur du soutien de la Chine a varié entre 4 % et 7 % des revenus annuels de ces entreprises; cela contraste fortement avec les autres entreprises de l'échantillon qui ont reçu un soutien de l'ordre de 0,2 % de leur chiffre d'affaires annuel. Au cours de la même période, la Chine a été à l'origine de l'essentiel de l'augmentation de la capacité de production mondiale.

Dans une déclaration conjointe, Tom Dobbins, président et chef de la direction, The Aluminum Association, Gerd Go?tz, directeur général, European Aluminium, Jean Simard, président et chef de la direction, Association de l'aluminium du Canada et Yoshihisa Tabata, directeur exécutif, Japan Aluminium Association ont déclaré :

« L'ampleur et la durée du soutien de l'État entraînent une croissance de la production supérieure à la demande normale du marché, ce qui fait baisser les prix mondiaux et menace la viabilité des entreprises non subventionnées. Les systèmes de production et de recyclage écoénergétiques aux États-Unis, en Europe, au Canada et au Japon peuvent apporter une contribution majeure au maintien de bons emplois dans les zones rurales, en garantissant un approvisionnement fiable en matériaux stratégiquement importants et en réalisant une économie à faible émission de carbone, mais seulement si les marchés internationaux tout long de la chaîne de valeur de l'aluminium sont libres, équitables et ouverts.

Au nom de nos entreprises membres, et des plus de 2 millions d'emplois directs et indirects qu'elles soutiennent, nous nous engageons à travailler avec les gouvernements et les organisations internationales pour contribuer à la modernisation des règles commerciales qui permettront à tous les producteurs et commerçants d'être compétitifs dans des conditions transparentes, prévisibles et justes. »

À propos The Aluminum Association

The Aluminum Association représente la production d'aluminium et les emplois liés au secteur de l'aluminium aux États-Unis, allant de la production primaire aux produits à valeur ajoutée et au recyclage, en passant par les fournisseurs de l'industrie. L'Association est la voix dominante de l'industrie, représentant des entreprises qui fabriquent 70 % de l'aluminium et des produits d'aluminium expédiés en Amérique du Nord. L'Association développe des normes mondiales, de l'intelligence d'affaires, de la recherche sur le développement durable et de l'expertise industrielle aux sociétés membres, aux décideurs politiques et au grand public. L'industrie de l'aluminium aide les fabricants à produire des produits durables et innovants, notamment des véhicules plus économes en carburant, des emballages recyclables, des bâtiments plus écologiques et des appareils électroniques modernes. Aux États-Unis, l'industrie de l'aluminium génère 172 milliards de dollars d'activité économique et près de 660 000 emplois. Pour plus d'informations, visitez http://www.aluminum.org, ou retrouvez-nous sur Twitter Twitter, LinkedIn, Facebook ou Instagram.

À propos de European Aluminium

European Aluminium, fondée en 1981 et basée à Bruxelles, est la voix de l'industrie de l'aluminium en Europe. Nous nous engageons activement auprès des décideurs et de l'ensemble de la communauté des parties prenantes pour promouvoir les propriétés exceptionnelles de l'aluminium, assurer sa croissance et optimiser la contribution que notre métal peut apporter pour relever les défis de la durabilité en Europe. Par l'expertise environnementale et technique, l'analyse économique et statistique, la recherche scientifique, l'éducation et le partage des meilleures pratiques, les affaires publiques et les activités de communication, European Aluminium promeut l'utilisation de l'aluminium comme matériau à propriétés permanentes qui fait partie de la solution aux enjeux mondiaux, tout en conservant et en améliorant l'image de l'industrie, du matériau et de ses applications auprès de leurs parties prenantes. Nos 80+ membres comprennent les producteurs d'aluminium primaire?; les fabricants en aval d'aluminium extrudé, laminé et moulé?; les producteurs d'aluminium recyclé et les associations nationales d'aluminium représentent plus de 600 usines dans 30 pays européens. Les produits en aluminium sont utilisés dans un large éventail de marchés, y compris l'automobile, le transport, l'ingénierie de haute technologie, le bâtiment, la construction et l'emballage. Pour plus d'informations, visitez www.european-aluminium.eu .

À propos de l'Association de l'aluminium du Canada

L'Association de l'aluminium du Canada (AAC) est un organisme sans but lucratif qui représente trois producteurs d'aluminium de classe mondiale au Canada : Alcoa, Alouette et Rio Tinto qui exploitent neuf usines au Canada, dont huit au Québec, emploient plus de 8?800 travailleurs et génèrent plus de 5,5 milliards de dollars US en livraisons annuelles. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.aluminium.ca ou Twitter @AAC_aluminium.

À propos de Japan Aluminium Association

Japan Aluminium Association (JAA) a été créée en 1947 (les anciens noms étaient la Light Metal Rolling Association et la Light Metal Smelting Association of Japan). Maintenant, environ 140 entreprises se sont jointes à la JAA, leurs domaines d'activités étant divers : laminage, extrusion, fabrication et commerce de l'aluminium. JAA représente l'industrie japonaise de l'aluminium et joue un rôle important dans les relations publiques (incluant les relations gouvernementales), les statistiques et les normes, et soutient les entreprises membres dans divers domaines allant de la recherche-développement, l'énergie et l'environnement, la sécurité et la santé et plusieurs autres. Grâce à ces activités, JAA essaie d'améliorer les valeurs et la durabilité de l'aluminium. Pour plus d'informations, visitez http://www.aluminum.or.jp/english/ .

