Les CX-5 et CX-9 font l'objet de changements de mi-année avec l'arrivée des nouveaux modèles 2021.5





Nouvelles caractéristiques de sécurité et technologies pour tous les modèles

Nouveau grand écran central de 10,25 po muni du système d'infodivertissement Mazda Connect de nouvelle génération

Le CX-5 bénéficie de la gamme complète des technologies de sécurité i-Activsense de Mazda de série

série Connexion à Mazda Connected Services dès l'automne 2021

RICHMOND HILL, ON, le 12 mai 2021 /CNW/ - Mazda Canada a présenté aujourd'hui les changements de mi-année apportés à ses multisegments compacts les plus vendus, le CX-5 et le CX-9 à sept passagers, qui continuent de définir la norme en matière de conduite raffinée dans leur catégorie respective. À la suite de cette nouvelle mise à niveau, les deux modèles bénéficieront d'améliorations technologiques grâce au plus grand écran d'infodivertissement jamais installé sur les modèles CX-5 et CX-9. Le CX-5 offre également la gamme complète des technologies de sécurité i-Activsense de Mazda de série.

Nouveauté pour les modèles CX-5 et CX-9 2021.5 : un grand écran central de 10,25 po doté de la toute nouvelle interface du système d'infodivertissement Mazda Connect. La nouvelle interface d'infodivertissement comprend CarPlayMC d'Apple et Android AutoMC. Il sera également possible d'accéder à Mazda Connected Services dès l'automne. Faites l'essai gratuit de Mazda Connected Services, qui vous permet de surveiller et de contrôler à distance l'état de santé des modèles CX-5 et CX-9. Grâce à l'application MyMazda, vous aurez accès à des caractéristiques comme le démarrage et l'arrêt du moteur à distance, le verrouillage et le déverrouillage des portes et l'affichage d'un rapport sur l'état de santé du véhicule.

Pour plus de confiance et une plus grande tranquillité d'esprit, les technologies de sécurité i-Activsense de Mazda sont également offertes de série sur tous les modèles CX-5 GX 2021.5. En plus du système intelligent d'aide au freinage en ville et du système avancé de surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal à l'arrière déjà offerts de série, les modèles 2021.5 offrent également le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ, le système intelligent d'aide au freinage, la détection des piétons, le système d'aide au maintien de la trajectoire, le système d'avertissement de sortie de voie et plus encore. Parmi les autres équipements offerts de série sur le modèle GX, mentionnons une caméra arrière à grand angle de vue, phares et feux de jour à DEL, des phares automatisés, un système de commande des feux de route, des sièges chauffants réglables à l'avant, des sièges en tissu et des essuie-glaces avec détection de pluie.

Parmi les changements apportés aux autres versions, mentionnons que le CX-5 GS offert avec la traction intégrale i-ACTIV est maintenant équipé de nos roues de 19 po, qui étaient auparavant destinées uniquement à nos modèles plus haut de gamme. Le style unique et audacieux de l'édition Kuro, présentée en 2021, se transpose dans les modèles mis à niveau en milieu d'année, qui offrent maintenant la sellerie en cuir rouge grenat originale en plus de l'option de l'intérieur en cuir noir avec surpiqûres rouges. En raison de la mise à niveau du système d'infodivertissement Mazda Connect, les modèles GT ne sont plus équipés du système CarPlayMC sans fil d'Apple. Aucun autre changement n'est apporté à l'équipement des modèles GT et Signature.

Le CX-9 GS 2021.5 continue d'être bien équipé et offre des caractéristiques de première qualité qui plairont aux familles actives. La gamme de caractéristiques de sécurité essentielles i-Activsense de Mazda est offerte de série, y compris le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ, le système intelligent d'aide au freinage en ville, le système intelligent d'aide au freinage, le système avancé de surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal et la détection des piétons. Parmi les autres caractéristiques de série, mentionnons les sièges avant chauffants, un volant et un pommeau de levier de vitesse gainés de cuir, un système de climatisation automatique à trois zones, un siège conducteur à huit réglages électriques avec soutien lombaire, des phares avant à DEL automatiques (marche/arrêt) avec auto nivellement, des feux arrière et feux de position diurnes à DEL, un système de commande des feux de route, des roues en alliage d'aluminium de 18 po au fini gris foncé, des essuie-glaces avec détection de pluie, un pare-brise antibruit et des vitres arrière teintées.

De plus, le CX-9 GS-L est équipé du système de charge sans fil (QI), qui était auparavant offert sur le modèle CX-9 GT 2021. Tous les autres équipements et caractéristiques des modèles GT, édition Kuro et Signature sont repris des modèles 2021.

Les Mazda CX-5 et CX-9 2021.5 seront offerts chez les concessionnaires Mazda dans l'ensemble du Canada dès le mois prochain. Pour obtenir la liste complète des équipements et des caractéristiques, consultez le Mazda.ca.

Voici le PDSF1 des modèles CX-5 et CX-9 2021.5 :

Mazda CX-5 2021.5 Traction avant Traction intégrale i-Activ CX-5 GX 28 950 $ 30 450 $ CX-5 GS 32 150 $ 33 650 $ Groupe Confort CX-5 GS - 35 150 $ CX-5 édition Kuro - 36 950 $ CX-5 GT - 38 350 $ CX-5 GT Turbo - 40 500 $ CX-5 Signature - 42 750 $

Mazda CX-9 2021.5 Traction intégrale i-Activ CX-9 GS 40 300 $ CX-9 GS-L 44 050 $ CX-9 GS-L avec sièges capitaines 44 350 $ CX-9 GT 49 300 $ CX-9 GT avec sièges capitaines 49 600 $ CX-9 édition Kuro 50 600 $ CX-9 Signature 52 300 $

OPTIONS DE PEINTURE HAUT DE GAMME :

Blanc neige nacré 200 $ Gris polymétal métallisé 200 $ Gris mécanique métallisé 300 $ Rouge cristal vibrant métallisé 450 $

1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 950 $, les taxes, l'enregisrement et autres frais. Les concessionnaires fixent les prix de vente réels.

