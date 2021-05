La confiance envers les politiciens et les grandes entreprises du pays a chuté pendant la crise du COVID





TORONTO, le 12 mai 2021 /CNW/ - Les Canadiens ont perdu confiance envers le Premier ministre, la majorité des premiers ministres provinciaux ainsi que les grandes entreprises du pays pendant la crise du COVID-19, selon une nouvelle étude menée par Découvrir, entité de Navigator.

Découvrir a sondé 1500 adultes canadiens du 30 avril au 4 mai pour savoir comment leur confiance envers les politiciens, les organisations et les institutions a changé au cours de la pandémie. Les résultats ont été utilisés pour générer des scores de progression de confiance durant la pandémie, à savoir le pourcentage de personnes dont le niveau de confiance a augmenté moins le pourcentage de celles dont le niveau de confiance a diminué.

Crise de confiance politique

La confiance des Canadiens à l'égard de leurs dirigeants politiques a fortement baissé, tant au niveau fédéral que provincial, les résidents de l'Ontario et de l'Alberta enregistrant les plus fortes pertes de confiance, tandis que seuls le Québec et les provinces de l'Atlantique ont enregistré des hausses du niveau de confiance.

Au total, 44 % des personnes interrogées ont déclaré avoir moins confiance à l'égard du Premier ministre Trudeau qu'au début de COVID-19, tandis que 19 % seulement ont déclaré avoir plus confiance envers le Premier ministre, ce qui donne à M. Trudeau un score de progression de confiance en cours de pandémie de -25.

Le Premier ministre a obtenu son score de progression le plus bas en Alberta (-43), en Colombie-Britannique (-35), en Ontario (-28) et au Québec (-14). M. Trudeau a connu un léger gain de confiance dans les provinces de l'Atlantique (+3).

À l'échelle provinciale, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a enregistré la baisse de confiance la plus spectaculaire : plus de la moitié des Albertains (54 %) ont déclaré avoir moins de confiance envers M. Kenney aujourd'hui, tandis que seulement 11 % ont déclaré qu'ils lui faisaient plus confiance, ce qui a donné lieu à un score de progression de la confiance en temps de pandémique de -41.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a subi la deuxième plus forte baisse de confiance, 51 % des Ontariens déclarant qu'ils font moins confiance envers le premier ministre maintenant, tandis que 20 % ont déclaré que leur confiance avait augmenté, pour un score de progression de confiance de -31.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, s'en tire un peu mieux : 35 % des Britanno-Colombiens disent avoir moins confiance en lui maintenant, tandis que 22 % disent avoir plus confiance en lui, ce qui donne un score de -13.

En revanche, le premier ministre du Québec, François Legault, a gagné en confiance : 43 % des Québécois interrogés disent faire plus confiance à M. Legault maintenant qu'au début de la pandémie, contre 20 % qui lui font moins confiance, ce qui donne à M. Legault un score de progression de confiance pendant la pandémie de +23.

"Alors que les intentions de vote ont tendance à être positives pour les titulaires en ce moment, cette érosion de la confiance suggère que les Canadiens sont peut-être à bout de patience et pourraient bientôt chercher des alternatives. À part le premier ministre Legault, les titulaires devraient être un peu nerveux en ce moment ", a déclaré André Turcotte, directeur associé chez Découvrir.

Boom et effondrement de la confiance pour les entreprises et les institutions

Les grandes entreprises ont subi une perte de confiance importante, 32 % des Canadiens affirmant avoir moins confiance, contre 14 % ayant plus confiance, pour un score de -18. Les petites et moyennes entreprises s'en sortent beaucoup mieux avec 31 % des répondants qui disent que leur confiance a augmenté, tandis que seulement 9 % disent avoir moins confiance, ce qui donne un score de +22 pour la progression de la confiance depuis le début de la pandémie.

Les Canadiens ont signalé la plus forte augmentation globale de la confiance envers les médecins et les travailleurs de la santé. Près de la moitié des personnes interrogées (49 %) ont déclaré faire davantage confiance aux médecins et aux professionnels de la santé, tandis que seulement 11 % ont déclaré leur faire moins confiance, ce qui donne un score total de +38 pour la progression de la confiance pendant la pandémie. La communauté scientifique vient au second rang avec un score de +34.

Découvrir est le service complet de recherche de Navigator. Il fournit des solutions de recherche de pointe et des informations vraiment axées sur les parties prenantes, tout en tirant parti de la force de l'offre de Navigator en matière d'affaires publiques.

Découvrir de Navigator est un membre accrédité du Conseil de recheche et d'intelligence marketing canadien (CRIC), un organisme de promotion et de représentation de l'industrie de la recherche sur l'opinion publique au Canada. Ses membres comprennent un grand nombre des meilleures agences de recherche du pays, de sociétés guidées par la recherche et d'autres partenaires de l'industrie. Les membres du CRIC sont tenus de respecter les normes, l'éthique et les pratiques internationales les plus élevées en matière de recherche, d'analyse et de connaissances.

https://navltd.com/decouvrir

