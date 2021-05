/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada fera une importante annonce concernant des infrastructures de transport en commun/





OTTAWA, ON, le 11 mai 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Patty Hadju, ministre de la Santé et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord, de Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River, de l'honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports de l'Ontario, de l'honorable Greg Rickford, ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et ministre des Affaires autochtones de l'Ontario et député provincial de Kenora--Rainy River et de John Tory, maire de Toronto.

Seront également présents :

Jaye Robinson , conseillère municipale et présidente de la Toronto Transit Commission

, conseillère municipale et présidente de la Toronto Transit Commission Bill Mauro , maire de Thunder Bay

, maire de Jerry Dias , président d'Unifor

, président d'Unifor Souheil Abihanna , président d'Alstom Canada

, président d'Alstom Canada Phil Verster , président et directeur général de Metrolinx

Date : Mercredi 12 mai 2021

Heure : 11 h HAE

Événement Zoom :

Pour assister à l'annonce virtuelle, les représentants des médias doivent s'inscrire en envoyant un courriel à : infc.media.infc@canada.ca.

Le public est invité à regarder l'annonce en direct sur la page Facebook d'Infrastructure Canada, à : https://www.facebook.com/InfrastructureCanadaENG/live

