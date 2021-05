TELUS et Ericsson accélèrent les applications 5G commerciales grâce à l'orchestration du découpage de réseau axé sur les normes





MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW/ - TELUS et Ericsson (NASDAQ: ERIC) ont réussi à réaliser la toute première validation de principe pour l'orchestration du découpage de réseau multifournisseur en laboratoire en utilisant Release 16 de 3GPP et le modèle Layer 3 NW Yang Model (L3NM) de l'Internet Engineering Task Force (IETF). Grâce à cette validation de principe pour le découpage de réseau, TELUS et Ericsson ont pu tester la maturité des normes et l'état de préparation des produits commerciaux afin de répondre aux besoins des entreprises et des segments verticaux de l'industrie.

L'engouement pour le 5G et ses applications potentielles est déjà très vif. Le découpage de réseau de bout-en-bout appuiera toutes les industries qui profitent d'occasions liées à l'IdO et des services à faible latence pour trouver de nouveaux modèles d'affaires et cas d'utilisation. Chaque tranche offre un réseau exclusif pour répondre aux besoins d'applications particulières susceptibles de créer de nouvelles occasions de revenus, d'obtenir un rendement optimal des investissements et de fournir des services différenciés selon les bonnes proportions.

« Nous sommes ravis des résultats obtenus - on peut voir que la technologie de découpage de réseau est fin prête, et que nous pouvons faire un saut en avant et ouvrir les services réseau pour tirer parti d'occasions de marché significatives non exploitées, a indiqué Ibrahim Gedeon, chef des services technologiques, TELUS. TELUS est toujours à l'avant-garde des percées technologiques. Notre objectif consiste à piloter des réseaux ouverts et des services virtuels et favoriser un avenir centré sur les logiciels. Cette réussite est très importante, car elle jette les fondements techniques de l'évolution 5G en un réseau conscient des services qui peut nous permettre de réaliser notre engagement envers l'excellente qualité des services. Grâce à la collaboration d'Ericsson, nous accélérons le processus qui nous permettra d'offrir une véritable offre de valeur 5G à nos clients et à nos partenaires ».

Fondée sur la technologie multifournisseur, cette validation de principe déployée en laboratoire recoupait non seulement les domaines verticaux des tranches Core et de Transport IP, mais également l'aspect horizontal de l'assurance de mise en ordre des clients et des tranches. Pour vérifier l'état de préparation de la pile de la technologie d'orchestration pour les cas d'utilisation 5G dans le monde réel, Ericsson s'est servi de sa solution à double mode 5G Core, CENX Service Assurance et Ericsson Service Orchestrator, ce qui assure une capacité d'orchestration bout-en-bout et spécifique à un domaine, selon les spécifications 3GPP.

« Cette validation de principe visait à collaborer avec un client pour faire passer l'orchestration du découpage de réseau du théorique au domaine pratique, à valider les concepts principaux selon les exigences de deux organismes d'établissement de normes principaux dans un contexte commercial, de dire David Everingham, directeur général de la technologie chez Ericsson Canada. Nous avons pour mission d'aider nos clients et nos partenaires à accélérer le déploiement des technologies 5G grâce à l'automatisation et à l'industrialisation, et cette validation de principe avec TELUS nous a permis d'en arriver à des développements révolutionnaires ».

Dans le cadre de la validation de principe, TELUS et Ericsson ont vérifié des cas d'utilisation telco-techniques du haut débit mobile amélioré (eMBB) et des communications machine massives (mMTC) et prévoient collaborer de nouveau sur la communication à faible latence ultra-fiable (URLCC). L'achèvement de ces trois cas d'utilisation telco-techniques permettra à TELUS d'offrir des services hautement personnalisés à ses clients dans différentes strates verticales, et ce, de manière très simple et intuitive, ce qui mènera à la possibilité de tirer parti de la plateforme 5G pour les entreprises différenciées selon les bonnes proportions.

« Le découpage de réseau représente une occasion de marché de plusieurs milliards de dollars pour les fournisseurs de services tels que TELUS, ce qui signifie qu'une fois cette technologie activée, orchestrée et, au bout du compte, monétisée elle pourra les propulser au coeur même de la transformation numérique de leurs clients corporatifs, a indiqué Peo Lehto, responsable de Solution Area OSS, Ericsson. L'équipe conjointe TELUS et Ericsson a démontré le potentiel des normes et des produits de réseau, d'orchestration et d'assurance d'Ericsson pour accélérer et saisir cette occasion de marché ».

La 5G assure une nouvelle innovation axée sur les modèles d'affaires dans toutes les industries, et le découpage de réseau jouera un rôle clé en permettant aux fournisseurs de services d'offrir des services novateurs, de pénétrer dans de nouveaux marchés et d'élargir leurs activités. Elle permettra aussi aux exploitants d'offrir des services personnalisés aux entreprises, aux industries, aux institutions du secteur public et bien plus encore.

