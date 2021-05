KPS Capital Partners vendra TaylorMade Golf Company, Inc. à Centroid Investment Partners





NEW YORK, 12 mai 2021 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui qu'il a signé un accord définitif pour vendre sa société de portefeuille, TaylorMade Golf Company, Inc. (« TaylorMade » ou la « Société »), à Centroid Investment Partners (« Centroid »), une société de capital-investissement basée à Séoul, en Corée. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été dévoilées.

TaylorMade est un chef de file mondial dans la conception et la fabrication de clubs de golf, de balles, de sacs et d'accessoires et occupe le premier ou le deuxième rang sur le marché pour la plupart de ses produits clés et ses zones géographiques. Depuis plus de 40 ans, TaylorMade apporte des technologies de produits innovants et de haute performance aux golfeurs du monde entier et est représentée par certains des meilleurs athlètes de la tournée professionnelle, y compris les chefs de file mondiaux Dustin Johnson, Tiger Woods, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Collin Morikawa, Rickie Fowler, Matthew Wolff, Sung Hyun Park, Charley Hull, Maria Fassi et Sierra Brooks.

KPS a fait l'acquisition de TaylorMade en 2017 auprès d'adidas AG dans le cadre d'une transaction d'exclusion d'entreprise mondiale très complexe impliquant la séparation des installations partagées, des employés, de l'infrastructure de distribution et des accords commerciaux matériels.

TaylorMade a été transformé, sous la propriété de KPS, en une entreprise d'équipement de golf entièrement indépendante et ciblée, qui a atteint le leadership sur le marché dans toutes ses catégories de produits clés et a connu les taux de croissance les plus élevés du secteur. TaylorMade a investi massivement dans des technologies d'équipement de pointe, a lancé une série de nouveaux produits révolutionnaires, a réalisé une croissance significative de sa part de marché dans les balles de golf, a construit de nouvelles installations de fabrication et de distribution et a réussi à réorienter sa stratégie de marketing, y compris le développement étendu de l'une des plateformes numériques les plus avancées de l'industrie. Grâce à ces initiatives, la Société est rapidement passée de la génération de pertes d'exploitation importantes entre 2015 et 2017 à une croissance substantielle de la rentabilité chaque année sous la propriété de KPS.

David Shapiro, cofondateur et associé directeur de KPS, a déclaré : « TaylorMade démontre la capacité de KPS à trouver la valeur là où les autres ne la trouvent pas, à bien acheter et à améliorer les activités. KPS a reconnu la valeur de la marque emblématique TaylorMade, de son portefeuille de produits de pointe, du talent de son équipe de gestion et de ses employés de calibre mondial et de la possibilité d'aligner la structure de coûts de l'entreprise avec les réalités du marché. »

M Shapiro a ajouté : « Nous félicitons et remercions le chef de la direction David Abeles, l'équipe de gestion de TaylorMade et toute l'organisation pour leur dévouement exceptionnel envers la marque et l'entreprise et leur passion pour le golf. L'entreprise est bien placée pour poursuivre sa croissance et son leadership dans l'industrie et elle est prête pour développer une croissance accélérée sur l'important marché coréen ainsi que dans le reste de l'Asie sous la propriété de Centroid. »

David Abeles, directeur général de TaylorMade, a ajouté : « Notre partenariat avec KPS a été extraordinaire. C'était inspirant et incroyablement productif de travailler avec l'équipe à travers la société. Dès le début, KPS avait la vision de reconnaître la force et le potentiel de la marque et de l'entreprise TaylorMade. Sous la direction de KPS, TaylorMade est devenu une meilleure entreprise en investissant dans nos exploitations, nos technologies de produits, nos processus de développement des produits et, en particulier, notre personnel. TaylorMade n'a jamais été aussi bien placé que nous le sommes aujourd'hui pour sa croissance future. »

Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a été conseiller juridique et Morgan Stanley et Allen & Co. ont été conseillers financiers à KPS et TaylorMade. La conclusion de la transaction est sous réserve des conditions et approbations de clôture habituelles.

À propos de TaylorMade Golf Company, Inc.

Basé à Carlsbad, en Californie, TaylorMade est l'un des principaux fabricants d'équipement de golf, de balles de golf et d'accessoires de haute performance avec des produits innovants de pointe comme les bois métalliques SIM2, les fers SIM2, les fers de série P, les balles de golf TP5/TP5X et les putters Spider. Force majeure des tournées professionnelles du monde entier, TaylorMade possède un portefeuille d'athlètes inégalé qui comprend Tiger Woods, Dustin Johnson, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Collin Morikawa, Rickie Fowler, Matthew Wolff, Sung Hyun Park, Charley Hull, Maria Fassi et Sierra Brooks.

À propos de KPS Capital Partners, LP

KPS, par l'entremise de ses entités de gestion affiliées, gère le KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont la valeur des actifs gérés est supérieure à 12,3 milliards de dollars (en date du 31 décembre 2020). Depuis près de trois décennies, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement à réaliser une forte appréciation du capital en effectuant des placements de participation de contrôle dans des entreprises manufacturières et industrielles au sein de divers secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de soins de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier financier. Ensemble, les sociétés du portefeuille des fonds de KPS ont des revenus annuels globaux d'environ 10,6 milliards de dollars, exploitent 159 installations de fabrication dans 22 pays et comptent environ 34 000 employés, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale. Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et son portefeuille sur le site www.kpsfund.com .

