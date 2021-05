Temenos réunit, à l'occasion de l'événement TCF Online 2021, des dirigeants et des vedettes montantes du secteur des fintech pour améliorer les services bancaires





Temenos (SIX : TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui que 10 000 chefs d'entreprise et technologues se réuniront les 26 et 27 mai à l'occasion de TCF Online 2021, l'événement phare du secteur bancaire. L'événement interactif de deux jours, organisé exclusivement en ligne, inclura des allocutions de PayPal, Barclays et Varo, ainsi que plus de 50 sessions en direct et à la demande et 50 conférenciers de l'industrie inspirés par la mission commune de créer, ensemble, un meilleur univers bancaire. Inscrivez-vous pour participer à cet événement gratuit.

Grâce à de nouvelles technologies comme le Cloud, l'IA et les logiciels-services, les banques de toutes tailles peuvent offrir des expériences client bien meilleures, plus rapides et plus intelligentes. Elles peuvent également bénéficier de modèles de coûts hyper efficaces pour offrir davantage de valeur à leurs clients et tirer profit d'écosystèmes ouverts pour améliorer et étendre leur offre. À TCF Online 2021, Temenos dévoilera des innovations révolutionnaires permettant aux banques de simplifier leurs opérations, d'innover et de collaborer à toute vitesse, mais aussi d'effectuer leur transformation numérique plus rapidement que jamais auparavant.

À TCF Online 2021, des participants de plus de 150 pays pourront aussi écouter certains des experts les plus influents dans le secteur financier, notamment :

Ryan Prichard, vice-président et directeur technique de la division Global Credit chez PayPal , qui évoquera les dernières innovations en matière de paiements, notamment comment PayPal crée la rupture sur le marché avec son nouveau produit "buy now, pay later" (acheter maintenant, payer plus tard) permis par la technologie Temenos.

, qui évoquera les dernières innovations en matière de paiements, notamment comment PayPal crée la rupture sur le marché avec son nouveau produit "buy now, pay later" (acheter maintenant, payer plus tard) permis par la technologie Temenos. Ashok Vaswani, PDG de la division Consumer Banking and Payments chez Barclays, qui parlera de l'importance pour les banques d'être animées par un but et de jouer un rôle plus important dans l'économie et la société dans un monde post-pandémie.

qui parlera de l'importance pour les banques d'être animées par un but et de jouer un rôle plus important dans l'économie et la société dans un monde post-pandémie. Colin Walsh, fondateur et PDG de Varo , qui évoquera, un an après avoir écrit une page d'histoire en tant que première fintech aux États-Unis à obtenir une licence bancaire nationale, comment rendre les services bancaires plus accessibles et inclusifs pour tous.

, qui évoquera, un an après avoir écrit une page d'histoire en tant que première fintech aux États-Unis à obtenir une licence bancaire nationale, comment rendre les services bancaires plus accessibles et inclusifs pour tous. Jim Marous, co-éditeur de The Financial Brand et dans le top 100 des influenceurs, qui parlera de la manière dont les banques peuvent humaniser leur expérience client dans un monde numérique. Il sera rejoint sur la scène virtuelle par Chris Parker, co-PDG de Partners Federal Credit Union.

et dans le top 100 des influenceurs, qui parlera de la manière dont les banques peuvent humaniser leur expérience client dans un monde numérique. Il sera rejoint sur la scène virtuelle par Chris Parker, co-PDG de Partners Federal Credit Union. Eric Purdum, directeur général de DXC, qui parlera de sa collaboration avec Temenos et de l'accélération de la transformation numérique pour les grandes banques de niveau 1.

qui parlera de sa collaboration avec Temenos et de l'accélération de la transformation numérique pour les grandes banques de niveau 1. David Hornery, co-PDG et co-fondateur de Judo, qui s'exprimera sur l'avenir des banques challengers et sur l'approche unique de Judo vis-à-vis du marché des PME en Australie.

qui s'exprimera sur l'avenir des banques challengers et sur l'approche unique de Judo vis-à-vis du marché des PME en Australie. Barry Maggot, PDG de Curo Fund Services, qui évoquera le parcours de transformation numérique dans le secteur de l'administration de fonds.

qui évoquera le parcours de transformation numérique dans le secteur de l'administration de fonds. Et Max Chuard, PDG de Temenos, qui parlera de l'occasion unique offerte par le numérique pour le secteur bancaire, dévoilant les dernières innovations de Temenos dans les domaines du Cloud et de l'IA qui propulseront l'industrie vers l'avenir.

Max Chuard, PDG de Temenos, a affirmé : « L'urgence d'un changement dans le secteur bancaire n'a jamais été aussi forte. Les consommateurs et les clients professionnels demandent et s'attendent à des expériences rapides, fluides et personnalisées. La Covid-19 a accéléré la tendance vers les services bancaires numériques et les nouvelles technologies comme le Cloud, l'IA et les logiciels-services rendent convaincants les arguments économiques en faveur d'une transformation. Cependant, alors que les challengers innovent et lancent rapidement des produits basés sur des piles technologiques modernes, les systèmes existants continuent de freiner les banques. La technologie de Temenos offre à toutes les banques la liberté, la souplesse et la rapidité permettant d'innover et de s'adapter à l'évolution des comportements des clients, ainsi que dans les entreprises et au niveau réglementaire. À TCF Online 2021, notre communauté composée de milliers de membres pourra en savoir plus sur les dernières innovations et sur la manière dont nous créerons, ensemble, un meilleur univers bancaire. »

TCF Online, ce sont des annonces clés, des connaissances sur les clients et les dernières démonstrations des logiciels de Temenos. Pour vous inscrire à cet événement gratuit, visitez www.temenos.com/events/tcf-online-2021.

? Fin ?

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l'IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.temenos.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 06:10 et diffusé par :