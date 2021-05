Vote de grève des conseillers et conseillères de l'Alliance de la fonction publique du Canada





MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Réunis virtuellement en assemblée extraordinaire hier soir, la quarantaine d'employé.e.s de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), au Québec, ont voté massivement en faveur d'un mandat leur donnant le droit d'exercer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

Ces syndiqué.e.s sont sans contrat de travail depuis mai 2019.

Les négociations se déroulent de façon cordiale, mais s'éternisent. Les principaux points en litige concernent l'équité salariale entre les employé.e.s du Québec et ceux ailleurs au Canada, ainsi que l'équité interne avec les recruteurs qui profitent de moins bonnes conditions de travail.

« Il reste plusieurs clauses à négocier, mais en tant que syndicat d'employé.e.s administratifs, de recruteurs et de conseillères et conseillers syndicaux, c'est certain que nous ne pouvons pas accepter cette disparité de traitement au sein même de notre organisation », a déclaré Jovanka Ivic, présidente du 5481.

L'Alliance de la fonction publique du Canada est l'un des syndicats les plus importants au Canada. Elle représente plus de 200 000 travailleuses et travailleurs dans plusieurs domaines, et ce, partout au pays et ailleurs dans le monde. En plus de son siège social à Ottawa, l'AFPC compte 23 bureaux régionaux.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 2745 membres dans le secteur mixte au Québec (employés de compagnies d'assurances et de syndicats, de groupes sociaux et communautaires, de transport de valeurs). Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

