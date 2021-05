Avis aux médias - Grève des cégeps: Marche de solidarité





MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les syndicats d'enseignant-es du cégep Saint-Laurent et du cégep Vanier, affiliés à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), organisent une marche de solidarité pour dénoncer la lenteur des négociations du secteur public, et ce, dans le contexte de leur grève qui se déroule de midi le 11 mai jusqu'à midi le 13 mai.

Quoi - Manifestation intersyndicale*

Départ de la marche de solidarité: Cégep Saint-Laurent - 13 h 45.

(625, avenue Sainte-Croix, Montréal)

Arrivée de la marche de solidarité : Cégep Vanier - 14 h 30.

(821 avenue Sainte-Croix, Montréal)

*Il y aura des allocutions des porte-paroles syndicaux à l'arrivée de la marche au Cégep Vanier. Ils seront également disponibles pour entrevues.

SOURCE Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 06:00 et diffusé par :