Sondage DuProprio/Ad hoc

Pandémie et boom immobilier: La moitié des Québécois ont revu leur projet de vente ou d'achat dans la dernière année

MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Face à la frénésie du marché immobilier, 48 % des Québécois ont devancé ou reporté leur projet d'achat ou de vente d'une propriété au cours de la dernière année, révèle un sondage Ad hoc1 sur les tendances immobilières réalisé pour le compte de DuProprio. Les jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans seraient les plus touchés par les aléas du boom immobilier où cette proportion atteint 58 %.

Les effets de la pandémie sur le marché

Une bougie d'allumage pour certains et un frein pour d'autres: le contexte immobilier actuel ne laisse pas les Québécois indifférents pour diverses raisons.

Un répondant sur cinq affirme avoir devancé son projet immobilier au cours de la dernière année en raison des taux d'intérêt avantageux (40 %), de l'explosion des prix (34 %) ou d'un besoin de changement (33 %). Parmi les 28 % qui ont choisi de reporter leur projet, on évoque les prix trop élevés (73 %), la rapidité à laquelle se vendent les propriétés (49 %) et l'inconfort à visiter ou faire visiter durant la pandémie (23 %). Fait intéressant, alors qu'un retour progressif en milieu de travail se dessine à l'horizon, le sondage nous apprend que 30 % des répondants affirment que le télétravail a un impact dans leur prise de décision de vendre ou d'acheter une propriété. Par ailleurs, un Québécois sondé sur quatre prévoit adopter le télétravail après la pandémie, il sera intéressant de suivre l'évolution de cette situation.

« Les résultats de ce sondage reflètent ce qu'on constate sur le terrain depuis un an. Dans ce contexte marqué par une hausse des prix et des transactions rapides, les conseils impartiaux offerts de nos équipes d'évaluateurs, de notaires et de coachs en immobilier sont plus pertinents que jamais. Leur présence est rassurante et fort appréciée de nos clients, particulièrement dans l'effervescence que l'on vit en ce moment sur le marché immobilier », mentionne Martin Desfossés, coach en immobilier chez DuProprio.

Les Québécois ont besoin d'air

Une tendance observée sur le terrain se confirme avec ce coup de sonde : l'appel de la nature et des grands espaces dominent le choix des consommateurs durant la pandémie, positionnant la recherche d'un prix abordable en troisième place.

Le sondage révèle que 77 % des Québécois sondés ont acheté ou prévoient acheter en banlieue ou en région, contre seulement 28 % qui recherchent en milieu urbain. Fait intéressant, la moitié des répondants (52 %) indiquent que la principale raison qui les incite à s'éloigner de la ville est l'attrait des espaces verts, suivis du besoin de tranquillité (51 %) et des prix plus abordables (45 %).

D'ailleurs, le besoin d'espace des Québécois sondés se transpose aussi dans le choix de la propriété. Près de trois répondants sur cinq (57 %) possédant un appartement, un multiplex ou un condo souhaitent acheter une propriété de type unifamiliale, jumelé ou bigénérationnelle.

Un marché propice à la vente sans agent

Par ailleurs, le sondage nous apprend que la vente sans agent n'a jamais été aussi facile que dans le contexte immobilier actuel pour 62 % des répondants. On note également pour une majorité d'entre eux qu'ils estiment être la meilleure personne pour vendre leur propriété et qu'ils seraient perdants de payer une commission.

____________________________ 1 Selon un sondage Web mené par la firme Ad hoc auprès de 600 répondants, du 12 au 18 mars 2021. 2 Selon un sondage Web mené par la firme Ad hoc auprès de 1 246 répondants, réalisé du 12 au 25 février 2019.

