Artmarket.com T1 bond de 10% du CA, perspectives 2021 : NFT, valorisation du plus grand fonds documentaire au monde possédé par Artprice

Chiffre d'affaires en K?* 1T2021 1T2020 Variation en % Internet 2213 2014 +10% Indices et prestations 72 57 +26% Total 1er trimestre 2021 2285 2071 +10,3%

Artmarket.com enregistre une progression de +10% son CA au T1 2021.

En dépit de la crise économique sans précédent qui frappe le monde en 2021, le chiffre d'affaires d'Artmarket.com s'affiche bien au-delà des objectifs dans une année 2021 où les salons, foires et expositions des clients d'Artprice by Artmarket sont pourtant fermés.

Artmarket.com : Un T1 aussi performant qu'avant la crise du Covid mais Artprice identifie cinq bouleversements :

Avec 1,6 Mrd$ totalisés aux enchères pendant le 1er trimestre 2021, le Marché de l'Art donne l'impression d'avoir déjà retrouvé un rythme "normal". En effet, ce résultat correspond très précisément à la moyenne enregistrée sur les dix exercices qui ont précédé la crise sanitaire (2010 - 2019).

Un nombre de transactions record grâce à la numérisation du marché :

Malgré les complications toujours liées à la crise sanitaire, les ventes aux enchères de Fine Art n'ont jamais été aussi nombreuses qu'au T1 2021. Au total, 112 200 lots ont été adjugés dans le monde, soit 6 % de plus qu'au T1 2019 (105 600 lots vendus). La transition numérique, opérée par les Maisons de Ventes, a permis d'activer un marché en ligne particulièrement adapté au milieu de gamme.

Un taux d'invendus en baisse

Une redistribution au profit des USA

La révolution NFT.

Exercice 2021

Nouveauté : Artprice prépare sa plateforme NFT, artprice-nft.com, artmarket-nft.com, qui pourra répondre à la demande des 750 000 artistes référencés dans les banques de données Artprice by Artmarket et de l'ensemble des professionnels du Marché de l'Art.

Focus sur un des grands chantiers 2021 d'Artprice by Artmarket :

Création d'un nouveau service payant basé sur le fonds de catalogues de ventes et manuscrits physiques depuis 1700 à nos jours détenus par Artprice by Artmarket.com

Artprice by Artmarket possède effectivement plusieurs centaines de milliers de catalogues de ventes et notes manuscrites depuis 1700 venant de plus de 6 300 Maisons de Ventes disparues ou encore en activité. Ce fonds exceptionnel et unique au monde s'enrichit d'année en année, au fil des nouvelles sessions de ventes publiques à l'échelle internationale.

Il s'agit en effet du plus grand fonds mondial de catalogues de ventes papier et manuscrits, avec en plus le document ou manuscrit original de la Maison de Ventes certifiant le résultat de la vente.

Ce document extrêmement rare comporte une multitude de mentions, au-delà de celle du prix d'adjudication. Figurent au premier rang : les oeuvres invendues, suivies des droits de préemption, des droits de repentir et droits de retrait, interventions des ayants droit, avis à tiers détenteurs, interdiction de sortie du territoire etc ...) et, pour les plus anciens, le nom de l'acheteur et du vendeur.

Le catalogue de vente (papier) est une source fondamentale pour l'histoire de l'art. Les renseignements qu'il délivre sont essentiels pour retracer l'histoire des oeuvres et des collections mais aussi pour comprendre et étudier le Marché de l'Art, ou encore pour appréhender le goût d'une époque.

La valeur documentaire des catalogues de vente (papier) est incontestable et ils sont devenus des instruments de recherche indispensables.

Le catalogue de vente (papier) présente toute information utile sur les biens vendus et les conditions de leur vente. Il engage la responsabilité de l'opérateur (Maison de Ventes, commissaire-priseur judiciaire, maître d'enchères, auctioneer, expert, plateforme d'enchères numériques agréée ...).

La description des objets est sincère et précise. Elle informe sur l'état réel et visible du bien. Lorsque la valeur de l'objet le justifie, il est recommandé d'établir un rapport d'état («condition report») qui signale tout défaut visible, manque, altération, accident, ajout, restauration et modification apportés aux biens.

https://www.inha.fr/fr/bibliotheque/collections/le-catalogue-de-vente.html

En outre, chaque catalogue possède une valeur intrinsèque non négligeable. Il suffit d'essayer d'en acheter un sur le marché mondial des livres anciens notamment anglo-saxon pour s'en rendre compte avec très souvent des prix supérieurs à 500 ?.

Dans le passé, avant 1960, le tirage du catalogue de ventes papier n'excédait jamais ou que rarement quelques centaines d'exemplaires.

En effet, le catalogue de ventes papier a une singularité unique en son genre qui n'existe pas dans l'édition. Son tirage, pour les plus grandes Maisons de Ventes n'excède pas les 5 000 à 10 000 exemplaires au maximum. Le catalogue de ventes papier, pour des raisons juridiques, contractuelles et coutumières, ne peut pas être réédité, ce qui explique sa forte valeur marchande.

De 1840 à 1930, pour séduire les grands collectionneurs, les catalogues anciens étaient constitués de lithographies originales parfois signées par la main de l'artiste.

Dernièrement Christie's a annoncé, à la surprise générale, la fermeture de ses archives pour les professionnels de l'art, faisant immédiatement du fonds documentaire d'Artprice la seule alternative mondiale en 2021 à leurs besoins vitaux.

"Les catalogues de ventes, dont les premiers remontent à 1766, sont une ressource inestimable pour les spécialistes. Face à cette décision de fermeture, ils ont exprimé leur colère et leur incompréhension." lisait-on le 22 Févier 2021 dans Le Figaro et comme rapporté par The Art Newspaper.

Par ailleurs, dans le cadre de ses perspectives 2021, et tel qu'annoncé lors de la publication du rapport financier annuel très récemment, Artmarket.com prévoit un important projet consistant à intégrer, par une participation/ acquisition, un cabinet d'expertise de renommée internationale.

En collaboration notamment avec ce cabinet d'expertise, mais aussi avec tous les experts mondiaux et professionnels de l'Art, Artmarket.com fournira un service exclusif générant de nouveaux revenus consistant à procéder à des recherches certifiées sur la traçabilité des oeuvres d'Art à travers les centaines de milliers de catalogues de ventes et notes manuscrites depuis 1700.

Artprice répond ainsi à des besoins croissants venant des études notariales pour les successions, pour les collectionneurs, les musées, les professionnels, les marchands d'Art, les assureurs, les avocats pour la recherche des biens spoliés par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, qui désireront valoriser au mieux les oeuvres détenues en connaissant très exactement leur parcours et leurs origines dans les méandres des ventes aux enchères.

Seuls les experts accrédités par Artmarket.com seront autorisés à entreprendre physiquement des recherches au sein même des multiples salles d'archives sécurisées bâties au fil des décennies sur plusieurs plateformes sécurisées et bâtiments.

Ils pourront bénéficier des investissements d'Artprice depuis plus de 20 ans dans des chariots circulant sur des rails intégrés à un plancher de nivellement et ce, avec une sécurité absolue par blocage de volant et un système indérailable et d'autre part, des investissements pour conserver une hygrométrie et température parfaite avec des systèmes de destruction de bactéries pour assurer une stabilisation biologique des manuscrits.

Par ailleurs, Artprice entretient et met à jour des systèmes de détection d'incendies, de vidéo-surveillance et de digicodes sur l'ensemble des sites d'archivage de ses catalogues papier.

Ce service unique au monde va permettre de faire émerger au sein du groupe Artmarket au cours des prochaines années et ce, dès 2021 une nouvelle source d'activité s'appuyant sur un fonds documentaire corporel d'une très haute valeur financière révélant de nouvelles ressources incorporelles de dimension historique.

Autres Perspectives 2021

- Depuis l'origine en 1997, Artmarket.com anticipe la dématérialisation du Marché de l'Art. Cette dématérialisation est désormais la seule issue pour les acteurs influents du Marché de l'Art, Maisons de Ventes, galeries, musées, foires et salons, etc.. Il n'y aura pas de retour en arrière.

En témoigne tout récemment l'article du 28 Décembre 2020 de FranceTvInfo.fr au titre explicite : "Coronavirus : les ventes aux enchères en ligne explosent". Ce changement de paradigme, accéléré par la crise du Covid-19, fait exploser les ventes de biens matériels et immatériels sur Internet, Selon Marc Lolivier, délégué général de la Fevad : "La crise a fait gagner 4 ans au développement de l'e-commerce" dans Les Echos du 5 Février 2021.

-Le passage des enchères via Internet et le temps passé à domicile en très nette augmentation font que les internautes ont besoin de données fiables et indépendantes, celles d'Artprice by Artmarket, pour participer aux enchères en toute sécurité, que ce soit en tant que vendeur ou acheteur, et s'informer sur le Marché de l'Art. La fréquentation des banques de données en très nette hausse est un bon marqueur.

Artmarket.com est à la base de la normalisation du Marché de l'Art et donc de sa dématérialisation à travers sa Place de Marché Normalisée® aux enchères et à prix fixe.

Le nombre d'annonces en ligne est en croissance. Plus de 70 000 oeuvres sont en ligne : https://www.artprice.com/marketplace?p=1&sort=price_sorted_eur-desc (avec un prix moyen de 8000 euros)

La règle d'or pour le commerce en ligne est la confiance. Dans le cadre du Marché de l'Art, Artprice by Artmarket.com est l'unique référent mondial depuis plus de 20 ans.

Cette normalisation, initiée depuis 2001 par le rachat de Xylogic Suisse, fait l'objet d'une protection intellectuelle sur l'ensemble des pays où le Marché de l'Art opère.

-Artmarket.com est un DNS générique qui capte naturellement les recherches sur le Marché de l'Art, la langue anglaise étant la langue du Marché de l'Art.

(12 premiers résultats naturels non sponsorisés sur 3,37 milliards de résultats sur Google.com avec la requête art market).

- L'Art présente une alternative de placement de plus en plus recherchée, notamment par les taux nul ou proche de zéro qui laminent l'épargne.

