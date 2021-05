Rejoignez Aquark, créateur de la pompe à chaleur pour piscines InverPad®





FOSHAN, Chine, 12 mai 2021 /PRNewswire/ -- Créateur de la pompe à chaleur inverter, Aquark a désormais décidé d'élargir son réseau de distribution en recherchant des partenaires mondiaux, ce qui permet de favoriser l'essor du secteur de la pompe à chaleur inverter pour piscine et d'apporter aux utilisateurs finaux une solution parfaite pour profiter de la piscine toute l'année.

Pour vous adapter à la croissance rapide du marché et saisir l'opportunité, visitez le site Web - https://www.aquark.com.cn/ties. Pour un meilleur développement commercial, Aquark fournit à chacun de ses partenaires une expertise approfondie concernant les produits, la technologie, le service, le marketing et le professionnalisme. Elle donne un élan à l'essor des partenariats mondiaux. Adhérant aux principes de la meilleure expérience utilisateur et de l'intérêt commun, Aquark a acquis plus de 80 partenaires dans différents pays et régions, dont Klereo, Sibo Fluidra et AquaChem.

Pourquoi choisir Aquark :

1) Le 1er fabricant mondial de pompes à chaleur pour piscines à créer Pad inverter, alimenté par la technologie InverPad® titulaire de 7 brevets. L'équipe R&D d'Aquark, forte de plus de 20 ans d'expérience, conservera l'innovation technologique pour la pompe à chaleur de piscine inverter.

2?Plus de 50 000 pompes à chaleur pour piscines InverPad® ont été exportées en 2020, ce qui entraîne une nouvelle tendance sur le marché des pompes à chaleur pour piscines.

3?La mission d'Aquark est d'être une valeur sûre pour les partenaires mondiaux et le secteur de la piscine.

Imprégnée de vitalité et d'innovation, Aquark se spécialise dans la pose de pompes à chaleur de piscine inverter, silencieuses et à faible consommation d'énergie. La notoriété de la marque Aquark prospère grâce à sa pompe à chaleur pour piscine InverPad®, ce qui est propice à la création d'opportunités commerciales pour ses revendeurs.

Ce que vous recherchiez dans InverPad® Tech?

La pompe à chaleur pour piscine InverPad® était le seul et unique chauffage de piscine inverter doté d'un design en forme de pad à ses débuts en 2017. Commercialisée dans plus de 50 pays et régions, la pompe à chaleur pour piscines InverPad® a été largement adoptée dans de nombreuses piscines du monde entier. Avec un faible niveau sonore (40db(A) à 1 mètre) et un COP élevé (jusqu'à 16), la pompe à chaleur pour piscine InverPad® a été un succès sur le marché mondial. Ce qui est encore plus excitant, c'est que la prochaine version de l'InverPad® Tech est sur le point d'être déployée.

En développant une coopération stratégique, Aquark collaborera avec ses partenaires pour porter la pompe à chaleur pour piscine vers un tout autre niveau.

À propos d'Aquark

Aquark , le créateur du Pad Inverter, est un fabricant professionnel de pompes à chaleur de piscine inverter basé à Guangdong en Chine. Créée autour de l'esprit d'innovation, Aquark crée des systèmes de chauffage inverter pour piscine ultra silencieux et écoénergétiques pour les utilisateurs du monde entier.

