Un grand merci au personnel infirmier en cette Journée internationale des infirmières





OTTAWA, ON, le 12 mai 2021 /CNW/ - Alors que nous soulignons l'immense contribution du personnel infirmier cette dernière année, nous voulons prendre un moment pour reconnaître qu'en cette Journée internationale des infirmières, le personnel infirmier est épuisé et subit une pression extrême à la suite d'une année difficile. Nous devrions tous être extrêmement reconnaissants et fiers de la compassion et de la résilience dont fait preuve le personnel infirmier depuis le début de la pandémie.

Je collabore étroitement avec du personnel infirmier - dont mes deux soeurs - depuis plusieurs années, et je peux affirmer que la qualité des soins que nous prodiguons aux patients ne serait pas possible sans ces personnes dévouées. Veuillez vous joindre à nous pour leur dire merci du fond du coeur.

Ann Collins, M.D.

Présidente, Association médicale canadienne

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé. En partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes, elle travaille à l'atteinte de ces objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions.

SOURCE Association médicale canadienne

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 05:00 et diffusé par :