Kong Konnect est désormais disponible pour le grand public avec un support multigéographique : la plateforme offre aux utilisateurs finaux une connectivité révolutionnaire pour leurs API et microservices

Kong Inc., société de connectivité cloud, a annoncé aujourd'hui la mise à disposition pour le grand public, de Kong Konnect, plateforme de connectivité des services, qui alimente l'entreprise connectée moderne. Initialement présenté en version bêta privée lors du Kong Summit 2020, Kong Konnect fournit aux utilisateurs finaux un accès instantané à une gamme complète d'outils qui permettent une connectivité fiable, sécurisée et observable de leurs API et microservices. La mise à disposition publique offre un nouveau support multigéographique, grâce auquel les utilisateurs peuvent localiser physiquement les services proches de leur entreprise à des fins de confidentialité et de conformité réglementaire.

La plateforme entièrement modulaire permet aux développeurs, architectes et opérateurs d'accélérer les cycles de développement d'applications, et fournit une connectivité entre les services afin d'offrir d'excellentes expériences numériques. Les architectes dissocient les problématiques de connectivité à partir des microservices, afin que les développeurs puissent se focaliser sur la création d'applications plutôt que de perdre du temps à créer des canaux ; les développeurs bénéficient d'une liberté architecturale leur permettant de choisir les meilleurs langage, protocole et services cloud pour élaborer leurs microservices ; et les opérateurs déploient des API de manière cohérente sur toutes les infrastructures, afin de soutenir les schémas de déploiement hybride ou multicloud dont les entreprises ont besoin pour des raisons de performance, de coût, de confidentialité ou de conformité réglementaire.

Grâce à la mise à disposition publique, Kong lance un modèle de tarification flexible, basé sur la consommation, qui met à la portée des développeurs individuels et des grandes équipes, des technologies de catégorie entreprise. L'utilisation de Kong Konnect est décomptée, ce qui permet aux utilisateurs de payer uniquement pour le nombre de services utilisés.

Kong Konnect est proposé en trois versions :

Kong Konnect Free permet aux développeurs d'essayer immédiatement le produit sans avoir à contacter un représentant commercial d'entreprise.

permet aux développeurs d'essayer immédiatement le produit sans avoir à contacter un représentant commercial d'entreprise. Kong Konnect Plus offre un modèle freemium avec une option de prépaiement par carte de crédit, qui permet aux développeurs ou opérateurs dans des équipes réduites de bénéficier d'un moyen simple de commencer rapidement à utiliser les services dont ils ont besoin immédiatement.

offre un modèle freemium avec une option de prépaiement par carte de crédit, qui permet aux développeurs ou opérateurs dans des équipes réduites de bénéficier d'un moyen simple de commencer rapidement à utiliser les services dont ils ont besoin immédiatement. Kong Konnect Enterprise est destiné aux entreprises qui souhaitent utiliser la plateforme dans son ensemble ; il offre une connectivité dotée d'une sécurité de catégorie entreprise, une évolutivité et une observabilité sur tous les clouds, plateformes et protocoles, afin d'aider les équipes à créer des services et expériences numériques efficaces.

« Kong Konnect répond à un important défi auquel les entreprises sont confrontées à l'heure où elles débutent leur transformation numérique 2.0, et caractérisé par une augmentation exponentielle du volume et de la variété de connexions qui doivent être activées et sécurisées à la vitesse de l'éclair », a déclaré Marco Palladino, directeur technologique et cofondateur de Kong Inc. « Un jour, nous regarderons en arrière et constaterons avec étonnement que les développeurs consacraient beaucoup de temps à la création des canaux, ainsi qu'à l'écriture des codes de mise en réseau et de sécurité pour chaque service, sur chaque plateforme. La connectivité cloud automatisée est inévitable, qu'il s'agisse des passerelles au maillage de services sur tous les clouds, Kubernetes ou MV ; et les entreprises leaders du marché en sont d'ores et déjà conscientes. Elles délèguent cette fonction afin que leurs meilleurs talents puissent se focaliser sur la conception d'applications et le développement de fonctionnalités, pour continuer de devancer leurs concurrents. »

Une plateforme de connectivité des services qui offre des connexions pour tous

Grâce à une approche modulaire, les utilisateurs finaux peuvent accéder à des capacités délivrées en tant que modules fonctionnels, et fournir différents types d'environnements d'exécution à la demande, sans exiger l'achat de la plateforme complète. Les utilisateurs sont en mesure de sélectionner et utiliser uniquement les fonctionnalités dont ils ont besoin, directement via l'interface Kong Konnect, éliminant ainsi les barrières à la création d'applications et de services, de nouvelle génération.

Kong Konnect fournit une connectivité des services fiable, sécurisée et observable sur toutes les infrastructures. Le plan de gestion basé sur SaaS accélère les déploiements et fournit un accès aux modules de fonctionnalités, notamment Kong ServiceHub, Kong Vitals, Kong Runtime Manager et Kong Developer Portal. Kong Immunity et Insomnia demeurent disponibles pour une autogestion de la part des clients. Les environnements d'exécution Kong Gateway et Kong Mesh sont autogérés, et fournissent la flexibilité nécessaire pour soutenir tout modèle de déploiement hybride ou multicloud.

Kong crée des logiciels et des services gérés qui connectent les API et les microservices de manière native à travers et dans les clouds, Kubernetes, centres de données et plus encore, grâce à l'automatisation intelligente. Basée sur un noyau open source, la plateforme de connectivité de services, de Kong rend possible l'innovation numérique en permettant aux organisations de gérer de manière fiable et sécurisée le cycle de vie complet des API et des services pour des architectures modernes, comprenant des microservices, le sans serveur, et le maillage de services. En offrant aux équipes de développeurs une liberté architecturale sans précédent, Kong accélère les cycles d'innovation, augmente la productivité et relie de manière transparente les systèmes et applications hérités et modernes. Pour en savoir plus sur Kong, rendez-vous sur konghq.com, ou suivez @thekonginc sur Twitter.

