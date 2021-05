Kasada signe l'acquisition du complexe hôtelier de 414 chambres, Safari Hotels & Conference Center, le plus grand complexe de Namibie





Kasada Hospitality Fund LP ("Kasada"), conseillé par Kasada Capital Management, plateforme d'investissement dédiée à l'hôtellerie en Afrique subsaharienne, annonce aujourd'hui l'acquisition du complexe hôtelier de 414 chambres, le Safari Hotels & Conference Center, à Windhoek en Namibie. Cette transaction reste soumise à l'approbation de la Namibian Competition Commission, la commission namibienne de la concurrence.

Le complexe hôtelier est stratégiquement situé à moins de dix minutes du centre-ville de Windhoek et adjacent à l'aéroport d'Eros. Il se compose du Safari Court Hotel de 215 chambres, du Safari Hotel de 199 chambres et du principal lieu de réunions, conférences et d'expositions de Namibie, le Centre de Conférences Safari qui comprend une grande salle de réception de 1.600 m2 pouvant accueillir jusqu'à 2.400 délégués.

Kasada procédera au changement d'enseigne des hôtels en utilisant ses compétences de gestion, son expertise et ses ressources marketing issues de son partenariat stratégique avec Accor et de son portefeuille de marques hôtelières internationales de renom. Le Safari Court Hotel sera converti en Mövenpick et le Safari Hotel deviendra un ibis Styles. En investissant plus de N$100 millions (US$8 millions) dans cette rénovation, Kasada améliorera davantage les installations de conférence existantes, qui sont une plaque tournante pour les événements en Namibie, créant ainsi une destination de choix pour les clients locaux, régionaux, et internationaux.

Cette deuxième acquisition de Kasada renforce également sa position en tant que plateforme hôtelière de premier plan en Afrique subsaharienne. Elle souligne également la capacité de Kasada à fournir à des partenaires locaux des solutions adaptées au contexte économique avec des degrés de complexité variables.

Olivier Granet, associé gérant et directeur général de Kasada, déclare :

« Cette transaction est en ligne avec la stratégie de Kasada qui est d'investir notre capital et apporter notre expertise dans la gestion d'hôtels dans les villes clés d'Afrique subsaharienne. Nous nous réjouissons d'apporter notre savoir-faire international en matière d'hôtellerie au plus grand complexe hôtelier de Namibie, amorçant un nouveau chapitre de sa riche histoire avec la mise en place des meilleures pratiques en matière de développement durable et standards internationaux ainsi que la création de 150 emplois. »

David Damiba, associé gérant et directeur des investissements de Kasada, ajoute :

« Cette transaction souligne notre conviction quant à la résilience du secteur hôtelier namibien et ses perspectives à long terme, et, en outre, est parfaitement en ligne avec les politiques d'investissements étrangers du gouvernement namibien. Cet investissement met également en évidence notre capacité à structurer des solutions de liquidité sur mesure dans des conditions de marché difficiles dans toute l'Afrique subsaharienne à un moment critique du cycle économique. »

À propos de Kasada Capital Management

Kasada Capital Management est une plateforme d'investissement indépendante au sein du groupe Kasada, dédiée à l'hôtellerie en Afrique subsaharienne. La société a été créée en 2018 avec le soutien de Qatar Investment Authority, le fonds souverain du Qatar et d'Accor, un leader mondial de l'hôtellerie.

La stratégie d'investissement de Kasada Capital Management couvre tous les segments, de l'économie au luxe, et cible à la fois des projets d'hôtels à construire et de reprise d'hôtels existants. Les hôtels du groupe Kasada sont exploités sous les enseignes Accor, bénéficiant ainsi de la large gamme de marques Accor et de leur renommée internationale. En investissant dans une région qui offre de solides opportunités de croissance, le groupe Kasada vise à la fois un rendement attractif ajusté au risque pour les investisseurs et un impact positif à long terme sur les économies locales.

En avril 2019, le groupe Kasada a clôturé son premier fonds, Kasada Hospitality Fund L.P., avec des engagements en fonds propres de plus de US$ 500 millions.

À propos de Windhoek Safari Hotels

Windhoek Safari Hotels a été créé en 1966. L'entreprise hôtelière s'est progressivement développée en deux hôtels avec un total de 414 chambres et est devenue le premier centre de réunions et conférences de Namibie. L'hôtel a joué un rôle central dans l'évolution de la ville de Windhoek en tant que destination hôtelière et a été associé à des événements notables qui ont conduit à l'indépendance de la Namibie en 1990.

Au cours de ses 55 années d'histoire, Safari Hotels est devenu un emblème reconnu à la fois en Namibie et pour les visiteurs des pays de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) ainsi que de la communauté internationale en général.

