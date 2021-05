L'Ajax fait fondre son trophée pour ses supporters





AMSTERDAM, 12 mai 2021 /PRNewswire/ -- Après une saison particulière où le stade est resté vierge de tous supporters, Ajax a décidé de faire fondre le trophée qu'il vient de remporter. Le trophée a été fondu en pas moins de 42 000 petites étoiles de champion. Les titulaires d'un abonnement recevront dès aujourd'hui leur partie du trophée de champion. Ou comme Ajax l'appelle : « un morceau de l'Ajax ». C'est une manière pour le club de partager littéralement son titre et son 35e trophée avec ses fans.

Le directeur général Edwin van der Sar déclare : « Nous avons dû vivre une grande partie de cette saison sans nos supporters. Du moins, sans leur présence dans les tribunes. Malgré cela, nous pouvions sentir leur soutien semaine après semaine, que ce soit sur le chemin vers le stade, sur les réseaux sociaux ou dans nos contacts personnels. Par le message " This title is for you ", nous faisions déjà savoir que ce titre leur était dédié. Partager le trophée ne fait que le confirmer. Après cette année agitée, c'est pour nous la manière la plus authentique de partager notre titre avec nos fans. »

Du côté des joueurs aussi, l'absence du public a été vécue comme une expérience étrange. L'attaquant de l'Ajax, Du?an Tadi?, explique : « Jouer dans un stade vide n'a rien avoir avec l'ambiance qu'il peut y avoir dans la Johan Cruijff ArenA. Nos supporters nous ont énormément manqué cette saison, tant à Amsterdam qu'en déplacement. Nous voulons donc dédier ce titre à nos fans. Nous sommes très impatients de pouvoir rejouer devant eux. »

Cette saison, l'Ajax a joué 30 de ses 34 matchs de Eredivisie dans un stade vide, où ils ont remporté à la fois le championnat des Pays-Bas et la Coupe.

Tous les abonnés recevront donc une étoile pesant 3,45 grammes, dont 0,06 gramme sera issu du trophée.

