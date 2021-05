Ad-Lib.io ajoute l'Espagne à la liste internationale des équipes disposant de certifications créatives de partenaires marketing de Google





Ad-Lib.io, plate-forme de gestion créative de nouvelle génération pour les spécialistes du marketing des plus grandes marques mondiales, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été certifiée en tant que partenaire marketing de Google (GMP) en Espagne, apportant à Ad-Lib.io sa sixième certification créative, alors qu'elle continue d'étendre son empreinte à travers le monde.

La certification GMP Creative en Espagne confirme qu'Ad-Lib.io a démontré sa capacité à travailler dans le cadre des meilleures pratiques et de la technologie de Google, et confirme que sa plate-forme de gestion des créatives de nouvelle génération respecte des normes de service élevées pour la conception créative et la gestion des processus. La certification réaffirme la réussite des antécédents clients d'Ad-Lib.io et son expertise dans les fonctionnalités clés, notamment le codage, la diffusion du contenu publicitaire et les services à la clientèle. La certification offre à Ad-Lib.io un accès anticipé aux versions et annonces de produits, ainsi qu'à diverses autres ressources du programme Google.

« Alors que l'industrie de la publicité sort d'une année difficile, les annonceurs sont incités à rendre leur flux de travail créatif plus efficace, tout en veillant à ce que leurs annonces se démarquent et fonctionnent bien », a déclaré Adit Abhyankar, PDG d'Ad-Lib.io. « En tant que partenaire marketing Google certifié sur les outils de création, Ad-Lib.io offre aux annonceurs espagnols sur la suite technologique de Google, la possibilité de créer et d'activer facilement et rapidement du contenu à grande échelle, sur tous les formats et canaux. Ad-Lib.io est un partenaire Google de confiance depuis sa création en 2017 et nous continuerons à montrer la voie aux annonceurs qui cherchent à produire et à optimiser des créatives pertinentes à grande échelle ».

« Alors que Google et ses clients continuent de trouver de nouvelles façons de travailler ensemble, des partenaires comme Ad-Lib.io sont une partie importante de notre écosystème, dès lors qu'ils sont certifiés ». selon Jose Maria Perez Sastre, responsable des partenariats chez Google. « Nous sommes heureux qu'Ad-Lib.io continue de développer sa présence et ses clients en Espagne. Nous avons déjà connu un grand succès en collaborant avec des clients de la région et nous nous réjouissons de la poursuite du partenariat en Espagne et sur d'autres marchés du monde entier ».

Cette étape renforce la capacité d'Ad-Lib.io pour les clients travaillant avec Google Marketing Platform en Espagne et dans le monde, car les spécialistes du marketing recherchent des fournisseurs de solutions qui opèrent sur les marchés qu'ils desservent. Partenaire doté de certifications multirégionales, Ad-Lib.io est également un partenaire créatif de Google au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Dubaï, en Australie et à Singapour.

« Je suis très heureux du lancement d'un autre marché certifié par Google en Espagne ! » a déclaré Oli Marlow Thomas, fondateur d'Ad-Lib.io. « Cela accompagne la formidable nouvelle qu'Ad-Lib.io DE est désormais opérationnel avec l'ancien Googler Felix Durkham en tête. Ad-Lib.io s'implante dans toutes les régions d'Europe ».

Pour plus d'informations sur Ad-Lib.io, veuillez visiter : https://www.ad-lib.io/.

A Propos Ad-Lib.io

Ad-Lib.io fournit une plate-forme de gestion créative de nouvelle génération pour les spécialistes du marketing des plus grandes marques du monde, afin de leur permettre de faire évoluer leur création numérique. Ad-Lib.io relie les flux de travail créatifs et multimédias à l'aide d'une automatisation intelligente, ce qui facilite et accélère la production et l'optimisation de créations publicitaires pertinentes sur tous les canaux numériques. Ces annonces sont 60 % plus rentables à produire, selon les clients d'Ad-Lib.io, incluant 10 des 30 plus grandes marques mondiales. La société financée par capital-risque - reconnue comme start-up de l'année 2021 par Campaign Magazine - a été fondée par d'anciens dirigeants de Google qui ont compris la nécessité de combler le large fossé entre les concepts créatifs et l'exécution des médias digitaux. Ad-Lib.io a son siège à Londres, au Royaume-Uni, avec des bureaux en Amérique du Nord, en Asie, en Australie, en Europe et au Moyen-Orient.

