MagBio Genomics Inc. développe un procédé chimique de purification automatisée de l'ARN pour le Mawi iSWAB-RNA v2 sur la plateforme Thermofisher KingFishertm Flex





Mawi DNA Technologies, société de biotechnologies spécialisée dans le développement de technologies innovantes destinées au bioéchantillonnage, annonce que MagBio Genomics a développé avec succès une méthode automatisée de purification de l'ARN pour iSWAB-RNA v2 sur la plateforme Thermofisher KingFishertm Flex, grâce à son HighPreptm Total RNA Isolation Kit - iSWABtm.

L'iSWAB-RNA v2 de Mawi DNA Technologies permet l'autoprélèvement non invasif, la concentration et la stabilisation de cellules buccales intactes et/ou de cellules de mammifères, prélevées avec un écouvillon ou une cytobrosse. Le produit offre jusqu'à quatre semaines de stabilisation ambiante en temps réel, d'ARN total, du point de prélèvement jusqu'au traitement. L'ARN de haute qualité, extrait d'échantillons iSWAB-RNA v2 stabilisés est adapté aux applications d'expression génique, telles que la PCR quantitative en temps réel, la PCR à transcription inverse, les biopuces à ADN, le buvardage de northern, les essais de protection de nucléase, la construction de banques d'ADNc, ainsi que le séquençage de l'ARN.

« La collaboration avec MagBio Genomics afin d'optimiser leur HighPreptm Total RNA Plus Kit-iSWABtm pour l'iSWAB-RNA v2 était pour nous une évidence, notamment dans la mesure où celui-ci offre une formidable alternative pour nos utilisateurs finaux à débits élevés, tels que les sociétés pharmaceutiques et les ORC », a déclaré le Dr Bassam El-Fahmawi, président et directeur technique, chez Mawi DNA Technologies. « Les partenariats aux côtés de leaders dans le secteur des procédés chimiques de purification des acides nucléiques, bénéficiant d'une présence internationale, tels que MagBio Genomics, contribuent à renforcer l'accès mondial à nos technologies de prélèvement d'échantillons, ce qui aboutit à une meilleure compréhension de la santé et du bien-être au niveau mondial plutôt que régional. » Le Dr El-Fahmawi a expliqué qu'en raison de l'augmentation de la taille des échantillons dans les études de cohorte en génétique des populations, il existait un besoin accru en solutions automatisées de purification de l'ARN. Le MagBio HighPrep Total RNA Plus Kit-iSWABtm simplifie cette étape de recherche, qui peut s'avérer fastidieuse.

« MagBio a développé et optimisé avec succès le HighPreptm Total RNA Isolation Kit-iSWABtm destiné à l'extraction de l'ARN total à partir d'échantillons iSWAB-RNA v2 sur le système de purification Thermofisher KingFishertm Flex », a souligné la Dre Mothomang Mlalazi-Oyinloye, directrice scientifique associée chez MagBio Genomics. « Cette nouvelle méthode est actuellement utilisée par une société pharmaceutique majeure, qui traite des échantillons iSWAB-RNA v2 afin d'élucider les mécanismes moléculaires du développement du cancer. Grâce à ce protocole automatisé, 96 échantillons peuvent être traités en moins d'une heure. » La docteure a ajouté que l'ARN extrait offrait une pureté et une qualité élevées, tout en étant compatible avec des essais complexes et sensibles. Des quantités d'ARN allant jusqu'à 1 ug par échantillon peuvent être obtenues (Qubit RNA Broad Assay).

« Nous procédons au développement de notre banque de méthodes automatisées afin d'inclure les systèmes d'automatisation de laboratoire les plus couramment utilisés », a déclaré la Dre Mlalazi-Oyinloye. « L'iSWAB-RNA v2 est l'alternative non invasive de prélèvement d'échantillons, destinée à la ponction veineuse et la biopsie de tissus, dont ont besoin nos collègues chercheurs, et qui préserve l'intégrité de l'ARN notamment pendant de longs délais de transport. MagBio Genomics est axée sur l'amélioration des flux de travail du séquençage de nouvelle génération. Nous avons développé une méthode automatisée destinée à simplifier la purification de l'ARN à partir d'échantillons iSWAB-RNA v2, en utilisant notre HighPreptm Total RNA Plus Kit-iSWABtm », a commenté le Dr Hyacinth Ntchobo, PDG de MagBio Genomics. Il a ajouté que l'utilisation combinée de la technologie de prélèvement iSWAB-RNA v2 de Mawi et du procédé chimique de purification, de MagBio Genomics fournissait un flux de travail efficace dans le cadre de la purification à haut débit d'ARN de haute qualité, pour les applications en aval exigeantes.

À propos de MagBio Genomics Inc.

MagBio Genomics est une société internationale qui développe et commercialise des produits à base de billes magnétiques, destinés à l'isolement des acides nucléiques, notamment des biomarqueurs, en tant qu'outils destinés à la recherche génomique sur les biopsies liquides. La société se focalise actuellement sur les produits qui couvrent la préparation complète des échantillons pour le SNG ; qu'il s'agisse d'assurer l'intégrité des bioéchantillons, l'isolement efficace des biomarqueurs circulants, ou l'enrichissement de cibles à partir d'échantillons biologiques. Ses produits sont utilisés dans le cadre de la recherche génétique chez l'homme, en particulier dans les études sur la génomique du cancer et dans des tests prénataux non invasifs (NIPT). « WE SIMPLY MAKE NGS BETTER » (Nous améliorons tout simplement le SNG). Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.magbiogenomics.com.

À propos de Mawi DNA Technologies

Mawi DNA Technologies a développé et commercialisé la technologie iSWAB, un système innovant pour la collecte de bioéchantillons. Son produit phare, iSWAB-DNA, a effectué une remarquable percée sur le marché, du fait de sa capacité d'emploi aussi bien pour les animaux que tous les segments de la population humaine, des nouveau-nés aux personnes âgées, grâce à un bon rendement d'ADN ainsi qu'à une teneur réduite en ADN bactérien. Mawi DNA a établi des relations avec plusieurs hôpitaux pour enfants dans le cadre du dépistage néonatal, et possède un vaste réseau mondial de distributeurs internationaux qui commercialisent et vendent les produits iSWAB. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.mawidna.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

