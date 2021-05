GWM classée parmi les 50 plus grands développeurs de marque mondiale chinois de 2021 de BrandZtm pour la première fois





BAODING, Chine, 12 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le 10 mai, Google et Kantar ont dévoilé les 50 plus grands développeurs de marque mondiale chinois de 2021 figurant au classement BrandZtm, et GWM y côtoie d'autres marques pour la toute première fois. L'entreprise figurait également au classement BrandZtm des 20 plus grandes étoiles montantes de 2021. Une fois encore, GWM a attiré l'attention des utilisateurs du monde entier avec sa force manufacturière et sa croissance soutenue après le Salon de l'automobile de Shanghai 2021.

BrandZtm est une grande plateforme internationale faisant autorité pour la création de marques, et la seule et unique liste de valeur de marque qui tient compte des opinions des consommateurs. Depuis 2017, Google s'est joint à Kantar pour recueillir des données sur la plateforme de recherche de Google et évaluer la croissance des marques mondiales chinoises au moyen du modèle de valeur de marque BrandZtm. Reconnu à l'échelle mondiale, celui-ci a été élaboré par Kantar et repose sur le volume de recherches effectuées dans Google. Le classement BrandZtm des 50 plus grands développeurs de marque mondiale chinois de 2021 a été publié par Kantar et Google. La recherche a couvert plus de 860 000 consommateurs provenant de 11 marchés. Le classement a été établi en fonction des notes relatives à l'importance, à la différenciation et au trafic, et les candidats ont été sélectionnés parmi 1 662 dans 15 catégories. Selon le FMI, l'économie mondiale a chuté de 3,5 % en raison de la pandémie. Cependant, de nombreuses marques chinoises, dont GWM, ont démontré leur volonté de promouvoir l'établissement de la marque et de stimuler la croissance des affaires à l'étranger face au « cygne noir ».

Au cours du dernier mois, GWM a officiellement lancé cinq marques au Salon de l'automobile de Shanghai 2021 ? soit HAVAL, WEY, ORA, Pickup et TANK ? afin de promouvoir son expansion mondiale. En tant que marque principale de GWM dans la catégorie des SUV, HAVAL s'est classée au premier rang des marques automobiles parmi les 50 plus grands développeurs de marque mondiale chinois pour 2020 de BrandZtm. Au premier semestre de 2021, la JOLION et la HAVAL H6 de troisième génération ont été lancées successivement dans des marchés principaux comme l'Arabie saoudite, l'Australie et l'Afrique du Sud. De plus, la marque POER de GWM, lancée précédemment, est devenue la première marque chinoise de pickup à être directement commercialisée dans plusieurs pays. Compte tenu de la structure globale du marché mondial, GWM renforcera certainement son leadership au sein de l'industrie.

Un des 50 plus grands développeurs de marque mondiale chinois du classement BrandZtm, GWM a formé son réseau de ventes mondial dans de grands marchés comme le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Afrique du Sud et la Russie et compte plus de 500 distributeurs. Ses ventes outre-mer couvrent plus de 60 pays. Au cours des cinq prochaines années, GWM investira plus de 30 milliards de yuans dans la recherche et le développement à l'échelle mondiale et embauchera plus de 400 ingénieurs automobiles et experts en TI partout dans le monde. Parallèlement, l'entreprise collaborera avec des géants mondiaux de la technologie ? dont Intel, Google et Apple ? afin de développer les technologies les plus avancées, et de fournir aux utilisateurs mondiaux des produits plus intelligents, de haute technologie et de haute qualité.

Photo ? https://mma.prnewswire.com/media/1507581/image.jpg

Communiqué envoyé le 12 mai 2021 à 00:30 et diffusé par :