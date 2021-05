Bayshore Networks annonce qu'Applied Risk BV est son nouveau partenaire





Bayshore Networks a annoncé aujourd'hui l'expansion de son réseau avec un nouveau partenariat avec Applied Risk BV basée à Amsterdam.

DURHAM, Caroline du Nord, 12 mai 2021 /PRNewswire/ -- Bayshore Networks est heureuse d'annoncer que la société Applied Risk BV, l'un des principaux spécialistes de la cybersécurité industrielle en Europe et au Moyen-Orient, s'est jointe au réseau de partenaires de Bayshore Networks.

« Nous sommes ravis qu'un partenaire talentueux comme Applied Risk BV rejoigne notre famille de partenaires », a déclaré Kevin Senator, PDG de Bayshore Networks. « À mesure que la plateforme de cybersécurité industrielle modulaire de Bayshore Networks s'étend, notre famille de partenaires s'agrandit avec des partenaires de premier plan comme Applied Risk BV. Il n'y a tout simplement pas de meilleur fournisseur de solutions dans l'espace OT/ICS qu'Applied Risk BV. »

« Applied Risk BV connaît actuellement un bel essor dynamique et la coopération stratégique avec Bayshore Networks renforcera notre portefeuille de solutions et permettra d'améliorer la position de nos clients en matière de cybersécurité et de protéger les opérations critiques dans le monde entier », a déclaré Jalal Bouhdada, fondateur et PDG d'Applied Risk BV. « Les capacités novatrices de Bayshore Networks nous aideront de façon optimale à sécuriser les points d'arrivée, à fournir un accès à distance sécurisé et à appliquer activement les politiques de cybersécurité d'OT. »

À propos de Bayshore Networks

Bayshore Networks est le principal fournisseur de solutions actives de protection de la cybersécurité industrielle spécialement conçues pour les environnements OT/ICS, les ingénieurs en automatisation et les opérateurs d'usine. L'entreprise a créé OTfuse, NetWall et OTaccess pour faire face aux risques de sécurité numérique et physique, qui peuvent compromettre la sécurité et la disponibilité des réseaux OT/ICS. Les solutions de Bayshore Networks protègent de façon fiable les systèmes OT/ICS, SCADA, les applications industrielles, les machines et les travailleurs contre les cybermenaces. Bayshore Networks est soutenue par ForgePoint Capital, Benhamou Global Ventures, Yokogawa Electric Corporation et Samsung Next. La technologie de Bayshore Networks est utilisée par GE Digital, Kimberly Clark, AT&T et d'autres entreprises dans des industries de fabrication de procédés telles que le secteur pétrolier et gazier, l'industrie chimique, les circonscriptions et services publics en charge de la distribution de l'eau et de l'assainissement. www.bayshorenetworks.com

À propos d'Applied Risk BV

Partenaire de confiance pour la cybersécurité industrielle, Applied Risk BV est déterminée à protéger l'infrastructure essentielle dont notre société dépend. Combinant connaissances en cybersécurité et expérience en technologie opérationnelle, Applied Risk BV fournit des solutions sur mesure qui aident les propriétaires d'actifs, les intégrateurs de systèmes et les fournisseurs à développer, déployer et maintenir des opérations cyber-résilientes. Basée aux Pays-Bas, Applied Risk BV est présente au niveau international et aide à protéger des industries telles que le secteur pétrolier et gazier, le secteur énergétique, la gestion des eaux, le secteur manufacturier, le secteur de la santé, le transport maritime et routier. Pour en savoir plus, consultez le site www.applied-risk.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1433489/Bayshore_Networks__Logo.jpg

