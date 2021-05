Yakima Chief Hops lance une nouvelle bière au goût authentique de houblon sur la scène internationale





YAKIMA, Washington, 11 mai 2021 /CNW/ - Yakima Chief Hops (YCH), une société coopérative productrice de houblon de classe mondiale, révolutionne une fois de plus l'industrie des bières aromatiques avec son plus récent lancement de produit : mélange original Cryo PopMC. Il s'est écoulé quatre ans depuis la mise en marché de la gamme de produits de pointe Cryo Hops® de YCH. Ce mélange de houblon est le fruit de recherches innovantes qui visent à résoudre le problème courant en matière de procédés de brassage en vue de l'infusion de l'arôme de houblon brut dans les bières finies.

En 2017, YCH a lancé une gamme de produits novateurs à base de houblon, sous le nom de Cryo Hops®, pour lesquels l'entreprise a utilisé un procédé de séparation cryogénique dans le traitement du houblon afin d'extraire deux composantes des cônes entiers : le lupulin concentré et la bractée. Les granulés concentrés de lupulin procurent aux bières un maximum d'arôme et permettent de réduire les effets négatifs du brassage de bières à forte teneur en houblon. La marque de bières Cryo Hops® s'est depuis fait un nom dans le monde entier.

YCH a combiné ce nouveau procédé à des techniques de pointe d'analyse de houblon en laboratoire pour créer le mélange original Cryo PopMC, anciennement connu sous le nom de mélange expérimental TRI 2304 CR. L'installation de recherche et développement de YCH abrite l'un des seuls laboratoires de la planète ayant les capacités nécessaires pour analyser le houblon au moyen de la technologie GC-QTOF et GC-SCD, et pour étudier les composantes aromatiques jusqu'alors indétectables.

Les données sont utilisées pour fabriquer des granulés de houblon qui contiennent des concentrations élevées des composés les plus solubles dans la bière, ou des composés dont le procédé de brassage n'altère pas les propriétés. Le résultat est un granulé surchargé d'arôme qui offre aux brasseurs une solution dynamique pour des produits juteux, fruités et très parfumés, avec des arômes tropicaux, de fruits à noyau et d'agrumes très prononcés.

« Toute la recherche derrière la création de Cryo Pop est révolutionnaire, a déclaré Spencer Tielkemeier, chef des ventes de la division de l'est de YCH et membre de l'équipe de l'innovation des procédés de brassage. Grâce à nos efforts de recherche, les brasseurs comprennent concrètement comment les composés solubles dans la bière agissent sur le goût du produit fini. »

Les brasseurs commerciaux et amateurs peuvent se procurer le mélange original Cryo PopMC sur le site shop.yakimachief.com. Pour plus d'information, visitez cryopopblend.com.

À propos de Yakima Chief Hops

YCH est une véritable société coopérative productrice de houblon de classe mondiale qui se donne pour mission de mettre en relation les brasseurs et les fermes familiales de houblon. En affaires depuis plus de 30 ans, YCH est devenue plus qu'un simple fournisseur de houblon. Elle est un chef de file en matière d'innovation, de qualité et de service à la clientèle. Elle est une ressource pour les brasseurs qui offre des produits axés sur les solutions et qui mène des recherches de pointe dans l'industrie. La société a à coeur le développement durable et les causes sociales à portée significative, et elle veille à soutenir l'environnement et les collectivités au sein desquels elle exerce ses activités. https://www.yakimachief.com/

